Le Real Madrid se déplace chez son rival historique, le Barça, après-demain dimanche, dans le choc de la dixième journée du Championnat d'Espagne.

Le Barça est en tête du classement de la Liga avec un sans-faute (27 points), avec six points d'avance sur le Real Madrid, troisième.

Le journal AS indique, dans un rapport, que Fede Valverde, la star du Real Madrid, affiche un niveau impressionnant au poste d'arrière droit, mais son maintien à ce poste lors du Clasico reste incertain.

Dans le même temps, il pourrait s'agir de la tactique par laquelle l'entraîneur José Mourinho tente de brouiller les calculs de son homologue du Barça, Hansi Flick.

En effet, la décision que prendra Mourinho déterminera les mouvements du reste de l'équipe, et constitue la clé essentielle de la composition. À côté de l'identité du second défenseur central, ce poste reste en question dans une formation dont neuf postes ont été définis.

La majeure partie de la composition peut en effet être présentée facilement, et il existe une grande confiance dans les noms qui débuteront la rencontre.

Thibaut Courtois sera dans les buts, lui le gardien qui a repoussé près de 45 tirs sur 59. Devant lui, Konaté, dont la participation est largement confirmée après avoir été ménagé face à Leipzig.

Il en va de même pour Cucurella, qui occupera le poste d'arrière gauche, et Tchouaméni au poste de sentinelle.

Sur le front de l'attaque, la participation de Bellingham et de Diomande, qui occupera le côté gauche parce que Vinicius Junior purgera le deuxième match de sa suspension, ainsi que celle de Mbappé, sont actées.