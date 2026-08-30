Selon "Asharq Al-Awsat", Benzema perçoit 25 millions de dollars par an d'Al-Hilal, en vertu du contrat direct qui les lie.

Le montant des sommes restant dues à l'attaquant français, de septembre jusqu'à la fin du mois de juin 2030, s'élève à environ 20,8 millions de dollars, soit près de 78,1 millions de riyals saoudiens.

L'engagement financier de Benzema ne se limite pas à son contrat avec Al-Hilal. Le journal a en effet révélé, dans le même rapport, l'existence d'un autre contrat distinct, d'une valeur de 23 millions de dollars par an et qui court jusqu'en 2030, financé par le programme de recrutement de la Ligue saoudienne de football professionnel.

Ce second contrat est lié à des missions assurées par Benzema pour promouvoir le football saoudien et les événements qui y sont associés. Le montant des sommes qui lui restent dues, en supposant que le contrat se poursuive jusqu'au 30 juin 2030, atteint quant à lui environ 330,6 millions de riyals.

Ce contrat comporte une clause interdisant à Benzema de jouer en dehors de l'Arabie saoudite pendant toute sa durée de validité, un transfert dans un club situé hors du Royaume et sa participation avec celui-ci entraînant la résiliation immédiate du contrat.

Ces détails confèrent au transfert de Benzema vers un autre club au sein du championnat saoudien un avantage sur le plan contractuel, car cela lui permet de conserver le contrat courant jusqu'en 2030. Toutefois, la tentative d'Al-Shabab s'est jusqu'ici heurtée au refus de l'attaquant français.

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