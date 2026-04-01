Un transfert colossal en péril ? Le 1. FC Cologne aurait considérablement revu à la hausse le montant du transfert demandé pour Said El Mala

On parle depuis un certain temps déjà de l'intérêt de Brighton & Hove Albion pour El Mala, mais ces dernières semaines, les Anglais se sont heurtés à un refus des dirigeants de Cologne après avoir présenté plusieurs offres pour le joueur de 19 ans.

Le bras de fer autour de cette étoile montante pourrait désormais reprendre. Sur le plan personnel, Brighton et El Mala auraient déjà trouvé un accord, mais selon certaines informations, les Seagulls ne seraient pas prêts à débourser plus de 35 millions d'euros.

Brighton n'est toutefois pas le seul club britannique à frapper à la porte de la ville de la cathédrale pour Said El Mala. Le FC Chelsea aurait notamment également manifesté son intérêt. Selon les informations de Sport-Bild, le joueur envisagerait, afin de se préparer à de nouvelles négociations, de se faire à nouveau conseiller par des professionnels et d'engager un agent. Depuis quelques semaines, le jeune homme de 19 ans est géré par sa famille.