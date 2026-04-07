Une réaction inhabituelle de Choumani contre l'arbitrage du match contre le Bayern

Lors de ses déclarations dans la zone mixte, après la fin du match, Chouameni n'a pas cherché d'excuses fallacieuses, mais a affronté la réalité avec une franchise remarquable, soulignant que la domination sur le terrain ne signifie rien si elle ne se traduit pas en buts.

Le joueur français a déclaré à RMC : « C'est vrai, c'est une soirée difficile pour nous tous. Nous ne nous attendions pas à ce résultat chez nous, devant notre public, mais c'est ça le football à ce niveau : ce sont les petits détails qui font la différence dans les grands matchs. »

Chouameni a mis le doigt sur la principale faiblesse du Real face au Bayern, qui a permis à l’équipe bavaroise de s’imposer : le manque d’efficacité devant le but.

Il a déclaré sans détour : « Nous avons eu des occasions de marquer et de prendre l'avantage, mais nous devons être plus efficaces devant le but. Dans des matchs comme celui-ci, si vous ne concrétisez pas les occasions qui se présentent, une équipe de l'envergure du Bayern de Munich vous le fera payer, et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. »