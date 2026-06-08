Selon le spécialiste belge des transferts Sacha Tavolieri, le « Head of Global Soccer » de Red Bull serait ouvert à un projet en Arabie saoudite et aurait déjà évoqué une collaboration avec Al-Ittihad.
Traduit par
Un transfert brûlant malgré les démentis de son agent ? Jürgen Klopp serait finalement en pourparlers pour un nouveau poste
Il y a environ une semaine, Marc Kosicke, le conseiller de Klopp, avait encore démenti les rumeurs d’un départ vers le club saoudien : « C’est hors de question. » Selon Tavolieri, les discussions ont toutefois repris dimanche.
Al-Ittihad souhaiterait confier à cet homme de 58 ans le poste de directeur technique, un rôle axé sur la gestion des transferts. Selon les informations de Tavolieri, Klopp aurait toutefois posé une condition : ne quitter Red Bull qu’après le coup d’envoi de la saison, soit à la clôture du mercato.
Précisons toutefois que, contrairement à la plupart des pays européens, le mercato saoudien s’ouvre quelques semaines plus tard et dure donc plus longtemps : si la Bundesliga autorise les transferts du 30 juin au 1^(er) septembre, le marché moyen-oriental ne débute que le 22 juillet.
- Getty Images
Le départ de Klopp de RB Leipzig est régulièrement au cœur des spéculations.
Sous contrat avec le fabricant de boissons énergisantes jusqu’en 2029, Klopp supervise non seulement le RB Leipzig et Salzbourg, mais aussi des clubs au Brésil, aux États-Unis et au Japon. Malgré tout, les rumeurs d’une rupture anticipée ou d’un retour sur le banc de touche persistent depuis plusieurs mois. Le Real Madrid, notamment, est souvent cité : l’ex-candidat à la présidence Enrique Riquelme avait promis de négocier avec l’Allemand en cas de victoire. Ce dernier a pourtant toujours affirmé ne pas vouloir retrouver les terrains à court terme.
En mars, des rumeurs de désaccord interne avaient toutefois émergé : L’Équipe évoquait plusieurs points de friction entre le groupe et l’ancien entraîneur star du BVB et du FC Liverpool.
Parmi ces points de friction figurait notamment la nomination de l’entraîneur de Leipzig, Ole Werner, alors menacé de manquer une nouvelle fois la qualification en Ligue des champions. Au FC Paris, dont Red Bull détient plus de 10 % des parts, la situation serait similaire : ses prérogatives restant floues, il n’aurait pas pesé sur le choix du successeur du coach, finalement confié à Antoine Kombouaré, un technicien extérieur à l’orbite RB.