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FC Bayern München v 1. FC Magdeburg - DFB Cup 2026/27Getty Images Sport
Traduit par

Un message étrange à Neuer : Siebari trébuche à l'examen d'allemand

Bayern Munich vs Cologne
Bayern Munich
Cologne
Bundesliga
I. Saibari
M. Neuer
Allemagne
Maroc

Les supporters du Bayern s'interrogent, la star marocaine répond

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Alors que les problèmes liés aux blessures se multiplient au sein du Bayern Munich, l'un des joueurs du club a attiré tous les regards avec un commentaire inhabituel sur un message publié par son coéquipier blessé, se retrouvant ainsi au centre de l'attention des supporters en raison de sa tentative d'exprimer sa solidarité en allemand.

Manuel Neuer, le gardien de but du Bayern Munich, avait rejoint la liste des blessés du club lors de la dernière journée, après s'être blessé lors de la rencontre face à Mayence, remportée par le club bavarois (2-1).

Le gardien allemand souffre d'une déchirure à l'un des tendons du pied droit, et il devrait être absent jusqu'à la fin de l'année en cours, ce qui accroît les soucis d'Aaron Danks, l'entraîneur qui dirige l'équipe en l'absence de Vincent Kompany.

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  • Large réaction au commentaire de Sibari

    Malgré la multiplication des absences, la solidarité des joueurs du Bayern s'est clairement manifestée dans les réactions à la publication de Neuer sur son compte Instagram. Le capitaine de l'équipe a en effet partagé une photo de lui s'appuyant sur deux béquilles, et il a reçu un flot de messages de soutien et de vœux de rétablissement, parmi lesquels des commentaires de ses coéquipiers actuels et anciens.

    Parmi ceux qui ont commenté figurait la star marocaine Ismaël Saibari, qui a rejoint le club allemand l'été dernier et qui en est encore aux débuts de son apprentissage de la langue allemande.

    Selon le site allemand TZ, Saibari a tenté d'exprimer sa solidarité avec Neuer en allemand, écrivant la phrase « Gute Besserung wir sein samen ».

    Plusieurs internautes se sont interrogés sur le sens que Saibari voulait faire passer, tandis qu'un supporter lui a conseillé d'utiliser Google avant d'écrire des commentaires en allemand.

    Le joueur marocain, âgé de 25 ans, a répondu à ce conseil en déclarant : « J'essaie d'écrire sans utiliser Google, mais j'y arriverai sûrement. Merci pour la correction. »

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  • Explication du message de Ziyech à Neuer

    Selon le même site allemand, il semble que Sibari voulait écrire la phrase « Nous te souhaitons un prompt rétablissement, nous sommes avec toi », mais il n'a pas tout à fait réussi à la formuler, car il l'a rédigée avec une construction grammaticale imprécise. Malgré cela, sa tentative a séduit les supporters, qui se sont à leur tour empressés de lui souhaiter également un bon rétablissement.

    Sibari souffre lui-même d'une blessure contractée face au Borussia Dortmund, à savoir une déchirure des ligaments de la cheville, et il devrait rester absent plusieurs semaines, à l'instar de Neuer.

    Le gardien allemand avait commenté sa blessure dans sa publication en déclarant : « Une blessure ne survient jamais au bon moment, mais elle fait partie du jeu », avant de remercier ses abonnés pour leurs « mots d'encouragement ».

    Neuer a insisté sur le fait qu'il ne songeait pas à abandonner, ajoutant : « J'ai déjà vécu cela par le passé, et je surmonterai cette épreuve cette fois encore. À partir de maintenant, je me concentrerai entièrement sur ma guérison. »

    À lire aussi : les propos de Hoeness déclenchent une tempête, la colère gronde au Bayern au sujet de Musiala

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