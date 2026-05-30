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Une grande question se pose : un joueur écarté par la DFB serait « intéressé » par un transfert au FC Bayern

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Le FC Bayern et sa quête d’un défenseur central : un dossier qui a soudainement pris de l’ampleur ces dernières semaines. Deux candidats sérieux émergent désormais.

La direction du FC Bayern avait clarifié sa position sur le mercato estival : elle recherchait prioritairement un attaquant polyvalent, à l’aise aussi bien sur l’aile gauche qu’en pointe, ainsi qu’un arrière latéral. 

Les Munichois ont toutefois essuyé un premier refus : Anthony Gordon, avec qui des discussions avancées avaient eu lieu et un accord personnel aurait même été trouvé, a finalement rejoint le FC Barcelone. L’offre catalane, d’un montant de 80 millions d’euros, s’est avérée trop alléchante pour que le Bayern, pour des raisons compréhensibles, n’ose s’aligner.

Mais ce n’est pas la seule affaire qui agite actuellement le champion d’Allemagne : la quête d’un nouveau défenseur central, capable de glisser sur les côtés, prend soudainement de l’ampleur. 

  • Ces dernières semaines, les noms de John Stones (en fin de contrat à Manchester City) et de Josko Gvardiol (également sous contrat avec les Citizens) ont soudainement circulé. Le directeur sportif Max Eberl a toutefois démenti tout intérêt pour Stones.

    Deux pistes plus concrètes se dégagent désormais : Ibrahima Konaté, qui quittera Liverpool cet été sans indemnité de transfert, et un autre profil dont le nom n’a pas filtré. Selon L’Équipe, le double champion d’Allemagne serait en contact direct avec le joueur, tout comme le Real Madrid et Chelsea, déjà sur le coup depuis plusieurs mois. 

    Konaté a déjà formé une charnière centrale performante avec Dayot Upamecano, titulaire à Munich, tant à Leipzig qu’en équipe de France. Reste que le FCB possède déjà une défense centrale efficace, associant Upamecano à Jonathan Tah. 

    Néanmoins, comme Min-Jae Kim et Hiroki Ito pourraient partir en cas d’offre satisfaisante et que seul Josip Stanisic resterait alors comme alternative, le club bavarois cherche activement un renfort défensif.

    Outre Konaté, Yann Aurel Bisseck figurerait aussi sur les radars bavarois. D’après Bild, le champion en titre s’est activement renseigné sur le défenseur, une question revenant souvent : « Pourquoi n’est-il pas à la Coupe du monde ? »

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  • Germany U21 v France U21 - International FriendlyGetty Images Sport

    Bisseck envisagerait un transfert au FC Bayern.

    Malgré une saison remarquable à l’Inter Milan, où il s’est imposé comme titulaire dans la défense à trois sous les ordres du nouvel entraîneur Cristian Chivu, puis a contribué au doublé des Nerazzurri, Bisseck n’a pas été retenu par Julian Nagelsmann pour la Coupe du monde. Le sélectionneur allemand a donc fait l’impasse sur ce joueur, qui ne compte qu’une seule sélection.

    La légende allemande du milieu de terrain Toni Kroos a d’ailleurs exprimé son incompréhension : « Il m’avait déjà marqué l’année dernière. C’est un très bon défenseur central qui dégage surtout quelque chose. On n’a pas envie de jouer contre lui, ni de se lancer dans un duel. »

    Le Bayern Munich, convaincu par son profil, a déjà sondé l’Inter pour connaître les conditions d’un éventuel transfert. D’après Bild, les Nerazzurri fixeraient le seuil des discussions à 40 millions d’euros. Autre élément favorable au club bavarois : Bisseck lui-même se montrerait « intéressé » par un départ vers Munich. 

    À Munich, il pourrait endosser un rôle clé, que ce soit comme latéral droit ou comme challenger du duo Upamecano/Tah. Reste que le Bayern n’agira pas avant un départ, a priori celui de Kim. Le Sud-Coréen assure se sentir désormais à l’aise dans son rôle de remplaçant, mais les rumeurs de transfert le concernant persistent.

  • Min-Jae KimGetty

    Le FC Bayern cherche à céder Kim et Ito, tandis que l’Inter aurait déjà identifié le successeur de Bisseck.

    Selon La Gazzetta dello Sport, le joueur de 29 ans pourrait rejoindre la Juventus Turin dans le cadre d’un échange impliquant Gleison Bremer. Selon la même source, le club bavarois s’intéresserait également au défenseur central brésilien. D’après le magazine kicker, le FCB réclamerait au moins 25 à 30 millions d’euros pour Kim, hors tout échange, tandis que, selon le journal tz, le seuil de tolérance pour Ito se situerait autour de 20 millions d’euros.

    Si l’un des deux joueurs part, un accord avec l’Inter pour Bisseck deviendrait alors plus probable. La Juventus, le Milan AC et Fenerbaçhe surveillent également Kim.

    Selon la Gazzetta dello Sport, l’Inter aurait déjà identifié deux remplaçants potentiels pour Bisseck : Tarik Muharemovic de Sassuolo, formé à la Juventus et promis à un bel avenir, ainsi que Oumar Solet de l’Udinese, dont le nom circule depuis longtemps du côté des Nerazzurri.

    Deux autres défenseurs, Francesco Acerbi et Matteo Darmian, quitteront assurément le club en fin de saison. Le départ d’Alessandro Bastoni vers le FC Barcelone, longtemps donné comme acquis, est désormais enterré : le joueur restera à Milan. Reste à savoir si ce statu quo concernera aussi Bisseck. 

    Le joueur de 25 ans, qui a lui-même attisé les spéculations en changeant d’agent pour Giovanni Branchini, s’est imposé dans la défense à trois aux côtés de Manuel Akanji et Bastoni après un départ laborieux. Toutefois, si l’Inter veut absolument recruter Muharemovic et Solet, il lui faudra générer des liquidités. Selon La Gazzetta dello Sport, cette nécessité de financer de nouveaux dossiers expliquerait pourquoi le club ne s’opposerait pas à un départ de Bisseck, sous contrat jusqu’en 2029.