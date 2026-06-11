Selon Sky, le club allemand le plus titré n’envisagerait pas de recruter ce défenseur polyvalent de 24 ans lors du prochain mercato.
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Un duel se profile : le FC Bayern Munich serait hors course pour la star de Premier League
Si le profil du Croate séduit à Munich, son coût est jugé trop élevé et le club n’estime pas nécessaire de renforcer immédiatement ce poste. Un éventuel transfert vers la Säbener Straße, évoqué par certains médias, n’est donc plus d’actualité.
Polyvalent, le joueur de 24 ans peut jouer en charnière centrale ou comme latéral gauche dans une défense à quatre. Des départs imminents, ceux de Min-Jae Kim, Hiroki Ito et d’Alphonso Davies, dont le statut n’est plus incontesté, auraient pu faire de lui un candidat idéal pour prendre la relève.
Lothar Matthäus a récemment conseillé au Bayern de s’efforcer de recruter Gvardiol. « On aurait ainsi un joueur polyvalent, capable d’évoluer à deux postes en défense. Je pense qu’il pourrait finalement être un élément clé pour assurer la stabilité de la défense », a déclaré le joueur ayant disputé le plus grand nombre de sélections en équipe nationale.
Selon plusieurs sources concordantes, le Bayern serait toutefois sur le point de recruter Nathaniel Brown, latéral de l’Eintracht Francfort. D’après Bild, le joueur de 22 ans devrait s’engager pour un montant légèrement inférieur à 65 millions d’euros, bonus compris.
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Josko Gvardiol : restera-t-il à Manchester City ou rejoindra-t-il le Real Madrid ?
Deux options se dessinent pour l’avenir de Gvardiol. Manchester City a soumis au défenseur croate une proposition de prolongation de contrat, valable au-delà de 2028, qui le lierait au club jusqu’en 2031 et lui garantirait une augmentation salariale.
Parallèlement, un transfert au Real Madrid reste d’actualité : les Merengues marquent un intérêt concret et pourraient intensifier leurs démarches si les discussions échouaient.
Selon les dernières indiscrétions, City réclamerait environ 80 millions d’euros pour le Croate, arrivé chez les Skyblues à l’été 2023 en provenance du club de Bundesliga RB Leipzig.