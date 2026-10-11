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imago-sport-1084316817.jpgEibner
Alvino Hanafi
Traduit par

« Une erreur stupide de ma part ! » : Manuel Neuer rompt le silence sur sa bourde cauchemardesque en neuf secondes

Bayern Munich
M. Neuer
Augsbourg vs Bayern Munich
Augsbourg
Bundesliga

Manuel Neuer a assumé la responsabilité d’une erreur bête qui a conduit au but le plus rapide de l’histoire de la Bundesliga contre Augsbourg. Le gardien vétéran a manqué son contrôle dès la neuvième seconde, permettant à Robin Fellhauer de marquer dans le but vide.

  • Neuer commet l’une des erreurs les plus coûteuses au bout de neuf secondes

    Manuel Neuer a connu un début cauchemardesque lors du match nul 2-2 du Bayern Munich contre Augsbourg, en commettant une erreur inhabituelle dès les premiers instants. Le gardien vétéran a mal jugé un contrôle trop long dans sa surface de réparation, permettant à Robin Fellhauer de le tacler puis de pousser le ballon dans le but vide.

    Le but a été inscrit en moins de neuf secondes, établissant le record du but le plus rapide encaissé dans l'histoire de la Bundesliga.

    Neuer a reconnu sa responsabilité après le match, admettant son rôle dans ce coup dur initial.

  • imago-sport-1084313375.jpgJan Huebner

    Le gardien revient sur ce moment de cauchemar stupide

    S'exprimant après ce derby spectaculaire, Neuer a reconnu avec franchise sa baisse de concentration. « Le premier but que nous avons encaissé était une erreur stupide de ma part », a admis Neuer.

    « Peu d'entre nous ont vécu un match comme celui d'aujourd'hui. »

    « C'était étrange que nous ayons marqué autant de buts qui ont ensuite été refusés. »

  • La confiance est restée intacte malgré le choc initial

    Malgré ce terrible début, Neuer a insisté sur le fait qu'il avait conservé la conviction que le Bayern se reprendrait et prendrait les trois points. « J'avais encore de l'espoir, parce que c'était la première minute », a expliqué Neuer.

    « La possibilité que nous puissions encore renverser le match est grande. »

    « Je pense que nous avons eu les occasions, mais nous ne les avons tout simplement pas concrétisées. Nous avons aussi eu un peu de malchance avec ces hors-jeu très limites. »

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  • FC Augsburg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Place désormais au rétablissement rapide

    Le Bayern est revenu au score grâce à des buts d’Ismael Saibari et du remplaçant Nathaniel Brown, mais la réalisation de Rodrigo Ribeiro en seconde période a permis à Augsbourg de prendre un point. Neuer a repoussé la tentative de Calvin Brackelmann avant la reprise de Ribeiro.

    L’international allemand tentera de laisser cette erreur derrière lui lorsque le Bayern affrontera Viking en Ligue des champions mardi.

    L’effectif de Kompany reste déterminé à rebondir immédiatement.

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