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Une légende d'Arsenal soutient un étonnant deal d'échange de Manchester United impliquant Marcus Rashford
Dixon propose un surprenant échange de joueurs
L’ancien défenseur de l’Angleterre et d’Arsenal, Dixon, estime qu’un échange de joueurs impliquant Rashford et Lewis-Skelly a trop de sens pour être refusé. Cette opération ambitieuse verrait l’attaquant de United rejoindre le nord de Londres, tandis que le jeune d’Arsenal prendrait la direction opposée vers Old Trafford. Dixon estime que cette transaction pourrait profiter aux deux parties, en offrant à Lewis-Skelly un temps de jeu crucial en équipe première tout en ajoutant de l’expérience et de la qualité à l’effectif d’Arteta.
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Arteta salué comme l’entraîneur idéal pour Rashford
Interrogé sur la possibilité de valider cet échange, Dixon a soutenu qu’il s’agirait d’une bonne opération pour les deux joueurs. Il a mis en avant la gestion humaine d’Arteta comme facteur clé pour tirer le meilleur de Rashford.
« Est-ce que je les échangerais (Myles Lewis Skelly et Marcus Rashford) ? Vous savez quoi, je pense que oui, » a déclaré Dixon à BestBettingSites. « Et ce n’est en rien contre Myles Lewis-Skelly, il s’agit de lui donner la liberté d’aller développer son jeu ailleurs.
« Avec Marcus Rashford, c’est un joueur qui a besoin qu’on le prenne sous son aile, et Arteta serait parfait pour lui. Donnez-lui cet amour, donnez-lui la liberté d’évoluer sur le côté gauche, et oui, j’aimerais le voir sous le maillot d’Arsenal. J’ai des réserves sur sa capacité à être régulièrement un joueur de tout premier plan, mais au vu de ce qu’Arsenal a actuellement dans son effectif, ce serait un bon renfort. »
La longue absence de Rashford à Old Trafford
L'attaquant a traversé une longue période loin des terrains à United. Rashford a disputé la dernière de ses 426 apparitions avec United lors d'un match de Ligue Europa contre Viktoria Plzen le 12 décembre 2024. Plus tôt dans le mois, il avait inscrit un doublé contre Everton pour porter son total à 138 buts avec Manchester United.
Absent des radars depuis 18 mois, Rashford reste un sujet majeur autour d'Old Trafford. Si l'entraîneur de Manchester United, Michael Carrick, parvient à le relancer, il aura l'impression de compter sur une recrue supplémentaire pour le club.
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Ce que l’avenir réserve aux deux clubs
Manchester United reste déterminé à se frayer un chemin de retour dans la course aux grands titres, sur la scène nationale comme européenne. Le retour de Rashford à son meilleur niveau reste au cœur de ces ambitions. Pendant ce temps, Arsenal continue d’évaluer la profondeur de son effectif dans l’optique de s’appuyer sur ses progrès récents sous les ordres d’Arteta.
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