« Une option de plus » : Wolverhampton boucle la signature de l’ancien ailier de Chelsea et d’Aston Villa Bertrand Traore

Wolverhampton a considérablement renforcé ses options offensives avec la signature de l’international burkinabè Traore. L’ailier de 31 ans a signé un contrat d’un an à Molineux, marquant son retour dans le football anglais après un passage à Sunderland, intervenu après un deuxième passage chez le géant néerlandais de l’Ajax. Traore apporte une riche expérience du plus haut niveau en Championship, après avoir déjà représenté certains des clubs les plus en vue d’Europe au cours de sa carrière professionnelle longue d’une décennie.

Ce transfert représente un ajout stratégique pour Wolverhampton, qui cherche à apporter de la profondeur et une qualité confirmée à sa ligne d’attaque. Traore connaît bien les West Midlands, après avoir passé quatre saisons à Aston Villa, où il a disputé plus de 62 matches et marqué 10 buts.