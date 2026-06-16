Selon G-Globo, Al-Hilal souhaite recruter Raphinha, mais l’attaquant brésilien refuse de négocier avant la fin de la Coupe du monde.

Le média rappelle que l’international brésilien avait déjà rejeté une offre très généreuse des Saoudiens il y a deux ans et qu’il figure à nouveau sur les tablettes du club pour le prochain exercice.

Après avoir été devancé par Al-Nassr, club entraîné par Jorge Jesus et emmené par Cristiano Ronaldo, dans le championnat saoudien, Al-Hilal a placé Rafinha en tête de ses priorités pour renforcer son effectif, notamment après le départ de l’Uruguayen Darwin Núñez.

Avant même le début de la Coupe du monde, le club saoudien avait manifesté son intérêt et exprimé son souhait d’accélérer les discussions. Interrogé sur ce sujet, l’international brésilien s’est montré ferme : il ne traitera aucune offre tant que la compétition dure.

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