Manuel Neuer a connu un début cauchemardesque lors du match nul 2-2 du Bayern Munich contre Augsbourg, en commettant une erreur inhabituelle dès les premiers instants. Le gardien vétéran a mal jugé un contrôle trop long dans sa surface de réparation, permettant à Robin Fellhauer de le tacler puis de pousser le ballon dans le but vide.

Le but a été inscrit en moins de neuf secondes, établissant le record du but le plus rapide encaissé dans l'histoire de la Bundesliga.

Neuer a reconnu sa responsabilité après le match, admettant son rôle dans ce coup dur initial.