« Une option crédible ! » Kevin De Bruyne va-t-il créer la surprise avec un transfert-coup de théâtre ?

La destination du joueur chevronné reste incertaine. Selon le quotidien sportif français, aucun grand club européen ne souhaiterait prendre le risque de recruter De Bruyne, de plus en plus souvent blessé.

« Compte tenu de son âge, les chances d’un transfert vers un grand club européen semblent limitées », écrit L’Équipe, pour qui un départ en Turquie ou en Arabie saoudite constituerait « une option crédible ». De Bruyne aurait même été proposé à Galatasaray, mais l’entraîneur Okan Buruk aurait opposé son veto.

À 35 ans, le Belge pourrait même boucler la boucle en revenant au KRC Genk, où il a lancé sa carrière internationale ; le club pourrait d’ailleurs chercher un numéro 10 après le départ imminent de Konstantinos Karetsas vers le BVB.

Le joueur prendra le temps de la réflexion durant ses vacances. Il vient de disputer avec la sélection belge ce qui s’apparente à son dernier grand tournoi. Après une phase de groupes chaotique et un huitième de finale arraché face au Sénégal, il a été éliminé en quarts par l’Espagne, future championne du monde, mais la Belgique est restée la seule équipe à avoir marqué contre la Furia Roja.

Au cours de la compétition, il a inscrit un but lors de la large victoire 5-1 contre la Nouvelle-Zélande, qui clôturait la phase de groupes. En huitièmes de finale contre les États-Unis, pays hôte, un match marqué par des tensions liées à la grâce accordée à l’attaquant américain Folarin Balogun, initialement suspendu pour un carton rouge, il est resté sur le banc pendant les 90 minutes.