Selon un article publié par Sport Bild, les dirigeants de l'Effzeh exigeraient désormais 50 millions d'euros pour le transfert de ce joueur offensif de talent.
Traduit par
Un transfert colossal en péril ? Le 1. FC Cologne aurait considérablement revu à la hausse le montant du transfert demandé pour Said El Mala
On parle depuis un certain temps déjà de l'intérêt de Brighton & Hove Albion pour El Mala, mais ces dernières semaines, les Anglais se sont heurtés à un refus des dirigeants de Cologne après avoir présenté plusieurs offres pour le joueur de 19 ans.
Le bras de fer autour de cette étoile montante pourrait désormais reprendre. Sur le plan personnel, Brighton et El Mala auraient déjà trouvé un accord, mais selon certaines informations, les Seagulls ne seraient pas prêts à débourser plus de 35 millions d'euros.
Brighton n'est toutefois pas le seul club britannique à frapper à la porte de la ville de la cathédrale pour Said El Mala. Le FC Chelsea aurait notamment également manifesté son intérêt. Selon les informations de Sport-Bild, le joueur envisagerait, afin de se préparer à de nouvelles négociations, de se faire à nouveau conseiller par des professionnels et d'engager un agent. Depuis quelques semaines, le jeune homme de 19 ans est géré par sa famille.
- Getty Images
Pendant la trêve internationale, Cologne réfléchit à la suite à donner concernant El Mala
Du côté de Cologne, en revanche, on ne se presse pas. Après le départ de l'entraîneur Lukas Kwasniok, suite à la crise actuelle des résultats, et la nomination de René Wagner au poste d'entraîneur principal, le club souhaite se mettre d'accord sur la marche à suivre concernant le cas El Mala pendant la trêve internationale. Le contrat de l'attaquant court de toute façon jusqu'en 2030 et ne comporte aucune clause de résiliation.
Dans ce contexte, le club aurait également racheté à l'ancien club d'El Mala, le Viktoria Cologne, les 10 % de droits de revente. Pour cela, l'Effzeh aurait déboursé deux millions d'euros.
El Mala a jusqu'à présent convaincu sur toute la ligne lors de sa première saison en Bundesliga. En 27 matchs, le joueur de 19 ans totalise dix buts et quatre passes décisives.
Said El Mala : ses statistiques au 1. FC Cologne
Matchs
Buts
Pass décisifs
Cartons jaunes
Cartons rouges
29
10
4
3
0