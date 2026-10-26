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Une surprise attend Ronaldo en sélection du Portugal

Portugal vs Danemark
Portugal
Danemark
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Pays de Galles vs Portugal
Pays de Galles
C. Ronaldo
J. Felix
Samu
Al Nasr FC
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Arabie saoudite

Attente autour de la décision de Jesus concernant le trio d'Al-Nassr

Cristiano Ronaldo, le capitaine de la sélection du Portugal, figure dans la liste préliminaire établie par le sélectionneur Jorge Jesus en vue des deux dernières rencontres de la phase de groupes de la Ligue des nations.

Selon les informations du site portugais « O Jogo », la liste préliminaire comprend, aux côtés de Ronaldo, ses deux coéquipiers à Al-Nassr João Félix et Samu Costa, en vue des confrontations face au pays de Galles et au Danemark, au cours du mois de novembre prochain.

Le retour du nom de Ronaldo dans les plans de Jesus revêt une importance particulière, au regard de ce qui s'est passé en septembre dernier, lorsqu'il a quitté le rassemblement de la sélection à la veille de la rencontre face au Danemark lors de la troisième journée, à la suite d'un différend avec le sélectionneur, après n'avoir pas pris part au match précédent face à la Norvège à Oslo.

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  • Quand la suspension de Ronaldo prend-elle fin ?

    Ronaldo avait écopé d'une suspension de 30 jours de la part du conseil de discipline de la Fédération portugaise de football, mais il restait disponible pour rejoindre la sélection lors de la prochaine échéance.

    Au moment de l'annonce de la sanction, il en avait déjà purgé 19 jours, et il ne lui en restait plus que 11, ce qui signifie que la sanction ne constituera pas un motif disciplinaire justifiant son exclusion de la liste de Jesus.

    Le Portugal doit affronter le Danemark le 14 novembre dans la ville de Braga, avant de se rendre chez le pays de Galles à Cardiff le 17 du même mois, dans le cadre des matchs du groupe 4 de la Ligue A de la Ligue des nations de l'UEFA.

    La liste finale de la sélection portugaise pour le prochain rassemblement doit être annoncée le vendredi 6 novembre, tandis que la suspension de Ronaldo prend fin le 30 octobre.

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