Une bonne nouvelle pour Manchester United : le Bayern Munich « envisagerait » de céder Alphonso Davies aux Red Devils en raison de ses problèmes de blessures récurrents

Davies est très apprécié par le Bayern depuis qu'il a fait ses débuts en équipe première en 2019 en tant qu'arrière gauche offensif doté d'une vitesse fulgurante. Il a aidé le club bavarois à remporter le triplé continental (Bundesliga, Ligue des champions et Coupe d'Allemagne) lors de la saison 2019-2020 et a souvent été pressenti pour un transfert très lucratif loin de l'Allianz Arena.

Bien qu'il soit resté fidèle au Bayern jusqu'à présent, le joueur de 25 ans a connu des années difficiles ces derniers temps. L'international canadien est revenu d'une blessure au ligament croisé en début de saison, mais il est absent des terrains depuis le match retour des huitièmes de finale du Bayern contre l'Atalanta, remporté par un score cumulé écrasant de 10-2.

Il semble bien se remettre de son dernier contretemps, un problème aux ischio-jambiers, et se concentrera sur sa convalescence pendant la trêve internationale, n'ayant pas été sélectionné par le Canada pour les matchs amicaux de mars contre l'Islande et la Tunisie.