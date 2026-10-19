Le défenseur du Real Madrid Eder Militao a fait son retour tant attendu à la compétition à la 85e minute de la victoire 4-1 contre Séville, dimanche. Le défenseur central brésilien était écarté des terrains depuis le 21 avril en raison d’une grave blessure.

Lorsque Militao est entré sur la pelouse pour remplacer un coéquipier, le public du Santiago Bernabeu lui a réservé une ovation debout.

Son retour est un renfort de poids pour l’entraîneur Jose Mourinho avant une série de matches éprouvante.