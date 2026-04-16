Le Chelsea Supporters’ Trust (CST) a exprimé ses vives inquiétudes au sujet de la direction actuelle du club sous l’égide de BlueCo, le consortium d’actionnaires mené par l’homme d’affaires américain Todd Boehly. Dans une lettre ouverte publiée jeudi, le CST dénonce un fossé grandissant avec la direction, pointant des problèmes qui vont du prix des billets à un manque de transparence dans la communication. Le groupe interroge : « Pourquoi les supporters devraient-ils encore faire confiance à une stratégie qui a entraîné des perturbations et des dépenses extraordinaires ? »

Cette missive annonce des manifestations à Stamford Bridge, juste avant la rencontre très attendue de samedi contre Manchester United. Pour le CST, la frustration des abonnés présents au stade a atteint un point de rupture : ils estiment que l’identité traditionnelle du club est sacrifiée au profit d’un modèle expérimental multi-clubs qui n’a pas encore apporté la moindre stabilité ni le moindre succès tangible.



