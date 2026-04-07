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Une réaction inhabituelle de Choumani contre l'arbitrage du match contre le Bayern

A. Tchouameni
M. Oliver
Real Madrid vs Bayern Munich
Real Madrid
Bayern Munich
Ligue des Champions
France
Angleterre
Espagne
Allemagne

La star du Real Madrid exprime son regret après sa suspension

Le Bayern Munich a quitté le stade Santiago Bernabéu en laissant derrière lui des interrogations quant aux raisons de la confusion affichée par le géant espagnol face à la machine allemande, même s'il s'est légèrement repris après le choc du deuxième but, se heurtant à plusieurs reprises à l'habileté du gardien Manuel Neuer.

À l'issue de la rencontre remportée par le Bayern Munich sur le score de 2-1, l'international français Aurélien Tchouaméni s'est exprimé avec amertume, qualifiant ce qui venait de se passer de « leçon dure à un moment critique ».

  • Une chute inattendue… Le secret de l'échec

    Lors de ses déclarations dans la zone mixte, après la fin du match, Chouameni n'a pas cherché d'excuses fallacieuses, mais a affronté la réalité avec une franchise remarquable, soulignant que la domination sur le terrain ne signifie rien si elle ne se traduit pas en buts.

    Le joueur français a déclaré à RMC : « C'est vrai, c'est une soirée difficile pour nous tous. Nous ne nous attendions pas à ce résultat chez nous, devant notre public, mais c'est ça le football à ce niveau : ce sont les petits détails qui font la différence dans les grands matchs. »

    Chouameni a mis le doigt sur la principale faiblesse du Real face au Bayern, qui a permis à l’équipe bavaroise de s’imposer : le manque d’efficacité devant le but.

    Il a déclaré sans détour : « Nous avons eu des occasions de marquer et de prendre l'avantage, mais nous devons être plus efficaces devant le but. Dans des matchs comme celui-ci, si vous ne concrétisez pas les occasions qui se présentent, une équipe de l'envergure du Bayern de Munich vous le fera payer, et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. »

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  • Le pari du retour… Ce n'est pas encore fini !

    Malgré le sombre tableau qui se dessine après la défaite à l'aller, Choumani a tenté d'insuffler un vent d'optimisme aux supporters, rappelant l'identité d'un club qui ne connaît pas la défaite, en affirmant : « Nous sommes bien sûr déçus, mais ce n'est pas le moment de pleurer. Nous devons analyser rapidement les erreurs que nous avons commises. Il reste un match retour, et nous sommes le Real Madrid ; nous irons à Munich avec un seul objectif : nous battre pour revenir au score et nous qualifier. Ce n’est pas encore fini. »

  • Une absence douloureuse… Une explosion inattendue

    Chouameni manquera le match retour contre le Bayern Munich en raison d'une suspension, et le joueur français n'en comprend pas la raison.

    Bien qu'il ne fasse généralement pas partie des joueurs qui critiquent les arbitres, il a dérogé à son habitude aujourd'hui et a déclaré, selon le journal Marca, que le carton jaune que lui a infligé l'arbitre Michael Oliver était injuste.

    Il a déclaré : « Pour moi, ce n'était pas un carton jaune. Je n'ai rien fait, je courais... Et avec toutes les erreurs qui se sont produites auparavant, c'est injuste. »

    Interrogé sur le joueur qui le remplacera lors du match retour, il a répondu d'un ton indigné : « Pensez-vous vraiment que je vais répondre à cette question ? Nous avons une équipe formidable, et quel que soit le joueur qui jouera, il fera un match exceptionnel. Nous irons chercher la victoire à Munich. »

    Le Français a salué la réaction de l’équipe malgré la défaite, et a conclu : « Je ne sais pas si le résultat est injuste, mais alors que le score était de 0-2, et dans des conditions difficiles, nous avons élevé notre niveau de jeu et créé davantage d’occasions. Nous allons travailler dur et bien nous préparer pour le prochain match. »

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