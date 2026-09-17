Jonathan Moscrop
Traduit par
« Une obligation de gagner ! » : pourquoi l'Inter Milan porte une pression sans égale dans la course au titre en Serie A
L’analyse tactique met en lumière l’obligation de titre de l’Inter
L’Inter fait face à d’immenses attentes pour décrocher des trophées sur la scène nationale et européenne avant son déplacement au Stadio Olimpico. Analysant la course au titre dans un entretien exclusif accordé à La Gazzetta dello Sport, l’ancien milieu de terrain Luigi Di Biagio a souligné le contraste de pression entourant les deux clubs.
Il a noté que l’effectif construit par l’Inter exige un succès immédiat sous les ordres de Cristian Chivu.
« L’Inter a l’obligation de gagner en raison de l’équipe qu’elle a et de son histoire ces dernières années », a déclaré Di Biagio à La Gazzetta dello Sport. « Disons-le ainsi : l’Inter a l’obligation de gagner, la Roma a l’espoir d’y parvenir. »
- Action Plus
Éloges pour le pressing tactique intransigeant de Chivu
Chivu a affiné l’approche tactique de l’Inter cette saison, en poussant la ligne défensive plus haut sur le terrain pour étouffer la relance adverse. Malgré quelques buts encaissés à cause d’une construction risquée depuis l’arrière, Di Biagio a insisté sur le fait que la vision proactive de Chivu mérite le respect.
Les affiches de prestige permettent naturellement à tout le groupe de l’Inter de retrouver son niveau de concentration.
« C’est vrai qu’il a un peu de mal derrière, mais ce n’est qu’une question de concentration individuelle », a expliqué Di Biagio à La Gazzetta dello Sport. « Chivu, en revanche, veut à juste titre conserver son identité : il ne la brade pas, et c’est tout à son honneur. »
Fluidité au milieu de terrain et soutien au gardien
En l’absence de Hakan Calhanoglu, Piotr Zielinski a repris sans accroc un rôle de meneur de jeu plus reculé aux côtés de Curtis Jones, offrant à l’Inter des options fluides au milieu de terrain. Di Biagio a également défendu le gardien Josep Martinez après de récentes erreurs de relance au sol à Madrid.
La confiance de l’entraîneur reste primordiale lorsqu’il s’agit d’intégrer les gardiens modernes dans les structures de construction du jeu.
« Zielinski lui-même n’est pas né meneur de jeu, mais il peut très bien le faire », a déclaré Di Biagio à La Gazzetta dello Sport. « Martinez a peut-être commis des erreurs évidentes, mais si vous croyez en un joueur, dans un moment comme celui-ci, vous le défendez et vous le renforcez comme le fait Chivu. La seule chose qui compte, c’est la confiance. »
- AFP
L’Inter vise une montée en puissance décisive au printemps
L’Inter vise à monter progressivement en puissance avant d’évaluer ses chances de trophées dans toutes les compétitions en mars. La profondeur tactique de l’effectif place l’Inter en position de gérer un calendrier éprouvant.
L’équipe de Chivu poursuit sa campagne avec la volonté de transformer son audace tactique en trophées majeurs.
Une victoire marquante à Rome renforcerait le statut de l’Inter comme principal favori pour le titre.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles