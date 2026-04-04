À 16 ans, un mois et 27 jours, Pavic est désormais le plus jeune joueur à avoir jamais joué pour le FC Bayern en Ligue des champions. « Les garçons ont justifié la confiance qui leur a été accordée », a déclaré Max Eberl, directeur sportif, après le match.

Avant ce duo, sept autres adolescents issus du centre de formation avaient déjà joué avec les professionnels cette saison : Cassiano Kiala (17 ans), Jonah Kusi-Asare (18 ans, désormais prêté au FC Fulham), Felipe Chavez (18 ans, désormais prêté au 1. FC Cologne), David Santos Daiber (19 ans), Maycon Cardozo (17 ans), Wisdom Mike (17 ans) – et bien sûr : Lennart Karl (17 ans).

Chez le club le plus titré d'Allemagne, un nouveau style de jeu axé sur la jeunesse s'est imposé, dont profitent désormais aussi les joueurs prêtés, qui s'inscrivent dans une nouvelle stratégie de transfert. Ainsi, Noel Aseko reviendra au FC Bayern à la fin de la saison et se battra cet été pour une place dans l'effectif, qui se libérera au milieu de terrain suite au départ de Leon Goretzka. Aseko est devenu un joueur clé et un international junior à Hanovre 96 ; il apporte un physique imposant et, désormais, un réel danger devant le but.

Si le club de Basse-Saxe a exercé l’option d’achat convenue il y a un an et demi pour le joueur de 20 ans, le FC Bayern a immédiatement activé l’option de rachat. La tendance au FCB est désormais de renoncer aux nouvelles recrues coûteuses et de pourvoir plutôt les postes de remplaçants au sein de l’effectif avec ses propres talents.

Ce fut le cas pour Karl, qui s’est imposé comme remplaçant sur les ailes et au poste de numéro 10 derrière Michael Olise, Jamal Musiala et Serge Gnabry, et qui va même probablement participer à la Coupe du monde avec l’équipe nationale allemande. Il en ira de même pour Aseko, qui pourra s’imposer cet été comme challenger, concurrent et remplaçant au sein du club le plus titré d’Allemagne.

Et cette « nouvelle » tendance pourrait bien s’avérer être une aubaine pour un autre joueur prêté par le Bayern.