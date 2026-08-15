Interrogé par les journalistes après le match sur les spéculations le liant à un transfert vers le nord de Londres, l’international nigérian a adopté un ton diplomatique sans totalement fermer la porte à un futur départ.

Évoquant les incessantes rumeurs de transfert, il a déclaré : « Il y a toujours des rumeurs pendant les marchés des transferts. Je vais me concentrer sur mon travail. Je suis concentré sur mon travail. Nous verrons ensuite et réfléchirons à ce qui viendra après. »

Malgré les spéculations persistantes, l’attaquant a réitéré son engagement envers le club stambouliote s’il devait y rester après la date limite estivale : « Ce sera une saison difficile. L’équipe en est consciente. Je suis prêt à tout donner pour ce club. C’était un signal d’alarme important. C’était aussi un signal d’alarme pour les joueurs. »