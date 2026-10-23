Le FC Barcelone accueillera son rival traditionnel, le Real Madrid, après-demain dimanche, lors de la dixième journée du Championnat d'Espagne, sur la pelouse du Spotify Camp Nou.

Le quotidien Mundo Deportivo a indiqué, dans l'un de ses rapports, que José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, revient se dresser à nouveau sur le chemin du FC Barcelone, treize ans après la fin de son précédent passage avec le club merengue.

L'entraîneur portugais a haussé le ton de son discours au fil des semaines précédant le match de dimanche, à l'image de ce qu'il avait l'habitude de faire par le passé.

Treize ans se sont écoulés depuis la fin de la première période de José Mourinho avec le Real Madrid, au cours de laquelle le club merengue a remporté les titres de Liga, de la Coupe du Roi d'Espagne et de la Supercoupe d'Espagne.

En revanche, durant la présence de l'entraîneur portugais au Real Madrid, le FC Barcelone a remporté deux titres du Championnat d'Espagne, un titre de Ligue des champions d'Europe, deux titres de Supercoupe d'Espagne, un titre de Coupe du Roi d'Espagne, un titre de Supercoupe d'Europe et un titre de Coupe du monde des clubs.

Cette période a davantage contribué à semer l'animosité qu'à offrir du football. Mourinho revient aujourd'hui dans des circonstances similaires, après que son club a passé deux ans sans remporter le moindre titre, pendant que l'équipe de l'entraîneur Flick a décroché deux titres du Championnat d'Espagne, un titre de Coupe du Roi d'Espagne et deux titres de Supercoupe d'Espagne.

Au cours des semaines qui ont précédé le premier Clasico de la saison, Mourinho a déjà commencé à attiser les tensions et à construire un récit consistant à se présenter en victime.

Il ne fait aucun doute que le pic de tension entre Mourinho et le FC Barcelone est survenu lorsqu'il a pris en main les commandes du Real Madrid, mais la première étincelle entre les deux camps avait éclaté auparavant, lors des confrontations à élimination directe entre le FC Barcelone et Chelsea, puis en demi-finale de la Ligue des champions d'Europe entre l'Inter Milan et le FC Barcelone, des confrontations enflammées par l'entraîneur portugais, qui a toujours considéré une victoire sur le club catalan comme un défi personnel.