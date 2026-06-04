Un transfert historique ! Le 1. FC Cologne s'apprêterait à accepter une offre colossale pour Said El Mala

Grâce à sa première saison prometteuse en Bundesliga, El Mala a attiré l’attention de plusieurs clubs, dont le FC Bayern, qui l’a suivi de longue date. En réalité, c’est Brighton & Hove Albion, emmené par l’entraîneur allemand Fabian Hürzeler, qui a pris l’avantage dans la course à la signature du natif de Krefeld. Toutefois, les Seagulls n’auraient pas été disposés à débourser les 50 millions d’euros réclamés par l’Effzeh, leur offre maximale se limitant, selon certaines sources, à 35 millions.

Auteur d’une saison pleine (34 matchs, 13 buts, 5 passes décisives), il s’est révélé indispensable dans la course au maintien du club rhénan. Toutefois, la saison a été ponctuée de controverses liées à la gestion d’El Mala par l’entraîneur de l’époque, Lukas Kwasniok, qui a souvent utilisé le jeune homme de 19 ans comme joker, suscitant l’incompréhension générale. Après le départ de Kwasniok en mars, El Mala a posté une vidéo de célébration avec son partenaire d’attaque Ragnar Ache.

Sous l’ère de René Wagner, son successeur, El Mala est devenu un titulaire indiscutable et a ajouté trois nouveaux buts à son compteur personnel. Cette fin de saison prometteuse ne lui a toutefois pas ouvert les portes de la Coupe du monde avec la Nationalmannschaft.

« Il a réalisé une très bonne deuxième partie de saison, il a bien marqué », a reconnu le sélectionneur national Julian Nagelsmann lors de la conférence de presse de sélection fin mai. Mais il a immédiatement expliqué les raisons pour lesquelles il avait finalement décidé de ne pas retenir El Mala. « Il correspond bien sûr très bien au style de jeu de Cologne. La question était : est-il déjà prêt pour notre style de jeu à un autre niveau offensif ? Quand on regarde la carte thermique à Cologne, elle est proche de nos propres cages. »