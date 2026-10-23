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Parma Calcio v Torino FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Varela ne suffit pas, le Torino d’Abate s’envole : victoire 3-2 contre Monza et la Juventus dépassée

Torino vs Monza
Torino
Monza
Serie A

Revivez avec nous en direct la septième journée de Serie A.

Serie A, 7e journée

Torino-Monza 3-2

Buteurs : 39' Fitz-Jim (T), 47' Varela (M), 61' Belghali (T), 73' Vlasic (T), 90'+4' c.s.c. Patterson (M).


Torino et Monza se sont affrontés à 20 h 45 au Stadio Olimpico Grande Torino en match avancé de la septième journée de Serie A, dans un contexte de grand enthousiasme pour les deux équipes.

Le Torino d'Ignazio Abate signe une troisième victoire consécutive : après le 2-1 contre l'Udinese et le 3-0 à Parme, le match de ce soir s'achève sur le score de 3-2, avec des buts de Fitz-Jim (son premier en Serie A), Varela, Belghali et Vlasic, ainsi qu'un but contre son camp de Patterson. Le Torino grimpe à 13 points et dépasse la Juventus.

De son côté, le Monza d'Ivan Juric, ancien du Torino, voit encore Gustavo Varela trouver le chemin des filets : l'attaquant du Monza a marqué neuf buts en huit matches entre la Serie A et la Coupe d'Italie. Il est actuellement co-meilleur buteur du championnat avec Raimondo, de Frosinone. Il est le quatrième plus jeune joueur à inscrire au moins 7 buts lors des sept premiers matches ; le dernier à l'avoir fait était Umberto Guarnieri en 1939.


  • LES BUTS ET LES TEMPS FORTS

    90'+4' - BUT CONTRE SON CAMP DU TORINO, MONZA MÈNE 3-2 ! Patterson envoie lui-même le ballon dans son but en tentant de repousser un centre.


    73' - TROISIÈME BUT DU TORINO, VLASIC ! Le Croaterécupère un centre dévié de Belghali, efface Carboni d’une feinte puis bat Tornqvist pour porter le score à 3-1.


    61' - LE TORINO REPASSE DEVANT, BELGHALI ! Incroyable frappe enroulée du joueur de couloir du Torino : sa trajectoire depuis l’extérieur de la surface surprend Tornqvist et porte le score à 2-1.


    47' - VARELA MARQUE ENCORE, MONZA ÉGALISE ! Monza trouve le but de l’égalisation. Comuzzo adresse une passe en retrait trop courte, Varela se jette sur le ballon et lobe Perri dans la surface d’un petit ballon piqué : septième but de la saison pour l’attaquant portugais.


    39' - LE TORINO PREND L’AVANTAGE, FITZ-JIM OUVRE LE SCORE ! Simeone glisse un ballon dans la profondeur pour le Néerlandais, qui bat ensuite Tornqvist d’une frappe du gauche chirurgicale. Premier but en Serie A pour l’ancien joueur de l’Ajax.

  • LA FEUILLE DE MATCH

    Torino-Monza 3-2

    Buteurs : 39e Fitz-Jim (T), 47e Varela (M), 61e Belghali (T), 73e Vlasic (T), 90e+4 Patterson (c.s.c., M)


    TORINO (3-5-2) : Perri ; Coco, Ismajli, Comuzzo ; Belghali (remplacé par Aboukhlal à la 84e), Fitz-Jim (remplacé par Patterson à la 71e), Vlasic, Mandragora (remplacé par Gineitis à la 49e), Cacciamani (remplacé par Braganca à la 71e) ; Adams, Simeone (remplacé par Kulenovic à la 71e). Entr. : Abate.


    MONZA (3-4-2-1) : Törnqvist ; Lucchesi (remplacé par Kouadio à la 63e), Goglichidze, Carboni A. (remplacé par Mout à la 85e) ; Birindelli, Ondoa (remplacé par Folorunsho à la 63e), Akinsanmiro, Mangas ; Robinson (remplacé par Ngonge à la 79e), Mota (remplacé par Cutrone à la 79e) ; Varela. Entr. : Juric.

    Avertis : Ismajli (T)

    Expulsés : aucun

    Passes décisives : Simeone (T), Gineitis (T)

    Arbitre : Marchetti

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