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Une carte cachée : trois plans pour le Clasico dans l'esprit de Mourinho

FEATURES
FC Barcelone vs Real Madrid
FC Barcelone
Real Madrid
LaLiga
F. Valverde
J. Mourinho
Espagne

La composition du Real Madrid face au Barça : 9 noms assurés et deux postes incertains

Le Real Madrid se déplace chez son rival historique, le Barça, après-demain dimanche, dans le choc de la dixième journée du Championnat d'Espagne.

Le Barça est en tête du classement de la Liga avec un sans-faute (27 points), avec six points d'avance sur le Real Madrid, troisième.

Le journal AS indique, dans un rapport, que Fede Valverde, la star du Real Madrid, affiche un niveau impressionnant au poste d'arrière droit, mais son maintien à ce poste lors du Clasico reste incertain.

Dans le même temps, il pourrait s'agir de la tactique par laquelle l'entraîneur José Mourinho tente de brouiller les calculs de son homologue du Barça, Hansi Flick.

En effet, la décision que prendra Mourinho déterminera les mouvements du reste de l'équipe, et constitue la clé essentielle de la composition. À côté de l'identité du second défenseur central, ce poste reste en question dans une formation dont neuf postes ont été définis.

La majeure partie de la composition peut en effet être présentée facilement, et il existe une grande confiance dans les noms qui débuteront la rencontre.

Thibaut Courtois sera dans les buts, lui le gardien qui a repoussé près de 45 tirs sur 59. Devant lui, Konaté, dont la participation est largement confirmée après avoir été ménagé face à Leipzig.

Il en va de même pour Cucurella, qui occupera le poste d'arrière gauche, et Tchouaméni au poste de sentinelle.

Sur le front de l'attaque, la participation de Bellingham et de Diomande, qui occupera le côté gauche parce que Vinicius Junior purgera le deuxième match de sa suspension, ainsi que celle de Mbappé, sont actées.

  • 페데리코 발베르데 (Federico Valverde)Getty Images

    Plan A : Valverde en arrière droit

    Fede a suscité quelques doutes sur le plan défensif, mais il affiche globalement un bon niveau. Valverde a évolué à ce poste lors de la seconde période face à Villarreal, où il a délivré une passe décisive à Diomande. Il a ensuite terminé le match contre la Roma en occupant la même position, et depuis, il ne l'a plus lâchée.

    Il a joué arrière droit face à Séville, puis face à Leipzig. Quatre matchs consécutifs au même poste. La logique porte à croire que cette approche ne s'arrêtera pas maintenant, précisément avant le match le plus important.

    Valverde possède une capacité idéale à se projeter verticalement, ce qui lui permet de s'infiltrer dans des zones avancées. Il sait également collaborer avec les joueurs du milieu de terrain et contribue à créer la supériorité numérique. Au vu de ses caractéristiques, ce choix procure des bénéfices à l'équipe sur différents aspects.

    Ce choix laissera deux places vacantes : un joueur au milieu de terrain et un ailier droit.

    Au vu des choix précédents, Mourinho aime qu'un joueur gaucher occupe le côté droit, en raison de l'harmonie tactique que cela permet ; car lorsque le joueur se déplace dans la profondeur, Valverde peut se projeter offensivement et exploiter les espaces avec efficacité.

    Par conséquent, la concurrence semble se limiter à trois noms : Güler, que l'on suppose théoriquement indispensable, bien que Mourinho n'aime pas employer ce qualificatif, Bernardo Silva et Endrick.

    Deux d'entre eux devraient débuter la rencontre. Si Güler et Bernardo Silva jouent ensemble, l'un des deux occupera l'aile droite. En revanche, si Endrick est aligné, il faudra que l'un des autres joueurs accompagne Tchouaméni au milieu de terrain.

    C'est là la question essentielle, et ce scénario semble être le plus probable pour le Clasico au Camp Nou.

  • 페데리코 발베르데 (Federico Valverde)Getty Images

    Plan B : Valverde au milieu de terrain

    Mais ce n'est pas la seule option. Il existe une autre possibilité, celle de replacer le duo Valverde-Tchouaméni au milieu de terrain.

    Cette idée paraît séduisante en raison du manque de solidité défensive qui pourrait apparaître si l'on s'appuyait sur un duo associant Güler ou Bernardo Silva à Tchouaméni.

    C'est précisément le point qu'il convient de prendre en compte. Il est vrai que la baisse de la capacité à relier les lignes est connue de tous, mais lorsque l'adversaire est prêt à repousser l'équipe vers l'arrière et à la soumettre à la pression, la puissance physique prend une valeur considérable.

    Ce scénario conduirait à déplacer Güler sur l'aile droite, en confiant le poste d'arrière droit à Dumfries, qui devance a priori Trent Alexander-Arnold dans les calculs de temps de jeu.

    Ainsi, la Maison Blanche reviendrait à la formation la plus utilisée depuis le début de la saison, mais aussi à celle qui a suscité des doutes à plusieurs reprises.

  • Federico Valverde Aurelien TchouameniGetty Images

    Troisième plan : Valverde ailier droit

    Cette option représente une possibilité susceptible de renforcer le côté droit, avec la probable titularisation de Gordon, sans pour autant écarter Karim Adeyemi. Elle laisserait par ailleurs peu de place à davantage de débats concernant le reste de la composition.

    En effet, selon le principe de récompenser les joueurs en fonction de leur niveau, Güler serait le joueur qui accompagnerait Tchouaméni au milieu de terrain.

    Dans le même temps, la concurrence pour le poste d'arrière droit se poursuivrait entre les joueurs spécialisés à ce poste.

    D'un point de vue tactique, cette méthode a déjà été utilisée sur certaines périodes limitées, dans le but d'opérer un échange permanent de positions entre Valverde et Güler. L'un s'engouffre dans la profondeur tandis que l'autre progresse sur l'aile, puis ils inversent les rôles encore et encore. Il s'agit d'un mouvement continu qui offre à l'équipe une grande dose de flexibilité.

    Dans un scénario où le Real Madrid céderait la possession au FC Barcelone pour s'appuyer sur les contre-attaques, cette option semble appropriée.

    Mais l'équipe perdrait en contrepartie une certaine puissance physique au milieu de terrain. Chaque option a ses avantages et ses inconvénients.

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  • Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Qui épaulera Konaté dans l'axe de la défense ?

    C'est l'autre pièce qui n'a pas encore trouvé sa place définitive dans la composition, mais il s'agit ici d'une concurrence directe entre deux joueurs, sans calculs compliqués ni énigmes difficiles à résoudre.

    Mourinho devra trouver l'équilibre entre ce que propose chaque joueur, puis choisir le plus adapté. Huijsen est un peu moins solide, mais il est bien meilleur pour relancer depuis l'arrière et construire le jeu. Rüdiger, lui, apporte à l'équipe une plus grande puissance défensive, mais il est moins précis dans le jeu au pied.

    Jusqu'à présent, Dean Huijsen devance son rival en nombre de titularisations, avec 9 matchs débutés contre 5 pour Rüdiger.

    Quant à Konaté, aucun doute ne plane sur sa participation ; c'est le défenseur sur lequel Mourinho s'appuie principalement. Il a débuté 10 matchs et a été laissé au repos face à Malaga et Leipzig.

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