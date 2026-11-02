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Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
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Un doublé bouleverse les plans de Mourinho : un journaliste espagnol affirme que la place de Vinicius est sur le banc

Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
LaLiga
Vinicius Junior
Yan Diomandé
M. Cucurella
J. Mourinho
Espagne
Brésil
Côte d’Ivoire
Portugal

Garrido à propos de la performance du Real : je ne sais pas ce qui s'est passé à Rome !

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Le journaliste espagnol Dani Garrido a salué l'entente remarquable entre Marc Cucurella et Yan Diomande sur le flanc gauche du Real Madrid, estimant que la présence du joueur ivoirien a offert au latéral espagnol davantage d'espace pour contribuer offensivement, tout en réduisant ses difficultés dans les tâches défensives.

Garrido s'est exprimé, lors de son passage dans l'émission « Carrusel Deportivo » sur la radio « Cadena SER », au sujet de la complicité entre les deux hommes face au Racing Santander, soulignant que les déplacements de Diomande offrent à Cucurella de meilleures options sur le côté gauche.

Yan Diomande a contribué à la victoire du Real Madrid 3-0 contre le Racing Santander, dimanche, puisqu'il a clôturé les buts des Merengues, qui avaient plié la rencontre dès la première mi-temps, après les réalisations de Kylian Mbappé et Jude Bellingham.

À lire aussi : La faille de Mourinho et l'indice parisien : la porte du Real Madrid ne se fermera pas devant Hakimi

  • Le banc de touche : voilà la place de Vinicius

    Le journaliste espagnol a déclaré : « Diomande s'entend à merveille avec Cucurella, quel côté gauche le Real Madrid possède avec eux deux réunis. Lorsque Vinicius joue, Cucurella se montre moins offensif et souffre davantage sur le plan défensif. »

    Garrido ne s'est pas contenté de louer le duo, il est allé plus loin en évoquant le retour attendu de Vinicius, estimant que l'ailier brésilien ne devrait pas retrouver automatiquement sa place de titulaire. Il a déclaré à ce sujet : « Lorsque Vinicius reviendra, il doit s'asseoir sur le banc, et sur un siège de la taille d'un piano ! », en une allusion ironique à la nécessité de ne pas lui accorder une place garantie dans le onze de départ, selon ce qu'a rapporté le site Defensa Central.

    Garrido estime que José Mourinho est tenu de conserver les éléments qui ont prouvé leur efficacité, plutôt que de modifier la composition pour le simple retour d'une des stars, considérant que l'harmonie collective doit être un facteur déterminant dans les choix de l'entraîneur.

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  • « Je ne sais pas ce qui s'est passé à Rome »

    Dans le même contexte, Garrido a salué les progrès réalisés par le Real Madrid sous la direction de Mourinho, déclarant : « Je ne sais pas ce qui s'est passé à Rome, mais Mourinho a trouvé une voie et a continué à la développer, et cela peut lui apporter de bons résultats. »

    Garrido a également pris la défense de Jude Bellingham, rejoignant Mourinho sur le fait que le joueur anglais n'obtient pas la reconnaissance qu'il mérite dans la course au Ballon d'Or, estimant qu'il mérite de figurer parmi les cinq meilleurs joueurs du monde lorsqu'il est à son meilleur niveau.

    À lire aussi : l'ancien objectif de Mourinho et la surprise de Nottingham Forest, Liverpool ouvre le dossier de la succession de Van Dijk

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