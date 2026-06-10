Un transfert-coup de théâtre concernant David Alaba est-il imminent ? Oliver Glasner aurait trouvé un nouveau poste d'entraîneur

Pour mener à bien sa mission de reconstruction, l’entraîneur aurait déjà un plan très précis en tête. Et celui-ci inclut un transfert de l’ordre de la bombe : d’après la Gazzetta dello Sport, Glasner veut absolument recruter le capitaine de l’équipe nationale autrichienne, David Alaba, à Milan.

Polyvalent, le défenseur madrilène est pressenti pour devenir le nouveau pilier de la défense milanaise. Ce transfert présente toutefois un risque : depuis la saison 2023/24, Alaba souffre de blessures récurrentes, notamment une rupture des ligaments croisés, ainsi que de longues pathologies musculaires et méniscales.

Malgré ces risques, Glasner reste convaincu du bien-fondé de l’opération : l’expérience internationale et le leadership du joueur justifieraient à eux seuls l’investissement.

Le défenseur aurait lui-même poussé pour quitter Madrid, ou serait du moins activement poussé vers la sortie. L’Autrichien a déjà été proposé à plusieurs clubs. Fait brûlant : l’Inter Milan, rival acharné du Milan AC, figurerait parmi les destinations évoquées, selon la Gazzetta.

Parallèlement, le club rossonero s’apprête à vivre un véritable séisme sportif : un renouveau profond de l’effectif et des structures, dont le banc n’est que la partie émergée. En coulisses, un nom revient avec insistance : celui de Ralf Rangnick, sélectionneur de l’Autriche, toujours envisagé pour un rôle de directeur technique.