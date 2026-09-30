AFP
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Une autre erreur de Vozinha coûte cher, le Rwanda renversant le Cap-Vert lors des qualifications pour la CAN
Les outsiders en déplacement réussissent une remontée décisive
Une erreur calamiteuse de Vozinha a offert au Rwanda le but décisif en seconde période pour conclure une remontée pleine de caractère et s’imposer 2-1 à Praia. Le Cap-Vert avait pourtant idéalement débuté lorsque Gilson Benchimol a marqué dans les cinq premières minutes. Cependant, les visiteurs ont égalisé juste avant la mi-temps grâce à Claude Niyomugabo, avant qu’Elie Iradukunda ne profite de la mauvaise sortie du gardien sur un centre pour pousser le ballon dans le but vide.
- (C)Getty Images
Les erreurs du gardien portent atteinte aux espoirs continentaux
Cette erreur à la 52e minute a constitué un deuxième coup dur majeur en l'espace de peu de temps pour le gardien vétéran de Colo-Colo durant cette campagne de qualification à la Coupe d'Afrique des Nations. Le joueur de 40 ans avait déjà fait l'objet de vives critiques lors de la première journée, après avoir été jugé responsable du troisième but du Mali dans une défaite démoralisante 3-1. Ces erreurs successives et très médiatisées ont inévitablement jeté le doute sur le statut jusque-là incontesté du vétéran comme gardien numéro un de sa sélection.
Le héros de la Coupe du monde sous pression
Cette nette baisse de forme contraste fortement avec les exploits héroïques de Vozinha lors de la Coupe du monde 2026, où il s’était fait connaître à l’échelle mondiale en réalisant sept arrêts lors d’un surprenant match nul 0-0 contre l’Espagne en phase de groupes. Le gardien vétéran, qui compte désormais 28,3 millions d’abonnés sur Instagram, a récemment admis que sa vie privée s’était complètement évaporée à la suite de sa notoriété acquise pendant le tournoi.
Alors que la campagne de qualification de l’équipe est désormais en train de s’effondrer, le nouvel entraîneur Humberto Bettencourt fait face à la perspective redoutable d’écarter une icône nationale qui, tout récemment encore, avait aidé son prédécesseur, Bubista, à atteindre les seizièmes de finale de la Coupe du monde avant de s’incliner contre l’Argentine.
- Nicolo Campo
Un scénario de qualification très sombre exige un miracle
Deux revers consécutifs en qualifications laissent les insulaires à la dernière place du groupe K avec zéro point, et leurs ambitions continentales ne tiennent plus qu’à un fil. Le contraste ne pourrait guère être plus frappant pour le Rwanda, en pleine réussite, qui a pris seul la tête de la poule en enchaînant après une victoire contre le Liberia avec ce retour arraché de haute lutte à Praia. Le Cap-Vert fait désormais face à une marge d’erreur inexistante : seule une fin de parcours parfaite lors de ses derniers matches lui permettra d’entretenir ses minces espoirs de qualification.
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