Une nouvelle tendance s'est confirmée au FC Bayern cette saison. Lorsque les matchs le permettent, les jeunes joueurs se voient de plus en plus souvent offrir l'occasion de jouer avec les professionnels. Ainsi, le défenseur gauche Deniz Ofli (18 ans) et le défenseur central Filip Pavic ont même fait leurs débuts en Ligue des champions lors du match retour des huitièmes de finale contre l'Atalanta Bergame.
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Une solution de secours inattendue pour Luis Diaz : le Bayern Munich apporte-t-il une nouvelle preuve de sa nouvelle stratégie de transfert ?
À 16 ans, un mois et 27 jours, Pavic est désormais le plus jeune joueur à avoir jamais joué pour le FC Bayern en Ligue des champions. « Les garçons ont justifié la confiance qui leur a été accordée », a déclaré Max Eberl, directeur sportif, après le match.
Avant ce duo, sept autres adolescents issus du centre de formation avaient déjà joué avec les professionnels cette saison : Cassiano Kiala (17 ans), Jonah Kusi-Asare (18 ans, désormais prêté au FC Fulham), Felipe Chavez (18 ans, désormais prêté au 1. FC Cologne), David Santos Daiber (19 ans), Maycon Cardozo (17 ans), Wisdom Mike (17 ans) – et bien sûr : Lennart Karl (17 ans).
Chez le club le plus titré d'Allemagne, un nouveau style de jeu axé sur la jeunesse s'est imposé, dont profitent désormais aussi les joueurs prêtés, qui s'inscrivent dans une nouvelle stratégie de transfert. Ainsi, Noel Aseko reviendra au FC Bayern à la fin de la saison et se battra cet été pour une place dans l'effectif, qui se libérera au milieu de terrain suite au départ de Leon Goretzka. Aseko est devenu un joueur clé et un international junior à Hanovre 96 ; il apporte un physique imposant et, désormais, un réel danger devant le but.
Si le club de Basse-Saxe a exercé l’option d’achat convenue il y a un an et demi pour le joueur de 20 ans, le FC Bayern a immédiatement activé l’option de rachat. La tendance au FCB est désormais de renoncer aux nouvelles recrues coûteuses et de pourvoir plutôt les postes de remplaçants au sein de l’effectif avec ses propres talents.
Ce fut le cas pour Karl, qui s’est imposé comme remplaçant sur les ailes et au poste de numéro 10 derrière Michael Olise, Jamal Musiala et Serge Gnabry, et qui va même probablement participer à la Coupe du monde avec l’équipe nationale allemande. Il en ira de même pour Aseko, qui pourra s’imposer cet été comme challenger, concurrent et remplaçant au sein du club le plus titré d’Allemagne.
Et cette « nouvelle » tendance pourrait bien s’avérer être une aubaine pour un autre joueur prêté par le Bayern.
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Kompany « prend note avec bienveillance » de l'évolution d'Ibrahimovic à Heidenheim
Car Arijon Ibrahimovic connaît enfin un prêt tout à fait réussi. Certes, avec le 1. FC Heidenheim, il se retrouvera très probablement en position de relégation directe à la fin de la saison, mais il bénéficie actuellement, au sein de cette équipe surprise de la Bundesliga, de quelque chose qu’il n’avait que rarement connu auparavant dans sa carrière professionnelle : des apparitions régulières au plus haut niveau.
En effet, ses précédents prêts en Serie A italienne, à la Lazio Rome et à Frosinone, avaient en réalité été de véritables désastres. À la Lazio, il n’a joué que 19 minutes au cours du premier semestre 2025. À Frosinone, il avait tout de même totalisé 594 minutes de jeu lors de la saison 2023/24, agrémentées de deux buts.
Des chiffres dont l’ailier offensif ne peut sans doute plus que rire amèrement, compte tenu de son statut à Heidenheim. Sous les ordres de l’entraîneur Frank Schmidt, Ibrahimovic est ce que l’on qualifierait communément d’« irremplaçable ». Dans près de 80 % des cas, il figure dans le onze de départ, joue souvent jusqu’au bout et est, avec Marnon Busch, le meilleur passeur décisif d’une équipe très limitée sur le plan offensif (3). Il figure désormais parmi les cinq joueurs de Bundesliga ayant effectué le plus de sprints (559) et, en termes de courses intenses, il occupe la onzième place du classement de la ligue avec 1 800, juste derrière Michael Olise (1 825).
Pas de doute : Ibrahimovic a franchi plus d'une étape dans son développement au cours de la saison actuelle. La question est désormais de savoir comment les choses vont évoluer pour lui par la suite. Comme le rapporte le site transfermarkt.de, Vincent Kompany, en particulier, aurait « pris note avec bienveillance » des progrès d'Ibrahimovic.
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Ibrahimovic comme remplaçant de Diaz ou départ définitif du FC Bayern ?
Il semblerait donc que l'on envisage sérieusement de poursuivre avec Ibrahimovic après son retour à Munich et de l'intégrer à l'équipe première en tant que remplaçant de Luis Diaz, qui joue beaucoup – tout comme Lennart Karl l'est pour Olise de l'autre côté. Ibrahimovic lui-même devrait tout à fait apprécier cette idée, car un nouveau prêt n'est en réalité pas envisageable pour lui. Il l'avait déjà clairement indiqué cet hiver dans une interview accordée à l'az.
« Je ne veux plus être prêté. J'aimerais bien avoir un club fixe », a-t-il déclaré il y a quelques mois. Si cela ne devait pas fonctionner au FC Bayern malgré la nouvelle politique axée sur la jeunesse et la mise en avant des talents du club, l'international allemand U21 dispose tout à fait d'autres options. Son contrat à Munich court encore jusqu'en 2027, il pourrait donc rapporter une indemnité de transfert au champion en titre, au moins cet été.
Une fois de plus, l'intérêt viendrait de la Serie A, avec Cagliari et la Fiorentina, tandis que le FC Villarreal et trois autres clubs espagnols auraient également Ibrahimovic dans leur ligne de mire. Un maintien en Bundesliga serait également envisageable : selon transfermarkt, quatre clubs dont les noms n’ont pas été divulgués auraient jeté leur dévolu sur le natif de Nuremberg, et Ibrahimovic aurait également attiré l’attention de Brighton & Hove, l’une des adresses phares du recrutement international.
Mais ce qu’il préférerait, c’est sans doute tenter à nouveau sa chance au sein de « son » FC Bayern. Depuis 2018, Ibrahimovic a gravi tous les échelons des équipes de jeunes du club. Avec les U19, il a autrefois inscrit 23 buts et délivré 19 passes décisives en 41 matchs. Sa récompense bien méritée est arrivée le 11 février 2023, lorsqu’il a pu faire ses débuts en Bundesliga sous le maillot du champion en titre contre le VfL Bochum. Cependant, seules trois brèves apparitions ont suivi. Mais il se pourrait bien qu’il se voie désormais confier un rôle plus important à la Säbener Straße.
Arion Ibrahimovic : performances et statistiques
Club Matchs Buts Passes décisives Minutes jouées Heidenheim 27 1 3 2 010 Frosinone 18 2 1 594 FC Bayern 4 - - 29 Lazio Rome 2 - - 19