Une « affaire incroyable » éclate à l’Eintracht Francfort ! Un nouveau scandale impliquant l’entraîneur Albert Riera et l’un de ses cadres ?

Selon le journal, le principal point faible, du point de vue de Riera, aurait été le taux de graisse corporelle de Burkardt. De plus, Riera aurait, par l'intermédiaire de son entraîneur adjoint, critiqué le travail défensif de Burkardt après les pertes de balle.

Une situation qui a suscité l’incompréhension du joueur international allemand, d’autant plus qu’il se sentait en pleine forme et que ses indicateurs n’étaient selon lui que « légèrement élevés ». Pour clarifier les choses, Burkardt a alors mandaté son conseiller pour rencontrer le directeur sportif Markus Krösche. Ce dernier a ensuite sollicité un entretien avec Riera afin de comprendre ce qui avait « profondément affecté » l’Espagnol.

Selon le journal, Riera aurait même « engueulé » Burkardt en passant, lui reprochant d’avoir sollicité cet entretien. Selon le journal Bild, cet épisode est qualifié d’« incident incroyable ». Après cette tension apparemment passagère entre le joueur et l’entraîneur, Burkardt est resté sur le banc jusqu’à peu avant la fin du match nul 1-1 contre le FC Augsbourg. Riera a toutefois insisté sur le fait qu’il n’y avait aucun problème relationnel : « Jonny fait un travail fantastique. »