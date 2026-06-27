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Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduit par

Un orteil qui change la donne… Que disent les médias australiens à propos du match contre l’Égypte ?

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La vidéo a annulé un but iranien pour hors-jeu dans les dernières minutes

La presse australienne a largement relayé la qualification de l’Égypte pour les 32es de finale de la Coupe du monde 2026, après sa deuxième place dans le groupe 7, synonyme d’un rendez-vous avec les « Kangourous » vendredi prochain.

Les Pharaons ont partagé les points (1-1) avec l’Iran ce samedi matin, heure de Greenwich, lors de la dernière journée de la phase de groupes, totalisant ainsi 5 points, juste derrière la Belgique, leader du groupe, à la différence de buts.

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  • Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    But de l'Iran refusé

    À l’issue des matchs du groupe 7, SBS News rapporte : « La Belgique a dominé la Nouvelle-Zélande 5-1 et termine en tête du groupe, tandis que la rencontre Égypte-Iran s’est conclue sur un nul 1-1 à Seattle. »

    Elle ajoute : « Mahmoud Saber a ouvert le score pour l’Égypte, avant que Ramin Rezaeian n’égalise pour l’Iran. En fin de match, un but iranien a été annulé par la VAR, ce qui a permis aux Pharaons de conserver la deuxième place du groupe. Les Socceroos affronteront donc l’Égypte à Arlington. »

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  • Iran Fans Gather In Seattle For Iran v Egypt World Cup At Seattle StadiumGetty Images News

    « Petit orteil »

    Selon 7NEWS, « Un rebondissement de dernière minute a tout changé. L'Iran était sur le point de l'emporter grâce à un but inscrit en fin de match, mais le VAR l'a annulé pour un hors-jeu d'un petit doigt de pied. »

    Le journal ajoute : « L’Égypte sera le prochain adversaire des Socceroos. Classée 26e au classement mondial, ce sera une confrontation entre deux équipes de niveau similaire. Mohamed Salah a dû quitter le terrain en raison d’une blessure au muscle ischio-jambier, et sa participation est incertaine. »

    De son côté, le journal australien The Nightly conclut : « Les Socceroos défieront l’Égypte en seizièmes de finale, à l’issue d’un groupe 7 riche en rebondissements. »

  • Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Une qualification historique

    Selon Football360, « C’est officiel : les Socceroos affronteront l’Égypte de Mohamed Salah en 16es de finale. Après l’annulation par la VAR d’un but tardif de l’Iran, les Pharaons ont terminé deuxièmes de leur groupe. »

    De son côté, news.com.au titrait : « L'Égypte se qualifie pour un 16^e de finale historique après son match nul contre l'Iran ».

    ESPN Australia ajoute : « La rencontre s’est conclue sur un nul 1-1 haletant, avec l’annulation d’un but iranien tardif, ce qui propulse l’Égypte face à l’Australie au tour suivant. »

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