Une anecdote insolite concernant Michael Olise, la star du Bayern Munich, vient soudainement d’être révélée

À l’époque, Olise, alors adolescent, venait tout juste de s’installer dans l’équipe première d’un club de deuxième division anglaise. Mais l’attaquant résidait encore chez ses parents à Londres et devait affronter chaque matin le trafic dense de la capitale pour rejoindre à l’heure l’entraînement à Reading.

« Il disait qu'il ne voulait pas se retrouver dans les embouteillages et passer trop de temps en voiture. Il partait probablement dès 5 h 30 du matin pour arriver à l'heure à l'entraînement », raconte Bowen, aujourd'hui directeur technique du club anglais de cinquième division Forest Green Rovers. « Ce qui était curieux, c'est qu'Olise arrivait au terrain d'entraînement et s'endormait au volant. »

« À 9 heures, quand la séance commençait, les joueurs plus âgés venaient me voir en demandant : “Où est Michael ? Pourquoi est-il en retard ?” Je leur répondais : “Il est peut-être en retard, mais pendant que vous dormiez encore, il était déjà sur le parking.” C’était encore un gamin, il s’était endormi. Nous devions taper sur la vitre pour le réveiller avant l’entraînement », se souvient Bowen.