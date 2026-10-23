Serie A, 7e journée

Torino-Monza 3-2

Buteurs : 39' Fitz-Jim (T), 47' Varela (M), 61' Belghali (T), 73' Vlasic (T), 90'+4' c.s.c. Patterson (M).





Torino et Monza se sont affrontés à 20 h 45 au Stadio Olimpico Grande Torino en match avancé de la septième journée de Serie A, dans un contexte de grand enthousiasme pour les deux équipes.

Le Torino d'Ignazio Abate signe une troisième victoire consécutive : après le 2-1 contre l'Udinese et le 3-0 à Parme, le match de ce soir s'achève sur le score de 3-2, avec des buts de Fitz-Jim (son premier en Serie A), Varela, Belghali et Vlasic, ainsi qu'un but contre son camp de Patterson. Le Torino grimpe à 13 points et dépasse la Juventus.

De son côté, le Monza d'Ivan Juric, ancien du Torino, voit encore Gustavo Varela trouver le chemin des filets : l'attaquant du Monza a marqué neuf buts en huit matches entre la Serie A et la Coupe d'Italie. Il est actuellement co-meilleur buteur du championnat avec Raimondo, de Frosinone. Il est le quatrième plus jeune joueur à inscrire au moins 7 buts lors des sept premiers matches ; le dernier à l'avoir fait était Umberto Guarnieri en 1939.



