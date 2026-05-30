La direction du FC Bayern avait clarifié sa position sur le mercato estival : elle recherchait prioritairement un attaquant polyvalent, à l’aise aussi bien sur l’aile gauche qu’en pointe, ainsi qu’un arrière latéral.

Les Munichois ont toutefois essuyé un premier refus : Anthony Gordon, avec qui des discussions avancées avaient eu lieu et un accord personnel aurait même été trouvé, a finalement rejoint le FC Barcelone. L’offre catalane, d’un montant de 80 millions d’euros, s’est avérée trop alléchante pour que le Bayern, pour des raisons compréhensibles, n’ose s’aligner.

Mais ce n’est pas la seule affaire qui agite actuellement le champion d’Allemagne : la quête d’un nouveau défenseur central, capable de glisser sur les côtés, prend soudainement de l’ampleur.