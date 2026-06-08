Un transfert brûlant malgré les démentis de son agent ? Jürgen Klopp serait finalement en pourparlers pour un nouveau poste

Il y a environ une semaine, Marc Kosicke, le conseiller de Klopp, avait encore démenti les rumeurs d’un départ vers le club saoudien : « C’est hors de question. » Selon Tavolieri, les discussions ont toutefois repris dimanche.

Al-Ittihad souhaiterait confier à cet homme de 58 ans le poste de directeur technique, un rôle axé sur la gestion des transferts. Selon les informations de Tavolieri, Klopp aurait toutefois posé une condition : ne quitter Red Bull qu’après le coup d’envoi de la saison, soit à la clôture du mercato.

Précisons toutefois que, contrairement à la plupart des pays européens, le mercato saoudien s’ouvre quelques semaines plus tard et dure donc plus longtemps : si la Bundesliga autorise les transferts du 30 juin au 1^(er) septembre, le marché moyen-oriental ne débute que le 22 juillet.