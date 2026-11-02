Le journaliste espagnol Dani Garrido a salué l'entente remarquable entre Marc Cucurella et Yan Diomande sur le flanc gauche du Real Madrid, estimant que la présence du joueur ivoirien a offert au latéral espagnol davantage d'espace pour contribuer offensivement, tout en réduisant ses difficultés dans les tâches défensives.

Garrido s'est exprimé, lors de son passage dans l'émission « Carrusel Deportivo » sur la radio « Cadena SER », au sujet de la complicité entre les deux hommes face au Racing Santander, soulignant que les déplacements de Diomande offrent à Cucurella de meilleures options sur le côté gauche.

Yan Diomande a contribué à la victoire du Real Madrid 3-0 contre le Racing Santander, dimanche, puisqu'il a clôturé les buts des Merengues, qui avaient plié la rencontre dès la première mi-temps, après les réalisations de Kylian Mbappé et Jude Bellingham.

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