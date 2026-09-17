BSR Agency
Traduit par
Une beauté qui mérite d’être étudiée ! Dans le plan directeur de la Roma survoltée pour gêner le champion, l’Inter
L’analyse tactique désigne la Roma comme un outsider pour le titre
La Roma s’est imposée comme la principale surprise de la Serie A après une transformation physique et mentale complète sous Gian Piero Gasperini. Dans un entretien exclusif accordé à La Gazzetta dello Sport, l’ancien milieu de terrain de la Roma, Luigi Di Biagio, a salué l’évolution tactique agressive du club.
Les méthodes de haute intensité de Gasperini ont insufflé une mentalité de victoire implacable à l’ensemble de l’effectif.
« J’ai toujours dit que la Roma pouvait être la surprise : je les soutenais l’an dernier, et je le répéterai cette année pour le Scudetto », a déclaré Di Biagio à La Gazzetta dello Sport. « Gasp peut vraiment les déranger. La Roma est une très belle surprise et mérite tout ce qui lui arrive pour ce qu’elle fait. »
- LaPresse
Le vide innovant créé au milieu de terrain libère les ailiers qui se projettent
Le dispositif tactique de la Roma repose sur un double pivot unique composé de Bryan Cristante et Manu Kone. Cristante redescend fréquemment vers la ligne défensive pendant la phase de construction afin d’exécuter le décrochage caractéristique du milieu de terrain de Gasperini, créant ainsi d’immenses espaces pour les ailiers qui montent.
Ce mouvement dynamique attire les milieux adverses hors de leur position et accélère les transitions dans l’axe.
« Avec Cristante, la Roma a trouvé un milieu de terrain qui soutient la construction », a détaillé Di Biagio à La Gazzetta dello Sport. « Lui et Kone redescendent souvent vers la ligne défensive et permettent aux ailiers de pousser plus haut. C’est le décrochage typique du milieu de terrain de Gasperini, une beauté qui mérite d’être étudiée. »
Malen agit comme le système solaire central de l’attaque de la Roma
Recrue estivale, Donyell Malen s’est imposé comme le point de fixation central autour duquel s’articule l’attaque de la Roma. Ses appels incessants dans les trente derniers mètres créent des espaces pour permettre à des coéquipiers créatifs comme Paulo Dybala et Matias Soule de s’épanouir.
Sous le régime de préparation de Gasperini, Dybala a atteint une solidité physique et une régularité inédites.
« Malen est presque le seul joueur de l’équipe ; c’est le soleil, et tout le monde bouge autour de lui, a observé Di Biagio auprès de La Gazzetta dello Sport. Il attaque la profondeur et devient incroyablement décisif. Dybala joue avec une régularité qu’il n’avait pas par le passé grâce à la méthode Gasperini. »
- Insidefoto
La Roma vise une victoire de prestige au Stadio Olimpico
Portée par une immense ferveur populaire dans la capitale, la Roma considère cette rencontre face à l’Inter comme le test ultime de ses ambitions au championnat. La gestion des engagements européens et nationaux reste le dernier palier à franchir dans son développement.
Avec Mile Svilar, qui apporte un leadership fiable dans les buts, l’équipe de Gasperini possède les atouts pour mener une lutte durable.
Une victoire contre les champions consoliderait le statut de la Roma comme candidate légitime au Scudetto.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles