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« Une raison de l’ovation ! » : Les stars du Real Madrid célèbrent le retour chargé d’émotion d’Eder Militao
Militao retrouve les terrains après six mois d’absence
Le défenseur du Real Madrid Eder Militao a fait son retour tant attendu à la compétition à la 85e minute de la victoire 4-1 contre Séville, dimanche. Le défenseur central brésilien était écarté des terrains depuis le 21 avril en raison d’une grave blessure.
Lorsque Militao est entré sur la pelouse pour remplacer un coéquipier, le public du Santiago Bernabeu lui a réservé une ovation debout.
Son retour est un renfort de poids pour l’entraîneur Jose Mourinho avant une série de matches éprouvante.
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Huijsen rend hommage à Militao, « un type formidable »
Son partenaire en défense Dean Huijsen s’est réjoui de revoir Militao sur le terrain, soulignant ses qualités humaines dans le vestiaire. « Nous savons tous quel joueur il est et, si le stade lui réserve une ovation, ce n’est pas pour rien », a déclaré Huijsen.
« Nous sommes heureux qu’il soit de retour. C’est quelqu’un de formidable et un excellent joueur. »
« Il va beaucoup nous apporter à l’avenir. »
Cucurella salue la personnalité de Militao et son influence dans le vestiaire
Marc Cucurella a partagé l’avis de Huijsen, soulignant l’énergie positive que Militao apporte en dehors du terrain pendant sa convalescence. « C’est un grand joueur avec beaucoup de personnalité », a déclaré Cucurella après le match.
« Il apporte aussi beaucoup au vestiaire. C’est quelqu’un de très joyeux et je suis très heureux de le retrouver. »
« L’important, c’est que tout le monde soit disponible. Plus nous avons de joueurs, mieux c’est. »
- PsnewZ
Militao renforce les options de Madrid pour une semaine décisive
Le retour de Militao intervient à un moment charnière de la saison du Real Madrid, alors que les rencontres s’enchaînent sur les scènes nationale et européenne.
Le Brésilien retrouvera progressivement le rythme de la compétition lors des prochaines séances d’entraînement à Valdebebas.
Mourinho espère s’appuyer sur l’expérience de Militao alors que le Real Madrid aborde des matches cruciaux contre le RB Leipzig et Barcelone.
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