Mardi soir, le Corriere dello Sport évoquait déjà un accord imminent. Mercedi, la Gazzetta dello Sport a confirmé l’information, indiquant que l’affaire était pratiquement conclue. Selon ces sources, Glasner s’engagera pour deux ans avec les Rossoneri, avec une option pour une troisième saison.
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Un transfert-coup de théâtre concernant David Alaba est-il imminent ? Oliver Glasner aurait trouvé un nouveau poste d'entraîneur
Pour Glasner, ce poste dans la capitale de la mode semblait être la solution idéale : l'ancien entraîneur à succès de l'Eintracht Francfort et de Crystal Palace aurait délibérément écarté d'autres options sur le marché.
Le club néerlandais de renom Feyenoord Rotterdam, qui avait vivement manifesté son intérêt pour recruter le natif de Salzbourg, repart ainsi bredouille.
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Glasner devrait mener un changement tactique radical au Milan
À Milan, l’arrivée de l’Autrichien est synonyme d’un virage tactique majeur. Les dirigeants rossoneri saluent sa vision du jeu, fondée sur un pressing haut, une récupération rapide du ballon en transition et une intensité constante.
Cette approche tranche avec la philosophie récente du club. Sous la houlette de l’ancien entraîneur Massimiliano Allegri, l’équipe avait adopté un style de plus en plus défensif, sans grand succès. Conséquence de ce jeu trop prudent : les Rossoneri ont manqué la qualification pour la Ligue des champions la saison passée. Glasner doit désormais réveiller le géant endormi et le ramener dans la compétition reine.
Selon les informations disponibles, Oliver Glasner souhaite recruter David Alaba au Milan AC.
Pour mener à bien sa mission de reconstruction, l’entraîneur aurait déjà un plan très précis en tête. Et celui-ci inclut un transfert de l’ordre de la bombe : d’après la Gazzetta dello Sport, Glasner veut absolument recruter le capitaine de l’équipe nationale autrichienne, David Alaba, à Milan.
Polyvalent, le défenseur madrilène est pressenti pour devenir le nouveau pilier de la défense milanaise. Ce transfert présente toutefois un risque : depuis la saison 2023/24, Alaba souffre de blessures récurrentes, notamment une rupture des ligaments croisés, ainsi que de longues pathologies musculaires et méniscales.
Malgré ces risques, Glasner reste convaincu du bien-fondé de l’opération : l’expérience internationale et le leadership du joueur justifieraient à eux seuls l’investissement.
Le défenseur aurait lui-même poussé pour quitter Madrid, ou serait du moins activement poussé vers la sortie. L’Autrichien a déjà été proposé à plusieurs clubs. Fait brûlant : l’Inter Milan, rival acharné du Milan AC, figurerait parmi les destinations évoquées, selon la Gazzetta.
Parallèlement, le club rossonero s’apprête à vivre un véritable séisme sportif : un renouveau profond de l’effectif et des structures, dont le banc n’est que la partie émergée. En coulisses, un nom revient avec insistance : celui de Ralf Rangnick, sélectionneur de l’Autriche, toujours envisagé pour un rôle de directeur technique.