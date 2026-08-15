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Victor Osimhen refuse d’écarter un départ de Galatasaray au milieu de l’intérêt d’Arsenal sur le marché des transferts
Les ultras reçoivent des excuses sincères
Champion en titre de Super Lig, Galatasaray a été tenu en échec sur un frustrant match nul 2-2 par le promu Corum FK à Rams Park vendredi soir. Malgré ses deux buts pour les locaux, Osimhen s’est estimé entièrement responsable de l’incapacité de son équipe à prendre les trois points pour son entrée en lice cette saison. Au coup de sifflet final, l’international nigérian s’est dirigé vers les ultras derrière le but pour présenter ses excuses.
- Anadolu Agency
Le buteur nigérian évoque les rumeurs
Interrogé par les journalistes après le match sur les spéculations le liant à un transfert vers le nord de Londres, l’international nigérian a adopté un ton diplomatique sans totalement fermer la porte à un futur départ.
Évoquant les incessantes rumeurs de transfert, il a déclaré : « Il y a toujours des rumeurs pendant les marchés des transferts. Je vais me concentrer sur mon travail. Je suis concentré sur mon travail. Nous verrons ensuite et réfléchirons à ce qui viendra après. »
Malgré les spéculations persistantes, l’attaquant a réitéré son engagement envers le club stambouliote s’il devait y rester après la date limite estivale : « Ce sera une saison difficile. L’équipe en est consciente. Je suis prêt à tout donner pour ce club. C’était un signal d’alarme important. C’était aussi un signal d’alarme pour les joueurs. »
Des prétendants londoniens évaluent un transfert
L'incertitude autour de l'avenir à long terme de l'attaquant s'est accrue après qu'Arsenal aurait, selon certaines informations, évoqué la possibilité de le recruter lors des négociations portant sur les transferts de Gabriel Martinelli et du jeune espoir Ethan Nwaneri, bien que le joueur de 27 ans soit toujours sous contrat avec Rams Park jusqu'en juin 2029.
Par ailleurs, il a appelé ses coéquipiers à une réaction collective immédiate pour rendre aux supporters ce qu'ils leur apportent : « Nous devons tout donner sur le terrain. Nos fans nous donnent une énergie incroyable, ils nous soutiennent toujours. Nous devons leur rendre la pareille. »
Il a ajouté : « Nous devons prendre de l'élan avant la Ligue des champions. Nous devons très bien nous battre dès le tout premier match. »
- AFP
Qu'est-ce qui attend la suite ?
Galatasaray a du travail en défense avant le match de championnat du week-end prochain, alors que le club cherche à véritablement lancer sa saison. Okan Buruk voudra voir bien plus de cohésion de la part de son équipe avant la prochaine phase de ligue de la Ligue des champions. Mais quoi qu’il arrive sur le marché des transferts d’ici au dernier jour du mercato, maintenir Osimhen en forme sera au cœur de leurs plans.
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