Une évolution surprenante au VfB Stuttgart : Alexander Nübel serait-il en train de faciliter le transfert tant souhaité par le FC Bayern ?

Un transfert définitif au VfB semble désormais exclu. D’une part, Alexander Nübel ne souhaiterait pas accepter une baisse significative de son salaire. Il perçoit actuellement onze millions d’euros par an, dont sept millions sont pris en charge par le FC Bayern dans le cadre de son prêt au VfB. Parallèlement, les Souabes semblent prêts à aborder la saison prochaine avec Dennis Seimen, actuellement prêté au SC Paderborn, comme nouveau numéro un.

Le jeune international U21 de 20 ans brille cette saison en Westphalie orientale et a encore impressionné lors du match aller des barrages contre le VfL Wolfsburg jeudi soir. « Tout le monde le voit : le soutien que Dennis nous apporte est tout simplement exceptionnel. Je n’ai encore jamais vu ça sous cette forme », a témoigné son coéquipier Laurin Curda après la rencontre.

Le gardien de 20 ans n’a toutefois pas encore été informé officiellement par le club souabe, comme il l’a confirmé : « Cela dépend bien sûr d’Alexander Nübel, de ce qu’il décide et de ce que veulent les responsables à Stuttgart. Pour l’instant, ce n’est pas à moi de décider. »