Interrogé sur la possibilité de valider cet échange, Dixon a soutenu qu’il s’agirait d’une bonne opération pour les deux joueurs. Il a mis en avant la gestion humaine d’Arteta comme facteur clé pour tirer le meilleur de Rashford.

« Est-ce que je les échangerais (Myles Lewis Skelly et Marcus Rashford) ? Vous savez quoi, je pense que oui, » a déclaré Dixon à BestBettingSites. « Et ce n’est en rien contre Myles Lewis-Skelly, il s’agit de lui donner la liberté d’aller développer son jeu ailleurs.

« Avec Marcus Rashford, c’est un joueur qui a besoin qu’on le prenne sous son aile, et Arteta serait parfait pour lui. Donnez-lui cet amour, donnez-lui la liberté d’évoluer sur le côté gauche, et oui, j’aimerais le voir sous le maillot d’Arsenal. J’ai des réserves sur sa capacité à être régulièrement un joueur de tout premier plan, mais au vu de ce qu’Arsenal a actuellement dans son effectif, ce serait un bon renfort. »