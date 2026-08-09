Le premier match du nouvel entraîneur de Newcastle, Matthias Jaissle, sur le banc a été éclipsé par un moment de véritable inquiétude pour Elanga. L’international suédois a été victime d’un tacle brutal du défenseur de Valence Jose Gaya, qui l’a laissé se tordre de douleur.

Le tacle était si violent que l’arbitre Jose Martinez n’a mis que trois secondes à sortir un carton rouge direct au capitaine de Valence. Cette décision n’a toutefois guère apaisé les esprits, puisqu’une bagarre impliquant des joueurs des deux équipes a éclaté près de la ligne de touche.



