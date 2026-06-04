Le feuilleton des transferts autour de la jeune star allemande de la dernière saison de Bundesliga touche à sa fin. Selon le journal Bild, le 1. FC Cologne aurait décidé d'accepter l'offre du FC Brentford, d'un montant total de 50 millions d'euros, pour le jeune attaquant de 19 ans.
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Un transfert historique ! Le 1. FC Cologne s'apprêterait à accepter une offre colossale pour Said El Mala
Le montant de base du transfert s’élèverait à 45 millions d’euros, auxquels s’ajouteraient cinq millions supplémentaires sous forme de primes faciles à atteindre. L’offre comprendrait également une clause de participation aux bénéfices en cas de revente de 15 %. El Mala devrait signer un contrat avec Brentford jusqu’en 2030 et toucher à l’avenir quatre millions d’euros par an.
Un accord de principe doit être validé avant vendredi, date butoir fixée par les deux clubs. D’ici là, les Bees attendent une réponse positive des Domstädter. Avant de finaliser le dossier, le directeur sportif Thomas Kessler doit encore soumettre le contrat au comité mixte du club, simple formalité. L’aval de la mère d’El Mala, qui négocie directement avec Brentford, est également acté. Le transfert pourrait être finalisé dès ce week-end.
El Mala deviendrait aussitôt le transfert le plus onéreux de l’histoire du club rhénan, un record actuellement détenu par Anthony Modeste, parti au TJ Quanjian chinois en 2018. Même constat chez Brentford : l’attaquant représenterait un investissement sans précédent. Les deux joueurs les plus chers de l’histoire du club sont pour l’instant Dango Ouattara, recruté 42,8 millions d’euros à l’AFC Bournemouth, et Igor Thiago, arrivé 33 millions d’euros en provenance du Club Bruges.
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Said El Mala a rejeté l’offre du BVB pour son frère Malek.
Malek El Mala, le frère de Said, pourrait à son tour s’engager avec Brentford. Les deux frères, qui vivent en colocation, ont l’habitude d’évoluer ensemble : ils avaient déjà rejoint le Viktoria Cologne puis l’Effzeh en tandem. Actuellement, Malek joue avec l’équipe réserve de Cologne en Regionalliga West. La saison passée, il a inscrit cinq buts en treize matchs, avant de manquer près de six mois en raison d’une déchirure musculaire.
Ce choix de carrière mené en tandem leur a déjà joué un tour : en 2024, Said a rejeté une offre du Borussia Dortmund, le club allemand refusant de recruter son frère simultanément. « Pour moi, c’était fini », a-t-il coupé court lors d’une double interview accordée à 11Freunde. Pour Said, il ne fait aucun doute que son frère aîné de deux ans est lui aussi destiné à un grand avenir dans le football professionnel : « Je suis sûr à 100 % que Malek suivra le même chemin. »
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Said El Mala : polémique autour de Kwasniok et non-sélection pour la Coupe du monde
Grâce à sa première saison prometteuse en Bundesliga, El Mala a attiré l’attention de plusieurs clubs, dont le FC Bayern, qui l’a suivi de longue date. En réalité, c’est Brighton & Hove Albion, emmené par l’entraîneur allemand Fabian Hürzeler, qui a pris l’avantage dans la course à la signature du natif de Krefeld. Toutefois, les Seagulls n’auraient pas été disposés à débourser les 50 millions d’euros réclamés par l’Effzeh, leur offre maximale se limitant, selon certaines sources, à 35 millions.
Auteur d’une saison pleine (34 matchs, 13 buts, 5 passes décisives), il s’est révélé indispensable dans la course au maintien du club rhénan. Toutefois, la saison a été ponctuée de controverses liées à la gestion d’El Mala par l’entraîneur de l’époque, Lukas Kwasniok, qui a souvent utilisé le jeune homme de 19 ans comme joker, suscitant l’incompréhension générale. Après le départ de Kwasniok en mars, El Mala a posté une vidéo de célébration avec son partenaire d’attaque Ragnar Ache.
Sous l’ère de René Wagner, son successeur, El Mala est devenu un titulaire indiscutable et a ajouté trois nouveaux buts à son compteur personnel. Cette fin de saison prometteuse ne lui a toutefois pas ouvert les portes de la Coupe du monde avec la Nationalmannschaft.
« Il a réalisé une très bonne deuxième partie de saison, il a bien marqué », a reconnu le sélectionneur national Julian Nagelsmann lors de la conférence de presse de sélection fin mai. Mais il a immédiatement expliqué les raisons pour lesquelles il avait finalement décidé de ne pas retenir El Mala. « Il correspond bien sûr très bien au style de jeu de Cologne. La question était : est-il déjà prêt pour notre style de jeu à un autre niveau offensif ? Quand on regarde la carte thermique à Cologne, elle est proche de nos propres cages. »