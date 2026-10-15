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Un transfert gratuit qui brille aux yeux du Barça, du Real et de l'Atlético

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L. Martinez
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Le défenseur central argentin Lisandro Martinez vit une période de tension avec son club, Manchester United, après avoir critiqué publiquement la direction sportive du club anglais, si bien que son avenir au sein de l'équipe est désormais incertain.

Au lendemain de la défaite face à l'Atlético Madrid en Ligue des champions, le défenseur a adressé des critiques publiques au directeur sportif de United et réclamé davantage de recrues afin que l'équipe puisse jouer les grands titres, des propos qui n'ont pas été du goût de la direction du club anglais.

Un jour seulement après la polémique suscitée par ses déclarations, le joueur argentin a publié un communiqué sur ses comptes de réseaux sociaux pour expliquer les raisons de ses propos et apaiser les tensions nées de son entretien.

Lisandro a reconnu avoir parlé sous le coup de la colère et de la frustration, tout en maintenant que son objectif était de réclamer l'ambition qu'il juge nécessaire pour ramener Manchester United dans la course aux grands titres.

Le journal Sport indique que le contrat de Lisandro Martinez court jusqu'à l'été 2027, avec une option de prolongation d'une saison supplémentaire, mais qu'il n'a pas l'intention d'accepter cette prolongation, sa prochaine destination pouvant se situer en Espagne.

Selon le site "The Athletic", l'international argentin privilégierait un championnat espagnol s'il devait finalement quitter Manchester United.

  • Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Une option disponible sur le marché des transferts pour renforcer la défense

    Cette possibilité ouvre la porte à l'intérêt de plusieurs grands clubs de la Liga, parmi lesquels le Barça, le Real Madrid et l'Atlético de Madrid, bien qu'aucune information confirmée ne fasse état, pour l'heure, de négociations avec l'un d'entre eux.

    Les trois clubs pourraient voir en Lisandro une option disponible sur le marché des transferts pour renforcer leur défense en s'offrant un défenseur central gaucher doté d'une grande expérience au plus haut niveau.

    Le défenseur argentin possède une solide expérience des pelouses de l'élite européenne et il a été sacré champion du monde avec la sélection argentine au Qatar en 2022. Sa puissance dans les duels, son agressivité défensive et sa capacité à ressortir le ballon proprement et à construire le jeu comptent parmi ses principales qualités.

    Si le joueur décide finalement de changer d'air, sa situation contractuelle pourrait constituer un facteur déterminant pour faciliter l'opération, puisqu'il pourrait partir libre si son contrat arrive à son terme sans prolongation.

    Quant au Barça, le club catalan avait étudié, dans les derniers jours du précédent mercato, la possibilité de recruter un défenseur central gaucher. Dès lors, si Lisandro ne prolonge pas son contrat, il pourrait représenter une option intéressante pour renforcer la défense à moindre coût.

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