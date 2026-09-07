Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
Sunderland v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduit par

« Une option de plus » : Wolverhampton boucle la signature de l’ancien ailier de Chelsea et d’Aston Villa Bertrand Traore

Wolverhampton
Bertrand Traoré
Championship

Wolverhampton Wanderers a officiellement confirmé la signature de l’ailier expérimenté Bertrand Traore pour un contrat d’un an. L’ancien joueur de Chelsea et d’Aston Villa arrive à Molineux pour renforcer le secteur offensif du club, qui vise un retour en Premier League.

  • Traoré retourne dans les Midlands

    Wolverhampton a considérablement renforcé ses options offensives avec la signature de l’international burkinabè Traore. L’ailier de 31 ans a signé un contrat d’un an à Molineux, marquant son retour dans le football anglais après un passage à Sunderland, intervenu après un deuxième passage chez le géant néerlandais de l’Ajax. Traore apporte une riche expérience du plus haut niveau en Championship, après avoir déjà représenté certains des clubs les plus en vue d’Europe au cours de sa carrière professionnelle longue d’une décennie.

    Ce transfert représente un ajout stratégique pour Wolverhampton, qui cherche à apporter de la profondeur et une qualité confirmée à sa ligne d’attaque. Traore connaît bien les West Midlands, après avoir passé quatre saisons à Aston Villa, où il a disputé plus de 62 matches et marqué 10 buts.

    • Publicité
  • Manchester City v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    Peixoto salue la nouvelle menace offensive

    L'entraîneur principal Cesar Peixoto s'est dit ravi d'avoir obtenu la signature de l'expérimenté joueur de couloir, soulignant que Traore comble un manque précis dans son projet tactique. S'exprimant sur le site officiel du club, Peixoto a mis en avant les qualités spécifiques qui ont fait de l'ancien espoir de Chelsea une cible prioritaire.

    Peixoto a détaillé ce que la nouvelle recrue apporte, déclarant : « C'est un poste que nous voulions et c'est un bon joueur pour améliorer l'équipe, une option de plus. Il a les bonnes caractéristiques que je veux à ce poste : bon en un contre un, puissant, gaucher pour marquer ou faire marquer, et rapide pour attaquer l'espace. Il a besoin de temps pour retrouver la forme parce qu'il s'est entraîné seul, et il a besoin de temps pour comprendre notre idée du jeu, mais c'est une autre option pour nous aider à nous battre afin d'atteindre la Premier League. »

  • Une carrière nomade et riche en trophées

    Le parcours de Traoré jusqu’à Molineux a été jalonné de transferts très médiatisés et d’une reconnaissance sur la scène internationale. Arrivé à Chelsea à l’âge de 18 ans, il a fait ses armes en Eredivisie avec le Vitesse Arnhem puis l’Ajax, avant d’aider ce dernier à atteindre la finale de la Ligue Europa. S’en est suivie une période réussie de trois ans en Ligue 1 avec Lyon, qui a poussé Aston Villa à débourser 17 millions de livres sterling pour s’attacher ses services en 2020.

    Sur la scène internationale, Traoré reste une figure clé du Burkina Faso, avec 91 sélections à son actif, et il a récemment porté le brassard de capitaine de sa sélection lors de la Coupe d’Afrique des nations. Ce leadership et cette expérience internationale devraient être essentiels dans le vestiaire des Wolves.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • Birmingham City v Wolverhampton Wanderers - Sky Bet Championship 2026/27Getty Images Sport

    Construire de la profondeur pour la rude bataille du Championship

    L’arrivée de Traore indique clairement que les Wolves ne prennent pas à la légère les défis du Championship. Relégué la saison dernière après un séjour de huit ans en Premier League, à la suite de leur titre de champion de Championship en 2017-2018, le club occupe actuellement la neuvième place du classement avec huit points, après avoir enregistré deux victoires, deux matches nuls et une défaite lors de ses cinq premiers matches.

    Évoquant les exigences du championnat, Peixoto a ajouté : « Comme nous l’avons vu dimanche [le match nul 2-2 des Wolves à Birmingham], le Championship est très difficile, donc nous avons besoin de deux joueurs à chaque poste pour gérer les matches. »

Championship
Sheffield United crest
Sheffield United
SHU
Wolverhampton crest
Wolverhampton
WOL