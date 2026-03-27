Une Coupe du monde sans Lionel Messi ? Le sélectionneur argentin Lionel Scaloni fait parler de lui

Interrogé à ce sujet lors d'une conférence de presse, le sélectionneur argentin Lionel Scaloni n'a pas pu donner de réponse claire : « C'est plutôt une question qui s'adresse à lui. »

Le technicien de 47 ans a toutefois réaffirmé qu’il ferait tout son possible « pour qu’il soit de la partie. Je pense que pour le bien du football, il doit être là. Ce n’est pas à moi de décider. Cela dépend de lui, de son état d’esprit, de sa condition physique. »

Scaloni a ajouté : « C'est difficile, car il n'y a pas que les Argentins qui veulent le voir – tout le monde veut le voir. Il a mérité le droit de prendre cette décision en toute tranquillité. Nous ne sommes pas pressés. Nous savons que, quelle que soit sa décision, ce sera la meilleure pour l'équipe et pour lui. »



