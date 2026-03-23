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Une bonne nouvelle pour Manchester United : le Bayern Munich « envisagerait » de céder Alphonso Davies aux Red Devils en raison de ses problèmes de blessures récurrents
Davies de nouveau blessé après s'être déchiré le ligament croisé
Davies est très apprécié par le Bayern depuis qu'il a fait ses débuts en équipe première en 2019 en tant qu'arrière gauche offensif doté d'une vitesse fulgurante. Il a aidé le club bavarois à remporter le triplé continental (Bundesliga, Ligue des champions et Coupe d'Allemagne) lors de la saison 2019-2020 et a souvent été pressenti pour un transfert très lucratif loin de l'Allianz Arena.
Bien qu'il soit resté fidèle au Bayern jusqu'à présent, le joueur de 25 ans a connu des années difficiles ces derniers temps. L'international canadien est revenu d'une blessure au ligament croisé en début de saison, mais il est absent des terrains depuis le match retour des huitièmes de finale du Bayern contre l'Atalanta, remporté par un score cumulé écrasant de 10-2.
Il semble bien se remettre de son dernier contretemps, un problème aux ischio-jambiers, et se concentrera sur sa convalescence pendant la trêve internationale, n'ayant pas été sélectionné par le Canada pour les matchs amicaux de mars contre l'Islande et la Tunisie.
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Manchester United cherche à renforcer son poste d'arrière gauche
On pense que le Bayern pourrait être disposé à vendre Davies cet été. Selon CF Bayern Insider, ses blessures à répétition se sont avérées être un « casse-tête » pour le club et il serait « logique » qu'il décide de le céder.
Manchester United est cité comme un prétendant potentiel pour le prochain mercato. Les Red Devils pourraient chercher à renforcer leurs options au poste d'arrière gauche, en recherchant de meilleures alternatives à leur titulaire actuel, Luke Shaw. Âgé de 30 ans, ce dernier a lui-même un bilan de blessures irrégulier, mais il a été régulièrement en forme au cours de la saison 2025-2026, disputant les 31 matches de Premier League de Manchester United jusqu'à présent.
Tyrell Malacia devrait quitter le club cet été, tandis que Patrick Dorgu est davantage considéré comme une option offensive, ayant été recruté pour la formation en 3-4-3 de l'ancien entraîneur Ruben Amorim.
Le Canada fait le point sur la blessure de Davies
Le sélectionneur canadien Jesse Marsch a fait le point sur l'état de forme de Davies au début du mois, déclarant : « Je lui ai parlé. Il est évidemment un peu triste et frustré.
Mais il a dit que cette blessure – même comparée à celle qu’il a eue il y a environ un mois – est bien moins grave. Il lui faudra probablement deux à trois semaines pour revenir. »
- AFP
Davies devrait être prêt pour la Coupe du monde à domicile
Bien qu'il ait connu des problèmes de condition physique, Davies devrait être en pleine forme et prêt à mener le Canada en tant que capitaine lors de la Coupe du monde 2026.
Les Rouges s'apprêtent à affronter le vainqueur d'un match de barrage, le Qatar et la Suisse dans le Groupe B, avec pour objectif d'aller loin dans la phase à élimination directe. Ils avaient déjà participé à la Coupe du monde 2022, mais avaient perdu leurs trois matchs de phase de groupes.