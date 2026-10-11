8 minutes avec le Real Madrid et 7 minutes avec la sélection du Portugal : voilà le temps de jeu total de Bernardo Silva depuis le 12 septembre dernier.

Depuis cette date, la Maison Blanche et la sélection portugaise ont disputé 7 matches au total, au cours desquels le temps de jeu du milieu de terrain a été anecdotique, voire nul à certaines occasions.

Le journal Sport indique dans un rapport que l'absence de Bernardo Silva de la scène, sous cette forme, suscite autant d'étonnement que de mystère.

Bernardo Silva avait en effet entamé la saison comme un joueur important dans les plans de l'entraîneur José Mourinho, qui lui avait confié un rôle de joueur polyvalent sur le terrain, avec pour mission d'apporter fluidité et vitesse à la circulation du ballon.

Et ce point n'est pas secondaire, car son arrivée semblait en mesure de combler une partie des grandes lacunes dont le Real Madrid a souffert au cours de plusieurs saisons.