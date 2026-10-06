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Une moisson de 10 buts vaudrait-elle à Liam Delap une convocation avec l’Angleterre derrière Harry Kane ? La légende de Nottingham Forest, Des Walker, évoque les meilleures qualités de l’attaquant puissant
Le joueur formé au centre de formation de Manchester City a brillé avec Ipswich
Beaucoup s’attendaient à ce que Delap soit plus avancé dans ce parcours qu’il ne l’est actuellement, le fils de l’ancien joueur de Stoke City Rory ayant d’abord attiré l’attention à sa sortie du centre de formation de Manchester City.
Un transfert à Ipswich Town en 2024 a offert au talentueux attaquant une scène de Premier League sur laquelle montrer toute l’étendue de son talent, et son impressionnant total de 12 buts avec une équipe reléguée hors de l’élite laissait penser qu’il était destiné à un avenir plus grand et meilleur.
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Le transfert record de Forest après ses difficultés à Chelsea
Chelsea partageait cet avis et a déboursé 30 millions de livres sterling (40 M$) d’indemnité de transfert pour remporter la course à une signature très convoitée. Il a connu un premier succès en Coupe du monde des clubs de la FIFA avec les Blues, mais la concurrence pour les places, avec Joao Pedro en tête de cette file, a fait qu’il n’a inscrit que trois buts en 47 apparitions, les places de titulaire se faisant rares.
Forest était toutefois prêt à faire de Delap sa recrue record à 50 M£ (66 M$) en août 2026 et il a déjà lancé son aventure chez le club de Nottingham, avec une frappe splendide à Aston Villa qui a ouvert son compteur de buts là-bas.
Le joueur de 23 ans a représenté son pays à 12 reprises chez les U21 et nourrit de grandes ambitions à l’idée de franchir un nouveau palier. Kane, capitaine record, avec 89 buts internationaux à son actif, continue pour l’instant de mener l’attaque.
Le jour viendra où il se retirera, ce qui signifie que quelqu’un aura la tâche de remplir les bottes du GOAT. Delap a encore le temps de son côté pour mériter cette responsabilité, sa puissance et sa qualité de finition faisant de lui un remplaçant évident du plus grand buteur de l’histoire de l’Angleterre.
Delap peut-il devenir l’héritier de Kane au poste de n°9 avec l’Angleterre ?
Il attend toujours une première sélection pour le moment, mais atteindre la barre des 10 buts avec Forest cette saison pourrait le faire entrer dans les réflexions de Thomas Tuchel. Interrogé sur cette possibilité, l’ancien défenseur des Reds et de l’Angleterre Walker, qui s’exprimait en association avec pay by mobile casino, a déclaré à GOAL : « Tout d’abord, Forest avait besoin d’un point de fixation. Liam a une présence énorme. J’ai entraîné Liam quand il avait environ 13 ou 14 ans, et il a toujours été un coureur puissant et un garçon costaud. Il comprend le jeu et sait où se trouve le but. Il apporte à Forest quelque chose que l’équipe n’avait pas vraiment : de la vitesse devant, de la puissance et un point d’appui.
« En ce qui concerne l’Angleterre, toute personne qui atteint la barre des 10 buts va attirer l’attention parce qu’il y a très peu d’attaquants. Nous sommes gâtés en numéros 10, mais les vrais numéros 9 sont rares. Il y a de la place pour quelqu’un comme Delap. Il marquera des buts.
« Forest s’est créé des occasions pour ses avant-centres au cours de l’année écoulée. Le problème n’a pas été de se procurer des occasions, mais d’en mettre suffisamment au fond des filets. Espérons qu’il puisse régler cela, et cela ne fera qu’aider ses chances avec l’Angleterre. C’est un bon point de fixation, il est grand et fort, et ce n’est plus un jeune joueur.
« Il est passé par différents clubs et a appris son métier. Maintenant, il a obtenu son transfert et il doit se mettre au travail et être à la hauteur. Il a assurément les qualités. »
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Encore un peu plus d’histoire à écrire pour Kane, le GOAT de l’Angleterre
Ces derniers temps, des joueurs comme Ollie Watkins, Ivan Toney et Dominic Calvert-Lewin ont dû se contenter des seconds rôles derrière Kane, mais Delap est plus jeune que tous et devrait être au sommet de son art lorsque l’attaquant, aujourd’hui âgé de 33 ans, décidera finalement de mettre un terme à sa carrière.
L’Angleterre retrouvera la Ligue des nations de l’UEFA mardi en recevant la Tchéquie, une rencontre qui devrait permettre à Kane d’égaler une autre légende de Forest, l’ancien gardien Peter Shilton, au classement des joueurs les plus capés de tous les temps, alors qu’il s’apprête à honorer sa 125e sélection.
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