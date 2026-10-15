Un transfert gratuit qui brille aux yeux du Barça, du Real et de l'Atlético

Le défenseur central argentin Lisandro Martinez vit une période de tension avec son club, Manchester United, après avoir critiqué publiquement la direction sportive du club anglais, si bien que son avenir au sein de l'équipe est désormais incertain.

Au lendemain de la défaite face à l'Atlético Madrid en Ligue des champions, le défenseur a adressé des critiques publiques au directeur sportif de United et réclamé davantage de recrues afin que l'équipe puisse jouer les grands titres, des propos qui n'ont pas été du goût de la direction du club anglais.

Un jour seulement après la polémique suscitée par ses déclarations, le joueur argentin a publié un communiqué sur ses comptes de réseaux sociaux pour expliquer les raisons de ses propos et apaiser les tensions nées de son entretien.

Lisandro a reconnu avoir parlé sous le coup de la colère et de la frustration, tout en maintenant que son objectif était de réclamer l'ambition qu'il juge nécessaire pour ramener Manchester United dans la course aux grands titres.

Le journal Sport indique que le contrat de Lisandro Martinez court jusqu'à l'été 2027, avec une option de prolongation d'une saison supplémentaire, mais qu'il n'a pas l'intention d'accepter cette prolongation, sa prochaine destination pouvant se situer en Espagne.

Selon le site "The Athletic", l'international argentin privilégierait un championnat espagnol s'il devait finalement quitter Manchester United.