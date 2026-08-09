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Valencia CF v Newcastle United: Trofeu TaronjaGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduit par

VIDÉO : Anthony Elanga évacué sur civière après un tacle horrible qui déclenche une bagarre générale à Newcastle

A. Elanga
Newcastle
FC Valence
José Gayà
FC Valence vs Newcastle
Jeux d'amitié des clubs
Premier League

La préparation de pré-saison de Newcastle United a pris une tournure sombre samedi soir, Anthony Elanga ayant été évacué sur une civière après un tacle brutal lors d'un match amical contre Valence. L'incident, survenu à Mestalla, a déclenché une énorme altercation au bord du terrain impliquant joueurs et membres des staffs des deux camps, alors que la tension a explosé en Espagne.

  • Chaos à Mestalla alors qu’Elanga s’effondre

    Le premier match du nouvel entraîneur de Newcastle, Matthias Jaissle, sur le banc a été éclipsé par un moment de véritable inquiétude pour Elanga. L’international suédois a été victime d’un tacle brutal du défenseur de Valence Jose Gaya, qui l’a laissé se tordre de douleur.

    Le tacle était si violent que l’arbitre Jose Martinez n’a mis que trois secondes à sortir un carton rouge direct au capitaine de Valence. Cette décision n’a toutefois guère apaisé les esprits, puisqu’une bagarre impliquant des joueurs des deux équipes a éclaté près de la ligne de touche.


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  • Une blessure grave minimisée

    La vision d’Elanga projeté dans les airs par le tacle à deux pieds de Gaya a provoqué une réaction immédiate et furieuse du groupe de Newcastle. William Osula a été parmi les premiers à rejoindre son coéquipier pour évaluer les dégâts, tandis que le banc réclamait une intervention rapide des officiels.

    Malgré les craintes initiales d’une longue indisponibilité, une potentielle fracture ou de graves lésions ligamentaires ont rapidement été relativisées, selon le Daily Mail. On pense que l’ailier a subi une importante contusion au tibia plutôt qu’une fracture. Fait encourageant, le joueur a été vu en train de marcher dans le vestiaire après avoir reçu des soins, ce qui laisse penser qu’il a peut-être évité une blessure compromettant sa saison lors de ce match de préparation.

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    Jaissle débute par une victoire

    Si la blessure d’Elanga a été le principal sujet de discussion, ce match a aussi marqué le début d’une nouvelle ère pour Newcastle sous les ordres de Matthias Jaissle, qui a récemment remplacé Eddie Howe à la tête de l’équipe. L’entraîneur allemand a affiché une bonne partie de la passion qu’on lui connaît, en se précipitant vers les officiels après la faute sur son joueur. L’atmosphère est restée tendue tout au long de la rencontre, mais Newcastle a finalement retrouvé sa concentration pour aller chercher un résultat de pré-saison obtenu de haute lutte.

    Newcastle avait pourtant concédé l’ouverture du score en début de match, lorsque Filip Ugrinic a enroulé une superbe frappe lointaine pour les locaux. Cependant, le club de Premier League a réagi, et un doublé de Yoane Wissa a permis à l’entraîneur principal de 38 ans de s’imposer 2-1 pour son premier match à la tête de l’équipe.


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