Al-Hilal intensifie ses démarches pour recruter l’une des stars du FC Barcelone et renforcer son effectif en vue de la saison prochaine.
Bien qu’il soit resté invaincu sur le plan national, le club saoudien souhaite rebondir après avoir conclu l’exercice précédent avec un seul trophée, la Coupe du Gardien des Deux Saintes Mosquées.
Après avoir manifesté son intérêt pour le Brésilien Rafinha l’année dernière, le club revient avec une nouvelle offre afin de séduire la star de la sélection des « danseurs de samba ».