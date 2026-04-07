Une réaction inhabituelle de Choumani contre l'arbitrage du match contre le Bayern

Chouameni manquera le match retour contre le Bayern Munich en raison d'une suspension, et le joueur français n'en comprend pas la raison.
Bien qu'il ne fasse généralement pas partie des joueurs qui critiquent les arbitres, il a dérogé à son habitude aujourd'hui et a déclaré, selon le journal Marca, que le carton jaune que lui a infligé l'arbitre Michael Oliver était injuste.
Il a déclaré : « Pour moi, ce n'était pas un carton jaune. Je n'ai rien fait, je courais... Et avec toutes les erreurs qui se sont produites auparavant, c'est injuste. »
Interrogé sur le joueur qui le remplacera lors du match retour, il a répondu d'un ton indigné : « Pensez-vous vraiment que je vais répondre à cette question ? Nous avons une équipe formidable, et quel que soit le joueur qui jouera, il fera un match exceptionnel. Nous irons chercher la victoire à Munich. »
Le Français a salué la réaction de l’équipe malgré la défaite, et a conclu : « Je ne sais pas si le résultat est injuste, mais alors que le score était de 0-2, et dans des conditions difficiles, nous avons élevé notre niveau de jeu et créé davantage d’occasions. Nous allons travailler dur et bien nous préparer pour le prochain match. »