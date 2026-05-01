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Rian Rosendaal

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Une anecdote insolite concernant Michael Olise, la star du Bayern Munich, vient soudainement d’être révélée

Bundesliga
M. Olise
Reading
Bayern Munich

Un ancien formateur de Michael Olise lève le voile sur une curiosité du passé de l’ailier du Bayern Munich.

« Chaque matin, à mon arrivée sur le terrain d’entraînement, Michael était simplement assis dans sa voiture, profondément endormi », raconte Mark Bowen, qui a entraîné Olise lors de ses premières années professionnelles à Reading, dans l’émission Bolzplatz de la chaîne ZDF.

  • À l’époque, Olise, alors adolescent, venait tout juste de s’installer dans l’équipe première d’un club de deuxième division anglaise. Mais l’attaquant résidait encore chez ses parents à Londres et devait affronter chaque matin le trafic dense de la capitale pour rejoindre à l’heure l’entraînement à Reading.

    « Il disait qu'il ne voulait pas se retrouver dans les embouteillages et passer trop de temps en voiture. Il partait probablement dès 5 h 30 du matin pour arriver à l'heure à l'entraînement », raconte Bowen, aujourd'hui directeur technique du club anglais de cinquième division Forest Green Rovers. « Ce qui était curieux, c'est qu'Olise arrivait au terrain d'entraînement et s'endormait au volant. »

    « À 9 heures, quand la séance commençait, les joueurs plus âgés venaient me voir en demandant : “Où est Michael ? Pourquoi est-il en retard ?” Je leur répondais : “Il est peut-être en retard, mais pendant que vous dormiez encore, il était déjà sur le parking.” C’était encore un gamin, il s’était endormi. Nous devions taper sur la vitre pour le réveiller avant l’entraînement », se souvient Bowen.

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    Olise a d’abord fait ses armes dans les rangs d’Arsenal, avant de rallier Chelsea, où il a passé sept ans. À quatorze ans, les Blues le libèrent malgré un potentiel manifeste, et il file aussitôt à Manchester City. Son passage chez les Citizens ne durera qu’une saison.

    Il rejoint finalement Reading à quinze ans et fait ses débuts en équipe première moins de deux ans plus tard. « Pourquoi a-t-il atterri à Reading après avoir joué dans ces grands clubs ? », s’interroge encore aujourd’hui son mentor Bowen. « La seule explication que je vois, c’est que ces clubs considéraient peut-être sa confiance en lui comme un point négatif. Qu’à leurs yeux, il aurait peut-être dû se montrer un peu plus modeste. »

    Sous la houlette de Bowen, Olise est devenu un pilier de Reading et, en 2021, il a rejoint Crystal Palace où il s’est imposé en Premier League. En 2024, le Bayern Munich a déboursé 53 millions d’euros pour recruter l’international français, un investissement déjà rentabilisé un peu moins de deux ans plus tard. Chez le champion d’Allemagne, Olise s’est imposé comme l’un des plus grands talents du football mondial. Récemment, il a brillé lors du choc entre le Bayern et le Paris Saint-Germain, remporté 5-4 par les Français. À seulement 24 ans, il totalise déjà 20 buts et 29 passes décisives en 47 matchs cette saison.


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