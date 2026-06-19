L’image de la sélection brésilienne a été ternie après son premier match de la Coupe du monde, et l’entraîneur Carlo Ancelotti s’apprête à modifier son effectif avant d’affronter Haïti.

Ces ajustements interviennent alors que le doute plane toujours sur la participation de l’ailier Raphinha, lequel a effectué des séances d’entraînement moins intensives que ses coéquipiers ces derniers jours.

Pour effacer le souvenir du match nul 1-1 face au Maroc lors de la première journée, la Seleção doit désormais l’emporter largement afin de reconquérir ses supporters.

Selon le journal Sport, le technicien italien entend profiter du temps imparti durant la compétition pour trouver enfin son schéma optimal.

Ces six derniers jours, le technicien italien a multiplié les essais et devrait revenir à un 4-2-4, celui-là même avec lequel il a entamé son mandat, pour dominer Haïti et inscrire un maximum de buts.

Quant à Raphinha, cible de vives critiques de la part des supporters et des médias brésiliens, sa place dans le onze de départ n’est plus garantie.