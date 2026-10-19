Vidéo : « échec et mat » et le masque de Salah, Trabzonspor cingle Besiktas avec des messages explosifs

Le club de Trabzonspor n'a pas laissé la précieuse victoire qu'il a signée ce lundi aux dépens de Besiktas, sous la houlette de la star égyptienne Mohamed Salah, passer sans allumer la mèche de l'excitation footballistique avec des messages de gros calibre.
Trabzonspor s'est imposé face à Besiktas 2-0 grâce aux buts d'Ozan Tufan et de Mohamed Salah, permettant à l'équipe de poursuivre sa belle forme sous la direction de l'entraîneur allemand Thomas Reis.
Le club de Besiktas était entré en négociations officielles avec Mohamed Salah l'été dernier avant Trabzonspor, mais les deux parties ne se sont pas entendues. Le président du club avait ensuite tenu des déclarations controversées, affirmant qu'ils ne voulaient pas de Salah dès le départ, et assurant que l'entraîneur Vincenzo Italiano ne souhaitait pas conclure la transaction.