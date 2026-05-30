Selon La Gazzetta dello Sport, le joueur de 29 ans pourrait rejoindre la Juventus Turin dans le cadre d’un échange impliquant Gleison Bremer. Selon la même source, le club bavarois s’intéresserait également au défenseur central brésilien. D’après le magazine kicker, le FCB réclamerait au moins 25 à 30 millions d’euros pour Kim, hors tout échange, tandis que, selon le journal tz, le seuil de tolérance pour Ito se situerait autour de 20 millions d’euros.
Si l’un des deux joueurs part, un accord avec l’Inter pour Bisseck deviendrait alors plus probable. La Juventus, le Milan AC et Fenerbaçhe surveillent également Kim.
Selon la Gazzetta dello Sport, l’Inter aurait déjà identifié deux remplaçants potentiels pour Bisseck : Tarik Muharemovic de Sassuolo, formé à la Juventus et promis à un bel avenir, ainsi que Oumar Solet de l’Udinese, dont le nom circule depuis longtemps du côté des Nerazzurri.
Deux autres défenseurs, Francesco Acerbi et Matteo Darmian, quitteront assurément le club en fin de saison. Le départ d’Alessandro Bastoni vers le FC Barcelone, longtemps donné comme acquis, est désormais enterré : le joueur restera à Milan. Reste à savoir si ce statu quo concernera aussi Bisseck.
Le joueur de 25 ans, qui a lui-même attisé les spéculations en changeant d’agent pour Giovanni Branchini, s’est imposé dans la défense à trois aux côtés de Manuel Akanji et Bastoni après un départ laborieux.
Toutefois, si l’Inter veut absolument recruter Muharemovic et Solet, il lui faudra générer des liquidités. Selon La Gazzetta dello Sport, cette nécessité de financer de nouveaux dossiers expliquerait pourquoi le club ne s’opposerait pas à un départ de Bisseck, sous contrat jusqu’en 2029.