Une surprise attend Ronaldo en sélection du Portugal

Cristiano Ronaldo, le capitaine de la sélection du Portugal, figure dans la liste préliminaire établie par le sélectionneur Jorge Jesus en vue des deux dernières rencontres de la phase de groupes de la Ligue des nations.

Selon les informations du site portugais « O Jogo », la liste préliminaire comprend, aux côtés de Ronaldo, ses deux coéquipiers à Al-Nassr João Félix et Samu Costa, en vue des confrontations face au pays de Galles et au Danemark, au cours du mois de novembre prochain.

Le retour du nom de Ronaldo dans les plans de Jesus revêt une importance particulière, au regard de ce qui s'est passé en septembre dernier, lorsqu'il a quitté le rassemblement de la sélection à la veille de la rencontre face au Danemark lors de la troisième journée, à la suite d'un différend avec le sélectionneur, après n'avoir pas pris part au match précédent face à la Norvège à Oslo.