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Un revirement choquant : une star du Real Madrid devenue une « énigme » à Bernabéu

FEATURES
LaLiga
Real Madrid
J. Mourinho
B. Silva
Espagne

Un retournement de situation complet : une star du Real Madrid écartée des plans

8 minutes avec le Real Madrid et 7 minutes avec la sélection du Portugal : voilà le temps de jeu total de Bernardo Silva depuis le 12 septembre dernier.

Depuis cette date, la Maison Blanche et la sélection portugaise ont disputé 7 matches au total, au cours desquels le temps de jeu du milieu de terrain a été anecdotique, voire nul à certaines occasions.

Le journal Sport indique dans un rapport que l'absence de Bernardo Silva de la scène, sous cette forme, suscite autant d'étonnement que de mystère.

Bernardo Silva avait en effet entamé la saison comme un joueur important dans les plans de l'entraîneur José Mourinho, qui lui avait confié un rôle de joueur polyvalent sur le terrain, avec pour mission d'apporter fluidité et vitesse à la circulation du ballon.

Et ce point n'est pas secondaire, car son arrivée semblait en mesure de combler une partie des grandes lacunes dont le Real Madrid a souffert au cours de plusieurs saisons.

  • Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Mourinho a critiqué l'état physique de Bernardo Silva sur un ton sarcastique

    Tous les indicateurs laissaient penser que le rôle du joueur portugais serait central dans l'effectif du Real Madrid tout au long de la saison, et qu'il constituerait l'une des recrues les plus importantes bouclées par le club lors du mercato estival. Mais après deux mois de compétition seulement, Bernardo Silva semble avoir disparu des plans de Mourinho.

    L'entraîneur a pris la décision de s'appuyer sur un double pivot doté de puissance physique et d'une capacité à multiplier les courses, à savoir Fede Valverde et Aurélien Tchouaméni, tandis que le bon niveau affiché par Arda Güler, ainsi que le grand nombre de joueurs capables d'occuper les postes offensifs derrière l'attaquant, réduisent considérablement les chances de Bernardo Silva de jouer dans une position plus avancée.

    Durant l'été, Mourinho avait critiqué l'état physique de son joueur portugais sur un ton ironique, déclarant : « C'est un joueur très important pour nous, mais le pauvre est un autre de ceux qui aiment ne rien faire pendant les vacances. Ne rien faire durant son temps libre lui a été profitable, et c'est pourquoi il est revenu dans une condition physique en baisse. Il doit s'améliorer. »

    L'entraîneur avait tenu ces propos début août, et deux mois se sont écoulés depuis, mais le flou entourant Bernardo Silva n'a cessé de s'épaissir de manière notable.

    Par ailleurs, le faible nombre de ses apparitions avec la sélection du Portugal pousse à croire que son état physique est la principale raison de son éloignement des terrains, mais la situation demeure surprenante lorsqu'il s'agit d'un joueur du calibre de l'ancienne star de Manchester City.

  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Bernardo Silva a disputé 282 minutes avec le Real Madrid

    Depuis ses débuts professionnels avec Monaco en 2014, Bernardo Silva a disputé entre 44 et 58 matches lors de chacune de ses saisons, tout en étant titulaire dans la quasi-totalité des rencontres.

    C'est un joueur habitué à dépasser les 3 000 minutes de jeu chaque saison, voire à atteindre les 4 000 minutes certaines années. En revanche, jusqu'à présent avec le Real Madrid, il n'a joué que 282 minutes, dont la majeure partie en début de saison.

    Tout cela se produit alors que le Real Madrid manque précisément d'un joueur doté d'une meilleure vision dans le traitement du ballon, et constamment soucieux de se démarquer pour réclamer le ballon à ses coéquipiers.

    Ainsi, le mystère continue d'entourer Bernardo Silva, et les prochains mois détermineront dans quelle mesure le Real Madrid aura réussi son évaluation du transfert conclu pour le recruter.

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