Selon Bild, les résultats des tests physiques de Burkardt, que Riera jugeait catastrophiques, auraient tellement irrité l’entraîneur qu’il n’a pas cherché à s’entretenir directement avec le joueur. Il aurait plutôt « ordonné » à son adjoint Jan Fießer de « passer un savon à Burkardt ».
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Une « affaire incroyable » éclate à l’Eintracht Francfort ! Un nouveau scandale impliquant l’entraîneur Albert Riera et l’un de ses cadres ?
Selon le journal, le principal point faible, du point de vue de Riera, aurait été le taux de graisse corporelle de Burkardt. De plus, Riera aurait, par l'intermédiaire de son entraîneur adjoint, critiqué le travail défensif de Burkardt après les pertes de balle.
Une situation qui a suscité l’incompréhension du joueur international allemand, d’autant plus qu’il se sentait en pleine forme et que ses indicateurs n’étaient selon lui que « légèrement élevés ». Pour clarifier les choses, Burkardt a alors mandaté son conseiller pour rencontrer le directeur sportif Markus Krösche. Ce dernier a ensuite sollicité un entretien avec Riera afin de comprendre ce qui avait « profondément affecté » l’Espagnol.
Selon le journal, Riera aurait même « engueulé » Burkardt en passant, lui reprochant d’avoir sollicité cet entretien. Selon le journal Bild, cet épisode est qualifié d’« incident incroyable ». Après cette tension apparemment passagère entre le joueur et l’entraîneur, Burkardt est resté sur le banc jusqu’à peu avant la fin du match nul 1-1 contre le FC Augsbourg. Riera a toutefois insisté sur le fait qu’il n’y avait aucun problème relationnel : « Jonny fait un travail fantastique. »
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Albert Riera sème la zizanie parmi les leaders de l’Eintracht Francfort
D’après Bild, la communication de Riera aurait tendu les relations avec les cadres, dont Burkardt. Les capitaines Arthur Theate et Mario Götze se sentiraient « mis à l’écart », et des frictions auraient également opposé l’entraîneur à Robin Koch.
De plus, la gestion des talents Ritsu Doan et Can Uzun interpelle : après plusieurs semaines sur le banc, Uzun n’a retrouvé le onze de départ qu’à Augsbourg, mi-janvier, avant d’offrir l’égalisation à Doan, entré en jeu à la mi-temps (66^e).
Les deux joueurs envisageraient un départ cet été, tant leurs relations avec Riera sont tendues. D’après Sport Bild, l’entraîneur ne sait « que faire » de Doan, recruté seulement l’été dernier pour 21 millions d’euros. Autre détail significatif : le gaucher serait le seul membre de l’effectif que Riera appelle systématiquement par son seul nom de famille.
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Malgré son différend avec Riera, Burkardt espère toujours figurer dans la liste des sélectionnés pour la Coupe du monde.
Riera semble désormais en conflit avec le meilleur buteur de Francfort. Burkardt caracole en tête du classement interne des scoreurs avec douze réalisations en seulement 26 matchs officiels. Fin novembre, une déchirure musculaire au mollet avait de nouveau mis le joueur de 25 ans sur la touche ; il n’a fait son retour qu’en février.
Malgré ce contentieux avec Riera, l’attaquant de 25 ans ne devrait pas abdiquer dans la dernière ligne droite de la saison, car il postule également pour une place dans la sélection de Julian Nagelsmann en vue de la Coupe du monde. Non retenu pour les deux premières sorties internationales de l’année, il pourrait toutefois encore monter dans le train de la Coupe du monde, profitant de la situation précaire de ses concurrents, Niclas Füllkrug et Tim Kleindienst.
Samedi prochain, à domicile contre le HSV, l’Eintracht devra aussi défendre sa septième place qualificative pour la Ligue Europa Conférence face au SC Fribourg, qui totalise le même nombre de points.