Cette nette baisse de forme contraste fortement avec les exploits héroïques de Vozinha lors de la Coupe du monde 2026, où il s’était fait connaître à l’échelle mondiale en réalisant sept arrêts lors d’un surprenant match nul 0-0 contre l’Espagne en phase de groupes. Le gardien vétéran, qui compte désormais 28,3 millions d’abonnés sur Instagram, a récemment admis que sa vie privée s’était complètement évaporée à la suite de sa notoriété acquise pendant le tournoi.

Alors que la campagne de qualification de l’équipe est désormais en train de s’effondrer, le nouvel entraîneur Humberto Bettencourt fait face à la perspective redoutable d’écarter une icône nationale qui, tout récemment encore, avait aidé son prédécesseur, Bubista, à atteindre les seizièmes de finale de la Coupe du monde avant de s’incliner contre l’Argentine.