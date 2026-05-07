Une clause spécifique rend l’opération avantageuse : le changement d’entraîneur à l’Eintracht Francfort, avec Albert Riera aux commandes, serait déjà acté

Recruté il y a moins de 100 jours pour succéder à Dino Toppmöller, Riera s’est immédiatement mis au travail, malgré une réputation de personnage complexe. Dès son arrivée en provenance du NK Celje en février, plusieurs sources proches du club estimaient que l’Eintracht s’était offert un véritable « baril de poudre ».

La rumeur selon laquelle l’Eintracht s’était introduit un baril de poudre en engageant Riera s’est manifestement confirmée quelques mois plus tard. L’entraîneur catalane serait désormais en conflit avec plusieurs joueurs clés ; récemment, une brouille avec l’attaquant Jonathan Burkardt a fait le tour des médias.

Depuis son arrivée, des fuites internes, souvent douteuses, ont régulièrement alimenté les spéculations sur sa gestion du groupe. « Tout ça, c’est n’importe quoi », s’est-il emporté lors d’une conférence de presse mémorable, révélant au passage une mauvaise compréhension des médias. Sur le plan sportif, les performances sont loin d’être convaincantes. Avec une moyenne de 1,33 point par match, quatre victoires et quatre défaites en douze journées de Bundesliga, ses résultats ne suffisent pas à masquer les dysfonctionnements. La qualification pour la Ligue Europa Conférence reste à portée, à une unité du SC Fribourg, mais l’option d’un départ semble désormais la plus probable.

Malgré tout, l’entraîneur de 44 ans s’est montré combatif avant la rencontre de vendredi soir contre le BVB. « Je ne me fais pas de souci pour mon avenir, ce n’est pas important. Seule l’équipe compte, et il faut prendre des points lors de ces deux matchs », a-t-il déclaré jeudi. Mais il sait « très bien comment ça se passe dans ce métier. Je me dis : “Albert, si tu ne gagnes pas assez, ce sera quelqu’un d’autre. C’est comme ça.”