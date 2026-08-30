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Al Ahli v Al Hilal: King's Cup Semi FinalGetty Images Sport

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Une équation financière complexe avec Al-Hilal : Benzema embarrasse Al-Shabab

Mercato
K. Benzema
J. Brownhill
Al Hilal vs Al Ahli
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Al Hazem vs Al Shabab
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Al Shabab
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Options limitées : 330 millions de riyals compliquent la situation pour les deux parties

La crise entre Karim Benzema et Al-Hilal prend une nouvelle tournure, après l'apparition d'une option envisageable pour l'avenir de l'attaquant français en cas de rupture de sa relation avec le club saoudien.

La volonté du joueur dessine jusqu'à présent une voie différente, dans la mesure où il maintient sa position de refus face à toute solution concernant sa crise avec Al-Hilal, hormis l'acceptation de ses exigences financières ou une résiliation à l'amiable du contrat assortie du versement de l'intégralité de ses indemnités restantes.

  • Demande visant à faciliter la transaction : Benzema refuse Al-Shabab

    Des sources bien informées ont révélé au journal « Asharq Al-Awsat », dimanche, que le club d'Al-Shabab est entré dans le dossier Benzema, affichant son désir de recruter le joueur chevronné.

    Al-Shabab a demandé à la Ligue saoudienne de football professionnel de l'aider à faciliter les démarches du transfert de Benzema, après avoir donné son accord pour le recrutement de l'attaquant français. Ce dernier maintient toutefois sa position de refus d'un transfert vers Al-Shabab.

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    Selon la même source, Benzema a informé la direction d'Al-Hilal de sa volonté de poursuivre avec l'équipe, ou de parvenir à un accord pour mettre fin à son contrat à l'amiable, à condition d'obtenir dans ce cas l'intégralité de ses droits financiers restants jusqu'à la fin de son contrat prévue le 30 juin 2027.

    À lire aussi : « Il mentira comme toujours » : Ziyech fait monter la tension avec le président du Wydad

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  • Les secrets de Benzema avec Al-Hilal : deux contrats et une clause complexe pour rompre la relation

    Selon "Asharq Al-Awsat", Benzema perçoit 25 millions de dollars par an d'Al-Hilal, en vertu du contrat direct qui les lie.

    Le montant des sommes restant dues à l'attaquant français, de septembre jusqu'à la fin du mois de juin 2030, s'élève à environ 20,8 millions de dollars, soit près de 78,1 millions de riyals saoudiens.

    L'engagement financier de Benzema ne se limite pas à son contrat avec Al-Hilal. Le journal a en effet révélé, dans le même rapport, l'existence d'un autre contrat distinct, d'une valeur de 23 millions de dollars par an et qui court jusqu'en 2030, financé par le programme de recrutement de la Ligue saoudienne de football professionnel.

    Ce second contrat est lié à des missions assurées par Benzema pour promouvoir le football saoudien et les événements qui y sont associés. Le montant des sommes qui lui restent dues, en supposant que le contrat se poursuive jusqu'au 30 juin 2030, atteint quant à lui environ 330,6 millions de riyals.

    Ce contrat comporte une clause interdisant à Benzema de jouer en dehors de l'Arabie saoudite pendant toute sa durée de validité, un transfert dans un club situé hors du Royaume et sa participation avec celui-ci entraînant la résiliation immédiate du contrat.

    Ces détails confèrent au transfert de Benzema vers un autre club au sein du championnat saoudien un avantage sur le plan contractuel, car cela lui permet de conserver le contrat courant jusqu'en 2030. Toutefois, la tentative d'Al-Shabab s'est jusqu'ici heurtée au refus de l'attaquant français.

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  • Un autre obstacle devant Al-Shabab

    Al-Shabab, avant d'obtenir l'accord de Benzema, doit se débarrasser de son joueur anglais Josh Brownhill, âgé de 30 ans, pour pouvoir avancer vers l'attaquant français.

    Dans le même temps, les sources affirment que la position de Benzema représente jusqu'à présent le plus grand obstacle à l'opération, compte tenu de son fort refus de l'idée de porter le maillot d'Al-Shabab.

    Benzema refuse également l'option de l'inscrire uniquement sur la liste asiatique d'Al-Hilal, pour participer à la Ligue des champions d'Asie élite.

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