L'Argentine abordera la prochaine Coupe du monde, qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique (du 11 juin au 19 juillet), en tant que tenante du titre. Il semble toutefois que l'on ne sache pas encore si la superstar Lionel Messi participera au tournoi avec l'Albiceleste.
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Une Coupe du monde sans Lionel Messi ? Le sélectionneur argentin Lionel Scaloni fait parler de lui
Interrogé à ce sujet lors d'une conférence de presse, le sélectionneur argentin Lionel Scaloni n'a pas pu donner de réponse claire : « C'est plutôt une question qui s'adresse à lui. »
Le technicien de 47 ans a toutefois réaffirmé qu’il ferait tout son possible « pour qu’il soit de la partie. Je pense que pour le bien du football, il doit être là. Ce n’est pas à moi de décider. Cela dépend de lui, de son état d’esprit, de sa condition physique. »
Scaloni a ajouté : « C'est difficile, car il n'y a pas que les Argentins qui veulent le voir – tout le monde veut le voir. Il a mérité le droit de prendre cette décision en toute tranquillité. Nous ne sommes pas pressés. Nous savons que, quelle que soit sa décision, ce sera la meilleure pour l'équipe et pour lui. »
L'Argentine affrontera l'Autriche et l'Algérie lors de la Coupe du monde
Avec 196 sélections et 115 buts, Messi détient à la fois le record du nombre de sélections et celui du nombre de buts marqués en équipe nationale argentine. Lors de la Coupe du monde au Qatar en 2022, le huit fois vainqueur du Ballon d'Or a remporté son plus grand succès en équipe nationale à ce jour en décrochant le titre, après avoir échoué en finale contre l'Allemagne en 2014.
En juin, les Sud-Américains tenteront de défendre leur titre. Dans le groupe J, ils affronteront l'Autriche, la Jordanie et l'Algérie.
Mais avant cela, l'Argentine disputera deux matchs amicaux contre la Mauritanie (28 mars) et la Zambie (1er avril) – très probablement avec Messi. « Il veut jouer ces deux matchs, mais nous verrons s'il sera titulaire », a révélé Scaloni.
Lionel Messi : statistiques avec l'équipe nationale argentine
Jeux
196
Buts
115
Passes décisives
64