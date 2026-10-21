Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Paris Saint-Germain v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Traduit par

Une réponse marquante à sa comparaison avec Yamal : est-il temps pour Doué de porter le rêve européen de Paris ?

Paris Saint-Germain vs FC Barcelone
Paris Saint-Germain
FC Barcelone
Ligue des Champions
Désiré Doué
L. Yamal
France
Espagne

Après Dembélé et Kvaratskhelia, le flambeau du projet du Paris Saint-Germain en de bonnes mains

Désiré Doué, la star du Paris Saint-Germain, a continué d'afficher ses performances de haut niveau lors des grands rendez-vous, et il a été l'un des principaux artisans de la victoire contre le Barça sur le score de 4-2.

Après son éclat face à Manchester City sur le même score la semaine dernière, Doué est revenu attirer tous les regards face à l'équipe catalane, mardi, confirmant la progression remarquable de son niveau sous la direction de l'entraîneur Luis Enrique, ainsi que sa capacité à faire la différence dans les grandes rencontres européennes.

Le joueur français a été titulaire lors du choc d'hier et a livré une prestation complète, mêlant qualité technique, supériorité physique et mouvements offensifs percutants. Il s'est déplacé avec efficacité entre les lignes, a apporté des solutions à ses coéquipiers et a représenté une menace permanente pour la défense du Barça, confirmant ainsi qu'il a dépassé le stade du talent prometteur pour devenir un élément déterminant dans les plans de l'équipe parisienne.



  • Des chiffres éloquents : un impact total face au Barça

    Les chiffres révèlent l'ampleur de l'influence de Doué : il a en effet contribué à 8 buts lors de ses quatre derniers matchs toutes compétitions confondues, après avoir inscrit 4 buts et délivré autant de passes décisives. Il a également trouvé le chemin des filets lors de chacune de ses trois dernières rencontres avec le Paris Saint-Germain.

    Les statistiques marquantes ne s'arrêtent pas là. Selon un rapport du site Foot Mercato, les 29 buts inscrits par Doué depuis son arrivée au Paris Saint-Germain l'ont été lors de 29 matchs qui se sont tous soldés par une victoire de l'équipe, une série qui reflète le lien entre ses buts et les résultats positifs du club français.

    Face au Barça, l'impact du joueur âgé de 21 ans ne s'est pas limité au plan offensif : il s'est aussi manifesté dans son engagement défensif et sa participation au pressing, l'une des caractéristiques que Luis Enrique s'attache à ancrer au sein de l'équipe.

    À lire aussi : ce n'est plus une simple plaisanterie, les congés de Dembélé déclenchent la polémique après sa blessure face au Barça


  • Doué refuse de surévaluer son éclatante performance

    Et malgré les performances remarquables qu'il livre, Doué a conservé son ton posé après la rencontre face au Barça, refusant de considérer cette victoire comme un message adressé aux concurrents en Europe.

    Il a déclaré : « Nous n'envoyons aucun message, nous continuons simplement de travailler et de gagner. Parfois, nous ne gagnerons pas, et il faudra l'accepter, mais nous gagnons en ce moment, et c'est formidable. »

    Le joueur français a insisté sur l'importance du travail collectif et de la rigueur défensive, expliquant : « J'ai toujours eu l'habitude de défendre, et vous l'avez constaté au cours des deux dernières années. Nous nous sommes tous investis, et c'est pour cela que nous avons gagné. »

    Au sujet du secret de sa réussite, Doué a tout résumé dans le plaisir de jouer et dans le fait de donner le maximum, déclarant : « Prendre du plaisir et tout donner, voilà la recette. »

    Il s'est également montré réservé lorsqu'on lui a demandé s'il vivait la meilleure période de sa carrière, affirmant qu'il avait encore beaucoup à progresser : « Je ne sais pas si je vis la meilleure période de ma carrière. Si vous estimez que je suis à mon meilleur niveau lorsque je marque, alors peut-être. Mais il y a beaucoup de choses que je pense devoir améliorer. »

    À lire aussi : mettant en garde les stars de Paris contre un piège dangereux, Enrique : voici le pire aspect d'une rencontre face au Barça

  • La comparaison avec Yamal ? C'est Paris qui a gagné

    Doué a pour sa part refusé de se livrer à une comparaison directe avec Lamine Yamal, la star de Barcelone et l'un des plus grands talents montants du football mondial, affirmant qu'il n'avait pas abordé le match comme un duel personnel entre eux.

    Il a expliqué : « Je n'ai pas vu les choses comme un duel entre nous, nous n'étions même pas du même côté du terrain. C'était un match entre le Paris Saint-Germain et Barcelone, et c'est Paris qui a gagné aujourd'hui. »

    La performance de Doué revêt une importance supplémentaire au vu de l'absence d'Ousmane Dembélé et de Khvicha Kvaratskhelia pour cause de blessure, selon le rapport, car elle offre au club parisien une option offensive capable d'assumer davantage de responsabilités à ce stade. Après que Dembélé a été l'une des figures offensives majeures dans le sacre du Paris Saint-Germain lors de son premier titre européen, puis que Kvaratskhelia a joué un rôle de premier plan dans l'étape suivante, la performance de Doué soulève la question de savoir si la star française pourrait devenir celui qui laissera l'empreinte la plus marquante dans la quête du club pour un troisième titre européen.

    À lire aussi : un pari qui menace le prestige de Barcelone, Flick paie le prix de ses calculs du Clasico au Parc des Princes

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Prochains matchs
PSG

PSG

Ligue 1

25 oct. 2026

OL

OL

BAR

BAR

LaLiga

25 oct. 2026

RMA

RMA