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Un seul obstacle pourrait bouleverser l’issue du dossier… Al-Hilal ne lâche rien dans le dossier de la star du FC Barcelone

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Un nœud unique

Al-Hilal intensifie ses démarches pour recruter l’une des stars du FC Barcelone et renforcer son effectif en vue de la saison prochaine.

Bien qu’il soit resté invaincu sur le plan national, le club saoudien souhaite rebondir après avoir conclu l’exercice précédent avec un seul trophée, la Coupe du Gardien des Deux Saintes Mosquées.

Après avoir manifesté son intérêt pour le Brésilien Rafinha l’année dernière, le club revient avec une nouvelle offre afin de séduire la star de la sélection des « danseurs de samba ».

  • Le remplaçant de Núñez… La Coupe du monde d’abord

    Selon G-Globo, Al-Hilal souhaite recruter Raphinha, mais l’attaquant brésilien refuse de négocier avant la fin de la Coupe du monde.

    Le média rappelle que l’international brésilien avait déjà rejeté une offre très généreuse des Saoudiens il y a deux ans et qu’il figure à nouveau sur les tablettes du club pour le prochain exercice.

    Après avoir été devancé par Al-Nassr, club entraîné par Jorge Jesus et emmené par Cristiano Ronaldo, dans le championnat saoudien, Al-Hilal a placé Rafinha en tête de ses priorités pour renforcer son effectif, notamment après le départ de l’Uruguayen Darwin Núñez.

    Avant même le début de la Coupe du monde, le club saoudien avait manifesté son intérêt et exprimé son souhait d’accélérer les discussions. Interrogé sur ce sujet, l’international brésilien s’est montré ferme : il ne traitera aucune offre tant que la compétition dure.

    Lire aussi : Hani tombe dans le piège d’une star marocaine… Une erreur égyptienne compromet la Coupe du monde 2026 avec un bilan négatif

    • Publicité

  • Les premières phases ont vu les équipes se rapprocher, mais un éloignement pourrait désormais bouleverser la trajectoire du match.

    En octobre 2025, Raphinha s’est exprimé au sujet de l’offre précédente d’Al-Hilal : « La proposition saoudienne m’a profondément marqué, car elle aurait réglé mes problèmes personnels, ainsi que ceux de ma famille et de nombreuses autres personnes. »

    Selon le média brésilien, le rapprochement entre Al-Hilal et Rafinha en est encore à ses débuts, et le joueur sait que la Coupe du monde pourrait éloigner les deux parties et inciter le club saoudien à se tourner vers d’autres options.

    Et de conclure : « Cela ne modifie toutefois pas la position du joueur, qui refuse d’évoquer le mercato tant qu’il est sous contrat avec la sélection brésilienne. »

    Âgé de 29 ans, Raphinha porte les couleurs du FC Barcelone depuis quatre saisons : 177 matchs, 75 buts, 52 passes décisives. Il a prolongé son contrat en juin 2023, un engagement qui court jusqu’en 2028.

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