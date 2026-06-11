Un duel se profile : le FC Bayern Munich serait hors course pour la star de Premier League

Si le profil du Croate séduit à Munich, son coût est jugé trop élevé et le club n’estime pas nécessaire de renforcer immédiatement ce poste. Un éventuel transfert vers la Säbener Straße, évoqué par certains médias, n’est donc plus d’actualité.

Polyvalent, le joueur de 24 ans peut jouer en charnière centrale ou comme latéral gauche dans une défense à quatre. Des départs imminents, ceux de Min-Jae Kim, Hiroki Ito et d’Alphonso Davies, dont le statut n’est plus incontesté, auraient pu faire de lui un candidat idéal pour prendre la relève.

Lothar Matthäus a récemment conseillé au Bayern de s’efforcer de recruter Gvardiol. « On aurait ainsi un joueur polyvalent, capable d’évoluer à deux postes en défense. Je pense qu’il pourrait finalement être un élément clé pour assurer la stabilité de la défense », a déclaré le joueur ayant disputé le plus grand nombre de sélections en équipe nationale.

Selon plusieurs sources concordantes, le Bayern serait toutefois sur le point de recruter Nathaniel Brown, latéral de l’Eintracht Francfort. D’après Bild, le joueur de 22 ans devrait s’engager pour un montant légèrement inférieur à 65 millions d’euros, bonus compris.