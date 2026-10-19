Vidéo : « échec et mat » et le masque de Salah, Trabzonspor cingle Besiktas avec des messages explosifs

Après le match entre les deux équipes, et au vu de la performance solide de la formation menée par Salah, Trabzonspor a adressé deux messages à Besiktas.

Le premier message est venu à travers une vidéo dans laquelle une personne porte une valise et se présente à un employé d'accueil qui se tient devant le logo de Trabzonspor. Ce dernier lui dit que « ton argent n'a aucune valeur », avant qu'une autre personne ne remplace la valise de l'homme qui semble représenter Besiktas, en référence au refus du transfert vers lui durant l'été.

Après son départ et une fois monté dans sa voiture, il ouvre la valise pour y trouver un maillot de Trabzonspor accompagné d'un message indiquant le résultat du match (2-0) avec la phrase « les trois points resteront ici », avant que la caméra ne revienne sur l'employé d'accueil qui retire un masque pour révéler qu'il s'agit de Mohamed Salah !

Et à la fin apparaît la phrase « le jeu a commencé » avant qu'elle ne soit barrée et remplacée par « le jeu est terminé ».

Dans un autre tweet, Trabzonspor a publié une photo de Salah portant une couronne royale, debout sur un échiquier, sous un message disant « échec et mat ».









Grâce à ce résultat, Trabzonspor grimpe à la quatrième place du classement du championnat turc avec 16 points, tandis que Besiktas recule à la cinquième place, son total s'étant arrêté à 15 points.

Il convient de noter que le but inscrit par Mohamed Salah lors de ce match lui permet de se retrouver seul en tête du classement des buteurs du championnat turc cette saison, avec 8 buts.