L'Inter Milan a décroché une victoire arrachée aux tirs au but face à Manchester City après un match nul 1-1 à Hong Kong, mais c'est Aleksandar Stankovic qui a véritablement monopolisé la lumière. Le fils de Dejan Stankovic a orchestré le milieu de terrain de l'équipe de Cristian Chivu, livrant une prestation pleine de maturité qui démentait son jeune âge. Le jeune Serbe a joué un rôle clé dans la construction de l'égalisation de Benjamin Pavard à la 20e minute, qui a annulé l'ouverture du score précoce de Divin Mubama, auteur d'un but de près pour le club de Premier League. Maîtrisant le rythme, distillant des transversales et affichant une abnégation défensive constante durant ses 60 minutes sur le terrain, Stankovic a été l'homme fort incontestable avant que l'Inter ne finisse par s'imposer aux tirs au but.