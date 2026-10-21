Désiré Doué, la star du Paris Saint-Germain, a continué d'afficher ses performances de haut niveau lors des grands rendez-vous, et il a été l'un des principaux artisans de la victoire contre le Barça sur le score de 4-2.

Après son éclat face à Manchester City sur le même score la semaine dernière, Doué est revenu attirer tous les regards face à l'équipe catalane, mardi, confirmant la progression remarquable de son niveau sous la direction de l'entraîneur Luis Enrique, ainsi que sa capacité à faire la différence dans les grandes rencontres européennes.

Le joueur français a été titulaire lors du choc d'hier et a livré une prestation complète, mêlant qualité technique, supériorité physique et mouvements offensifs percutants. Il s'est déplacé avec efficacité entre les lignes, a apporté des solutions à ses coéquipiers et a représenté une menace permanente pour la défense du Barça, confirmant ainsi qu'il a dépassé le stade du talent prometteur pour devenir un élément déterminant dans les plans de l'équipe parisienne.







