« Une obligation de gagner ! » : pourquoi l'Inter Milan porte une pression sans égale dans la course au titre en Serie A

L’Inter fait face à d’immenses attentes pour décrocher des trophées sur la scène nationale et européenne avant son déplacement au Stadio Olimpico. Analysant la course au titre dans un entretien exclusif accordé à La Gazzetta dello Sport, l’ancien milieu de terrain Luigi Di Biagio a souligné le contraste de pression entourant les deux clubs.

Il a noté que l’effectif construit par l’Inter exige un succès immédiat sous les ordres de Cristian Chivu.

« L’Inter a l’obligation de gagner en raison de l’équipe qu’elle a et de son histoire ces dernières années », a déclaré Di Biagio à La Gazzetta dello Sport. « Disons-le ainsi : l’Inter a l’obligation de gagner, la Roma a l’espoir d’y parvenir. »