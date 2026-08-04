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Une future star ! Aleksandar Stankovic reçoit d’immenses éloges de la part de l’entraîneur de l’Inter, Chivu
En vedette face à Manchester City
L'Inter Milan a décroché une victoire arrachée aux tirs au but face à Manchester City après un match nul 1-1 à Hong Kong, mais c'est Aleksandar Stankovic qui a véritablement monopolisé la lumière. Le fils de Dejan Stankovic a orchestré le milieu de terrain de l'équipe de Cristian Chivu, livrant une prestation pleine de maturité qui démentait son jeune âge. Le jeune Serbe a joué un rôle clé dans la construction de l'égalisation de Benjamin Pavard à la 20e minute, qui a annulé l'ouverture du score précoce de Divin Mubama, auteur d'un but de près pour le club de Premier League. Maîtrisant le rythme, distillant des transversales et affichant une abnégation défensive constante durant ses 60 minutes sur le terrain, Stankovic a été l'homme fort incontestable avant que l'Inter ne finisse par s'imposer aux tirs au but.
Gagner la confiance ultime de l’entraîneur
S’exprimant auprès de Sky Sport Italia après le coup de sifflet final, Chivu n’a pas tardé à saluer la prestation imposante et pleine d’autorité de l’adolescent. « Il a fait un bon match, et nous sommes contents de la façon dont il s’entraîne », a déclaré l’entraîneur de l’Inter au média. « Même s’il n’est pas encore dans une condition optimale, il a été très bon en termes d’engagement comme de qualité. » Le technicien a également souligné que la condition physique globale de l’effectif est encore en cours de construction, reconnaissant le lourd impact du décalage horaire et l’intensité de leur programme estival.
- AFP
Chivu expose ses exigences sur le mercato
Si l’émergence de Stankovic apporte un coup de pouce en interne à l’Inter, Chivu a clairement fait savoir que les directeurs sportifs du club ont encore du travail à faire sur le marché des transferts. Évoquant la profondeur défensive de son effectif, le technicien roumain a souligné un manque précis sur les côtés, qui doit être comblé avant la fermeture du mercato. « À l’heure actuelle, nous n’avons que trois pistons, a-t-il expliqué. Carlos Augusto pourrait jouer à ce poste, mais je le préfère comme troisième défenseur central. Le mercato est encore long, nous devons être patients et bien choisir. »
Sortir de l’ombre d’une figure célèbre
La prestation pleine de maîtrise de Stankovic face à une opposition de très haut niveau laisse penser qu’il est en train de s’imposer rapidement comme une option pour l’équipe première en vue de la prochaine campagne de Serie A, prouvant qu’il possède les qualités techniques et la personnalité nécessaires pour sortir de l’imposante ombre de son père. Alors que Chivu tient à finaliser ses options défensives et à intégrer un nouveau piston, disposer d’un produit du centre de formation déjà prêt, capable de stabiliser le milieu de terrain, offre une flexibilité tactique cruciale. L’Inter cherchera désormais à s’appuyer sur cet élan en poursuivant sa préparation, avec la conviction d’avoir peut-être mis au jour sa prochaine star formée au club.
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