Alors que les problèmes liés aux blessures se multiplient au sein du Bayern Munich, l'un des joueurs du club a attiré tous les regards avec un commentaire inhabituel sur un message publié par son coéquipier blessé, se retrouvant ainsi au centre de l'attention des supporters en raison de sa tentative d'exprimer sa solidarité en allemand.
Manuel Neuer, le gardien de but du Bayern Munich, avait rejoint la liste des blessés du club lors de la dernière journée, après s'être blessé lors de la rencontre face à Mayence, remportée par le club bavarois (2-1).
Le gardien allemand souffre d'une déchirure à l'un des tendons du pied droit, et il devrait être absent jusqu'à la fin de l'année en cours, ce qui accroît les soucis d'Aaron Danks, l'entraîneur qui dirige l'équipe en l'absence de Vincent Kompany.