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Jose Mourinho Benfica 2025-26Getty
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Une histoire noire : Mourinho, le plus grand « instigateur » contre le Barça

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J. Mourinho
Espagne

De Chelsea et l'Inter au Real Madrid : l'histoire de l'hostilité de Mourinho envers Barcelone

Le FC Barcelone accueillera son rival traditionnel, le Real Madrid, après-demain dimanche, lors de la dixième journée du Championnat d'Espagne, sur la pelouse du Spotify Camp Nou.

Le quotidien Mundo Deportivo a indiqué, dans l'un de ses rapports, que José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, revient se dresser à nouveau sur le chemin du FC Barcelone, treize ans après la fin de son précédent passage avec le club merengue.

L'entraîneur portugais a haussé le ton de son discours au fil des semaines précédant le match de dimanche, à l'image de ce qu'il avait l'habitude de faire par le passé.

Treize ans se sont écoulés depuis la fin de la première période de José Mourinho avec le Real Madrid, au cours de laquelle le club merengue a remporté les titres de Liga, de la Coupe du Roi d'Espagne et de la Supercoupe d'Espagne.

En revanche, durant la présence de l'entraîneur portugais au Real Madrid, le FC Barcelone a remporté deux titres du Championnat d'Espagne, un titre de Ligue des champions d'Europe, deux titres de Supercoupe d'Espagne, un titre de Coupe du Roi d'Espagne, un titre de Supercoupe d'Europe et un titre de Coupe du monde des clubs.

Cette période a davantage contribué à semer l'animosité qu'à offrir du football. Mourinho revient aujourd'hui dans des circonstances similaires, après que son club a passé deux ans sans remporter le moindre titre, pendant que l'équipe de l'entraîneur Flick a décroché deux titres du Championnat d'Espagne, un titre de Coupe du Roi d'Espagne et deux titres de Supercoupe d'Espagne.

Au cours des semaines qui ont précédé le premier Clasico de la saison, Mourinho a déjà commencé à attiser les tensions et à construire un récit consistant à se présenter en victime.

Il ne fait aucun doute que le pic de tension entre Mourinho et le FC Barcelone est survenu lorsqu'il a pris en main les commandes du Real Madrid, mais la première étincelle entre les deux camps avait éclaté auparavant, lors des confrontations à élimination directe entre le FC Barcelone et Chelsea, puis en demi-finale de la Ligue des champions d'Europe entre l'Inter Milan et le FC Barcelone, des confrontations enflammées par l'entraîneur portugais, qui a toujours considéré une victoire sur le club catalan comme un défi personnel.

  • Compte rendu des faits

    Le premier affrontement entre Mourinho et le Barça eut lieu en huitièmes de finale de la Ligue des champions lors de la saison 2004-2005. Après la victoire 2-1 du Barça au match aller, qui avait renversé son retard pour l'emporter à la suite de l'expulsion de Drogba, averti à deux reprises, Mourinho apparut en conférence de presse et accusa l'entraîneur Frank Rijkaard de s'être rendu dans le vestiaire de l'arbitre Anders Frisk afin de l'intimider.

    Lors du match retour, Chelsea se qualifia grâce à un but de John Terry, après une faute évidente de Ricardo Carvalho sur le gardien du Barça Víctor Valdés. Quelques mois plus tard, les menaces des supporters de Chelsea poussèrent l'arbitre Frisk à mettre un terme à sa carrière.

    La saison suivante, après une série d'interventions violentes commises par Asier del Horno sur Lionel Messi, qui se soldèrent par l'expulsion du joueur basque, Mourinho accusa la star argentine d'avoir livré une simulation de grande classe.

  • Mourinho attend l'arbitre sur le parking

    La période de Mourinho avec l'Inter Milan ne fut pas moins tendue ; selon l'article, le match aller fut en effet marqué par de graves erreurs d'arbitrage commises par son compatriote Ovgliario Pinquerinsa, tandis que l'entraîneur célébra de manière excessive après le match retour, avant que le Barça ne le sanctionne en déclenchant les arroseurs du stade du Camp Nou.

    Malgré tout ce qui précède, rien n'égale les épisodes de tension, et parfois même de violence, qu'a connus la période comprise entre 2010 et 2013, lors du premier passage de Mourinho au Real Madrid.

    La liste de ces épisodes est si longue qu'elle est difficile à dresser dans son intégralité : de la lecture d'une liste de noms d'arbitres accusés d'avoir favorisé le Barça, jusqu'à son affirmation selon laquelle il « aurait honte de gagner de la façon dont Guardiola gagne », et ce après que l'entraîneur catalan lui eut donné une leçon lors de la conférence de presse qui précédait la confrontation entre les deux équipes en demi-finale de la Ligue des champions de la saison 2010-2011.

    Parmi ces épisodes figurent également l'image de Mourinho attendant l'arbitre dans le tunnel du Camp Nou, ainsi que l'incident extrêmement regrettable au cours duquel il enfonça son doigt dans l'œil de Tito Vilanova, qui constitua le point culminant de ses comportements honteux.

  • Les scènes de violence commises par les joueurs de l'entraîneur Mourinho

    On ne peut pas non plus passer sous silence les scènes de violence commises par les joueurs de Mourinho, face auxquelles les arbitres se sont montrés indulgents, et notamment celles dirigées contre Messi. Sergio Ramos, Xabi Alonso, Ricardo Carvalho, Álvaro Arbeloa, Marcelo et Pepe figuraient parmi les joueurs les plus impliqués dans ces incidents.

    Mourinho préparait chaque fois le terrain pour façonner un récit justifiant ce qui s'était passé. Et cette fois, il a déjà commencé, en évoquant « le chat », ainsi que les horaires des matchs.

    Cela signifie que l'entraîneur Hansi Flick est face à une mission supplémentaire : faire preuve de sang-froid et ne pas se laisser entraîner dans les provocations.

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