Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
FBL-FRIENDLY-BRA-PANAFP

Traduit par

Une victime innocente… Rafinha dans le collimateur des critiques à cause d’Ancelotti et de Vinícius

FEATURES
Brésil vs Haïti
Brésil
Haïti
Coupe du monde
Raphinha
C. Ancelotti
Vinicius Junior
Brésil

L’image de la sélection brésilienne a été ternie après son premier match de la Coupe du monde, et l’entraîneur Carlo Ancelotti s’apprête à modifier son effectif avant d’affronter Haïti.

Ces ajustements interviennent alors que le doute plane toujours sur la participation de l’ailier Raphinha, lequel a effectué des séances d’entraînement moins intensives que ses coéquipiers ces derniers jours.

Pour effacer le souvenir du match nul 1-1 face au Maroc lors de la première journée, la Seleção doit désormais l’emporter largement afin de reconquérir ses supporters.

Selon le journal Sport, le technicien italien entend profiter du temps imparti durant la compétition pour trouver enfin son schéma optimal.

Ces six derniers jours, le technicien italien a multiplié les essais et devrait revenir à un 4-2-4, celui-là même avec lequel il a entamé son mandat, pour dominer Haïti et inscrire un maximum de buts.

Quant à Raphinha, cible de vives critiques de la part des supporters et des médias brésiliens, sa place dans le onze de départ n’est plus garantie. 

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Raphinha s’entraîne à un rythme différent

    Ancelotti a aligné Gabriel Martinelli au poste de milieu offensif gauche et Luis Henrique sur l’aile. 

    Rafinha, qui a travaillé à un rythme adapté cette semaine en raison de cloques aux pieds,

    Le numéro 11 doit pourtant livrer une performance convaincante pour faire taire ses détracteurs. Il semble payer le prix des changements constants opérés par son entraîneur italien, qui l’utilise comme un joker polyvalent : tantôt milieu offensif gauche pour couvrir les déplacements de Vinícius, et parfois comme ailier droit pour alimenter ses coéquipiers en centres, mais il reste éloigné de la création du jeu et d’une véritable influence.

    Selon Sport, le nœud du problème tient au traitement différent réservé à Raphinha par rapport à Vinícius : son rôle a été réduit et cantonné à des missions tactiques secondaires, ce qui étouffe son potentiel et lui complique la tâche pour briller et faire la différence.

    • Publicité
  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Des ajustements sont attendus dans le onze de départ du Brésil.

    Le joueur le plus menacé dans le onze de départ serait Casemiro. Critiqué pour son match face au Maroc, où il avait été à l’origine d’une première mi-temps chaotique, il avait été remplacé à la pause. 

    Fabinho, déjà entré à la mi-temps face aux Lions de l’Atlas pour stabiliser le milieu de terrain, devrait donc reprendre le poste de titulaire.

    Si le 4-2-4 est confirmé, Lucas Paquetá céderait sa place à l’ailier Luis Henrique afin de renforcer le côté droit.

    En attaque, malgré les critiques, Ancelotti pourrait à nouveau accorder sa confiance à Igor Thiago plutôt qu’à Matheus Cunha. 

    L’attaquant du Real Madrid Endrick, désormais chouchou du public brésilien, demeure la troisième option offensive.

    En défense, Danilo devrait reprendre le couloir droit après l’échec de l’expérience Ibáñez, qui ne sera pas reconduite durant la compétition.

    À gauche, Douglas Santos, dont les performances avec le Zenit Saint-Pétersbourg sont jugées correctes sans plus, conservera son statut de titulaire au détriment d’Alex Sandro, en fin de carrière et désormais moins véloce.

Coupe du monde
Brésil crest
Brésil
BRÉ
Haïti crest
Haïti
HAI