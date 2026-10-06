Chelsea partageait cet avis et a déboursé 30 millions de livres sterling (40 M$) d’indemnité de transfert pour remporter la course à une signature très convoitée. Il a connu un premier succès en Coupe du monde des clubs de la FIFA avec les Blues, mais la concurrence pour les places, avec Joao Pedro en tête de cette file, a fait qu’il n’a inscrit que trois buts en 47 apparitions, les places de titulaire se faisant rares.

Forest était toutefois prêt à faire de Delap sa recrue record à 50 M£ (66 M$) en août 2026 et il a déjà lancé son aventure chez le club de Nottingham, avec une frappe splendide à Aston Villa qui a ouvert son compteur de buts là-bas.

Le joueur de 23 ans a représenté son pays à 12 reprises chez les U21 et nourrit de grandes ambitions à l’idée de franchir un nouveau palier. Kane, capitaine record, avec 89 buts internationaux à son actif, continue pour l’instant de mener l’attaque.

Le jour viendra où il se retirera, ce qui signifie que quelqu’un aura la tâche de remplir les bottes du GOAT. Delap a encore le temps de son côté pour mériter cette responsabilité, sa puissance et sa qualité de finition faisant de lui un remplaçant évident du plus grand buteur de l’histoire de l’Angleterre.