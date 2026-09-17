La Roma s’est imposée comme la principale surprise de la Serie A après une transformation physique et mentale complète sous Gian Piero Gasperini. Dans un entretien exclusif accordé à La Gazzetta dello Sport, l’ancien milieu de terrain de la Roma, Luigi Di Biagio, a salué l’évolution tactique agressive du club.

Les méthodes de haute intensité de Gasperini ont insufflé une mentalité de victoire implacable à l’ensemble de l’effectif.

« J’ai toujours dit que la Roma pouvait être la surprise : je les soutenais l’an dernier, et je le répéterai cette année pour le Scudetto », a déclaré Di Biagio à La Gazzetta dello Sport. « Gasp peut vraiment les déranger. La Roma est une très belle surprise et mérite tout ce qui lui arrive pour ce qu’elle fait. »