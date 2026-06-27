La presse australienne a largement relayé la qualification de l’Égypte pour les 32es de finale de la Coupe du monde 2026, après sa deuxième place dans le groupe 7, synonyme d’un rendez-vous avec les « Kangourous » vendredi prochain.

Les Pharaons ont partagé les points (1-1) avec l’Iran ce samedi matin, heure de Greenwich, lors de la dernière journée de la phase de groupes, totalisant ainsi 5 points, juste derrière la Belgique, leader du groupe, à la différence de buts.

Lire aussi

« Un adversaire mondial redoutable »… La presse néerlandaise tire la sonnette d’alarme avant le match contre le Maroc

Devant le Maroc et l’Algérie… Le Sénégal établit un record africain en Coupe du monde