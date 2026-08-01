À l'entame du dernier mois du mercato, le Barça a encore beaucoup de travail concernant le dossier des départs.

Plusieurs joueurs doivent se voir trouver une nouvelle destination au cours des prochaines semaines, et le dossier du Suédois Roony Bardghji constitue l'un des cas les plus étranges.

Le journal « Sport » a indiqué que l'ailier suédois suscite un grand intérêt de la part de plusieurs clubs, mais que le Barça n'a pas encore donné son feu vert pour accepter l'une des nombreuses offres qui lui sont parvenues.

C'est pourquoi le processus de départ de Bardghji est toujours au point mort, même si le club espère donner une dernière impulsion au dossier après le retour de l'équipe de son stage en Angleterre, en parvenant à un accord avec l'entourage du joueur sur les détails de son départ.

La priorité du Barça consiste à vendre le joueur tout en conservant un droit de rachat à l'avenir, tandis que Bardghji préfère partir sous forme de prêt, dans l'espoir de revenir dans l'équipe la saison prochaine.

Le Barça avait informé Bardghji, à l'issue de la saison, qu'il était libre de choisir sa nouvelle destination, après lui avoir expliqué que ses chances de participer au nouveau projet seraient limitées.

Les recrutements du club cet été sont venus le confirmer, après l'arrivée de trois joueurs au poste d'ailier, avec les venues d'Anthony Gordon, Karim Adeyemi et Bardghji.