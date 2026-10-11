Un long jeûne : la star du Barça en quête de son but perdu

Dani Olmo, la vedette du Barça, se crée beaucoup d'occasions, mais il n'a plus marqué depuis le mois de mars dernier et doit se débarrasser de ce poids.

Dani Olmo a inscrit 12 buts lors de sa première saison avec Barcelone, puis 8 buts la saison dernière.

Bien qu'il ne soit pas un attaquant buteur par nature, car ce n'est pas son rôle principal, il possède une grande capacité à se projeter dans les zones de danger.

Le journal Sport a indiqué qu'Olmo traverse actuellement une période de disette offensive, qu'il compense par les passes décisives, dont il a délivré 3 cette saison, en plus de sa vision du jeu remarquable, de sa récupération de ballons et de sa contribution pour aider ses coéquipiers à trouver les espaces propices aux déplacements.

Mais il est clair qu'Olmo a besoin de retrouver, une fois, sa sensation de buteur, afin de se libérer du poids de ne pas avoir célébré un but portant sa signature. Il crée les occasions et s'en procure, et il ne lui reste plus qu'à retrouver la réussite dans la frappe et la conclusion des attaques.

Lors du match de samedi face à Getafe, Dani Olmo a tenté deux frappes, dont une entre les poteaux et la barre transversale, mais le gardien David Soria s'est interposé avec une intervention magnifique.

Le total des frappes d'Olmo cette saison s'élève à 12, dont 5 lors du match de Ligue des champions face au Feyenoord, tandis que 5 frappes au total ont été cadrées.