Le trio a subi des revers sur le plan physique dans la phase finale du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions, remporté 6-1 (3-0) contre l'Atalanta Bergame.
Une chance dans la malchance pour Alphonso Davies : le FC Bayern annonce les diagnostics pour le trio composé de Jamal Musiala et Jonas Urbig
Davies, qui a dû être remplacé en larmes seulement 20 minutes après son entrée en jeu, souffre d'une élongation des muscles ischio-jambiers. Il avait déjà subi une déchirure musculaire à cet endroit mi-février, peu après son retour de blessure au ligament croisé. Il est fort probable que la réaction du Canadien ait été si émotionnelle en raison de ce nouveau revers. Davies devrait manquer au Bayern au moins jusqu'à la trêve internationale, mais il pourrait déjà être de retour début avril pour le match à l'extérieur contre le SC Fribourg. Une chance dans le malheur pour Davies et le champion en titre.
Le FC Bayern manque de gardiens : Ulreich prêt à faire ses débuts cette saison
Musiala souffre quant à lui « d'une douleur à la cheville gauche, blessée cet été », a annoncé le club. Il devrait donc bientôt pouvoir reprendre l'entraînement avec l'équipe. Musiala est encore en phase de rééducation après sa grave fracture du péroné cet été, qui a également endommagé tous ses ligaments.
Le gardien Urbig a quant à lui subi une commotion cérébrale lors de la dernière action du match et du seul but encaissé par Munich. Le joueur de 22 ans est entré violemment en collision avec Nikola Krstovic, de l'Atalanta, avant que Mario Pasalic ne marque le but final sur un rebond. Le directeur sportif Max Eberl a ensuite déclaré qu'Urbig était « un peu étourdi » et qu'il avait « bien sûr maintenant un énorme mal de tête ».
Samedi prochain, Sven Ulreich devrait faire ses débuts cette saison. Outre Urbig, le gardien Manuel Neuer est également absent depuis la semaine dernière en raison d'une déchirure musculaire. Le gardien Leonard Prescott, âgéde seulement 16 ans, qui faisait déjà partie de l'équipe du Bayern à Bergame, pourrait être sur le banc. Pour Ulreich, qui a longtemps attendu la prolongation de son contrat et qui a dû faire face à un coup du sort, ce serait le premier match officiel pour le Bayern depuis le 21 septembre 2024. À l'époque, il avait gardé les buts lors de la victoire 5-0 du Bayern contre le Werder Brême.