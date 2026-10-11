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FC Barcelona v Athletic Club - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Un long jeûne : la star du Barça en quête de son but perdu

FEATURES
D. Olmo
LaLiga
FC Barcelone
Espagne

Un but absent qui accroît la pression sur la star du Barça

Dani Olmo, la vedette du Barça, se crée beaucoup d'occasions, mais il n'a plus marqué depuis le mois de mars dernier et doit se débarrasser de ce poids.

Dani Olmo a inscrit 12 buts lors de sa première saison avec Barcelone, puis 8 buts la saison dernière.

Bien qu'il ne soit pas un attaquant buteur par nature, car ce n'est pas son rôle principal, il possède une grande capacité à se projeter dans les zones de danger.

Le journal Sport a indiqué qu'Olmo traverse actuellement une période de disette offensive, qu'il compense par les passes décisives, dont il a délivré 3 cette saison, en plus de sa vision du jeu remarquable, de sa récupération de ballons et de sa contribution pour aider ses coéquipiers à trouver les espaces propices aux déplacements.

Mais il est clair qu'Olmo a besoin de retrouver, une fois, sa sensation de buteur, afin de se libérer du poids de ne pas avoir célébré un but portant sa signature. Il crée les occasions et s'en procure, et il ne lui reste plus qu'à retrouver la réussite dans la frappe et la conclusion des attaques.

Lors du match de samedi face à Getafe, Dani Olmo a tenté deux frappes, dont une entre les poteaux et la barre transversale, mais le gardien David Soria s'est interposé avec une intervention magnifique.

Le total des frappes d'Olmo cette saison s'élève à 12, dont 5 lors du match de Ligue des champions face au Feyenoord, tandis que 5 frappes au total ont été cadrées.

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    Une disette de buts qui approche les 7 mois

    Surtout lors des dernières rencontres, et bien qu'il ait conservé un bon niveau de performance, il apparaît clairement que Dani Olmo cherche ce but qui mettrait fin à sa disette et remettrait les choses dans leur cours normal.

    Les traits de son visage en disent long, notamment lorsqu'il se retrouve face à des gardiens comme David Soria, le portier de Getafe, qui l'a privé d'un but grâce à une intervention exceptionnelle.

    Le dernier but d'Olmo sous le maillot du Barça remonte au 15 mars dernier, lors de la confrontation face à Séville, lorsqu'il s'était élancé vers la cage en profitant d'une passe de Marc Bernal, avant de frapper du pied droit une balle au ras du sol qui avait trouvé le fond des filets.

    Olmo avait célébré ce but avec une grande joie, puisqu'il s'agissait du troisième de la rencontre, qui s'était achevée sur une victoire du Barça 5-2.

    Aujourd'hui, le joueur aspire à retrouver cette sensation, après avoir disputé 22 matchs sous le maillot du club catalan depuis ce jour-là, prenant part à des minutes de jeu sans parvenir à marquer de nouveau.

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    Olmo incapable également de trouver le chemin des filets sous le maillot de l'Espagne

    Olmo n'a pas non plus réussi à se débarrasser de ce poids lors de ses apparitions avec la sélection espagnole.

    Dani Olmo affiche un bon rendement offensif, avec 12 buts en 61 matches sous le maillot de la sélection espagnole, où il livre constamment des prestations de haut niveau et bénéficie de la confiance absolue du sélectionneur Luis de la Fuente.

    Son dernier but avec la sélection espagnole remonte au 18 novembre 2025, lors d'un match des qualifications pour la Coupe du monde face à la Turquie, disputé au stade de La Cartuja et conclu sur un match nul 2-2, après avoir exploité une passe de Marc Cucurella.

    Depuis cette date, Olmo a continué à délivrer des passes décisives avec la sélection, pour un total de 6 offrandes.

    Dani Olmo aura sa prochaine occasion de mettre fin à cette série négative mardi prochain, lorsque le Barça affrontera Galatasaray en Ligue des champions.

    Quant au dernier but de Dani Olmo dans les compétitions européennes sous le maillot du Barça, il l'a inscrit le 21 janvier de cette année à Prague.

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