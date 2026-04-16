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« Une vision floue » : le Chelsea Supporters’ Trust fustige le régime de gestion « incohérent » de BlueCo dans une lettre ouverte
Un problème de communication
Le Chelsea Supporters’ Trust (CST) a exprimé ses vives inquiétudes au sujet de la direction actuelle du club sous l’égide de BlueCo, le consortium d’actionnaires mené par l’homme d’affaires américain Todd Boehly. Dans une lettre ouverte publiée jeudi, le CST dénonce un fossé grandissant avec la direction, pointant des problèmes qui vont du prix des billets à un manque de transparence dans la communication. Le groupe interroge : « Pourquoi les supporters devraient-ils encore faire confiance à une stratégie qui a entraîné des perturbations et des dépenses extraordinaires ? »
Cette missive annonce des manifestations à Stamford Bridge, juste avant la rencontre très attendue de samedi contre Manchester United. Pour le CST, la frustration des abonnés présents au stade a atteint un point de rupture : ils estiment que l’identité traditionnelle du club est sacrifiée au profit d’un modèle expérimental multi-clubs qui n’a pas encore apporté la moindre stabilité ni le moindre succès tangible.
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Des interrogations sur la stratégie à long terme
Malgré un investissement colossal d’environ 1,5 milliard de livres sterling en frais de transfert depuis le rachat du club en 2022, les performances de Chelsea ont connu des fluctuations extrêmes. Le club a récemment enregistré une perte avant impôts de 262,4 millions de livres sterling pour le dernier exercice financier, un record en Premier League, qui ajoute une pression financière à ses difficultés sportives. Le CST insiste sur le fait que ses griefs ne sont pas simplement une réaction aux mauvais résultats, mais plutôt un désaccord fondamental avec la philosophie de gestion actuelle.
« Ces préoccupations ne sont pas motivées par des résultats à court terme, et elles ne seront pas résolues par ceux-ci », a déclaré le CST. « Elles concernent l'orientation fondamentale du club, et elles persisteront indépendamment des fluctuations sur le terrain. Au cœur des préoccupations des supporters se trouve un point simple : le modèle actuel a exigé une confiance énorme de la part des supporters, tout en offrant trop peu de clarté en retour. Les supporters assistent à des bouleversements incessants : joueurs, entraîneurs, staff et structures changent à un rythme effréné, toujours présentés comme les étapes d’un plan à long terme. »
Crise d’identité à Stamford Bridge
Depuis l’arrivée de BlueCo aux commandes, le banc de touche connaît des turbulences : après le départ d’Enzo Maresca en décembre, Liam Rosenior a pris les rênes, mais l’équipe a concédé cinq défaites en six matchs. Pour le CST, le mal profond reste l’absence d’une identité claire.
« Quatre ans plus tard, il manque encore une explication claire et convaincante sur la façon dont ce plan assure un succès durable tout en préservant une identité reconnaissable pour Chelsea », poursuit la lettre. « La vision reste floue, sa mise en œuvre incohérente et ses dirigeants insuffisamment responsables. Les supporters de Chelsea ne réclament pas seulement des titres chaque année ; ils veulent retrouver le club qu’ils ont toujours soutenu. Aujourd’hui, trop nombreux sont ceux qui ne le reconnaissent plus. Cette érosion de la confiance ne se limite pas au terrain : elle touche aussi la façon dont les fans vivent leur club. »
- AFP
Le modèle multi-clubs sous le feu des critiques
La manifestation prévue pour le match contre Manchester United se fera en collaboration avec les supporters du club français de Strasbourg. Les deux clubs appartiennent au groupe BlueCo, et les fans français ont eux aussi clairement exprimé leur opposition au modèle de propriété multi-clubs. Cette action internationale de solidarité souligne le fossé grandissant entre les ambitions commerciales mondiales des propriétaires et les valeurs locales des supporters.
En coordonnant leur action avec les fans alsaciens, les membres du CST entendent montrer que les difficultés actuelles de Chelsea sont le symptôme d’un mal structurel plus profond au sein de BlueCo. Alors que les Blues s’apprêtent à disputer l’un des plus grands matchs à domicile de la saison, tous les regards seront tournés vers la loge des dirigeants, et la question reste posée : les propriétaires offriront-ils enfin la « clarté » et la « responsabilité » que les supporters réclament ?