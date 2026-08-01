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Un départ compliqué : le mystère de la victime de Yamal préoccupe le Barça

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R. Bardghji
L. Yamal
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Marseille
Suède
Espagne

À l'entame du dernier mois du mercato, le Barça a encore beaucoup de travail concernant le dossier des départs. 

Plusieurs joueurs doivent se voir trouver une nouvelle destination au cours des prochaines semaines, et le dossier du Suédois Roony Bardghji constitue l'un des cas les plus étranges.

Le journal « Sport » a indiqué que l'ailier suédois suscite un grand intérêt de la part de plusieurs clubs, mais que le Barça n'a pas encore donné son feu vert pour accepter l'une des nombreuses offres qui lui sont parvenues. 

C'est pourquoi le processus de départ de Bardghji est toujours au point mort, même si le club espère donner une dernière impulsion au dossier après le retour de l'équipe de son stage en Angleterre, en parvenant à un accord avec l'entourage du joueur sur les détails de son départ.

La priorité du Barça consiste à vendre le joueur tout en conservant un droit de rachat à l'avenir, tandis que Bardghji préfère partir sous forme de prêt, dans l'espoir de revenir dans l'équipe la saison prochaine.

Le Barça avait informé Bardghji, à l'issue de la saison, qu'il était libre de choisir sa nouvelle destination, après lui avoir expliqué que ses chances de participer au nouveau projet seraient limitées.

Les recrutements du club cet été sont venus le confirmer, après l'arrivée de trois joueurs au poste d'ailier, avec les venues d'Anthony Gordon, Karim Adeyemi et Bardghji.

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    Marseille en tête des prétendants pour s'attacher les services de Bardghji

    Bardji, qui a souffert d'un manque de temps de jeu parce qu'il évolue au même poste que son coéquipier étincelant Lamine Yamal, dispose de plusieurs options pour poursuivre sa carrière, mais l'Olympique de Marseille s'est distingué ces derniers jours comme l'un des principaux intéressés par son recrutement.

    Des clubs comme Porto, l'Ajax et Brighton se sont également renseignés sur sa situation, aux côtés de plusieurs clubs de Premier League, mais le joueur suédois préfère choisir un projet qui lui garantit une place de titulaire avant toute autre considération.

    En Espagne également, plusieurs clubs ont manifesté leur intérêt pour s'attacher ses services sous forme de prêt, et le joueur ne verrait pas d'inconvénient à donner la priorité à un club disputant les compétitions européennes.

    Il est probable qu'une réunion soit organisée avec le joueur au cours de la semaine prochaine afin d'étudier sa situation et de commencer à prendre les décisions finales concernant son avenir.

    Le FC Barcelone évalue Bardji à plus de 15 millions d'euros et estime être en mesure de conclure une vente importante bénéfique à toutes les parties. Mais le club considère que le pas décisif doit venir du joueur lui-même, par la prise d'une décision définitive de départ.

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    Barcelone croit totalement au potentiel de Bardají

    Bardghi avait lui-même reconnu qu'il avait besoin de davantage de temps de jeu et qu'il s'attendait à bien mieux que la saison passée.

    Il savait depuis le début qu'il était venu pour être la doublure du talentueux Lamine Yamal, mais il a trouvé un espace très limité pour s'exprimer durant la phase décisive de la saison, ce qui a conduit à sa mise à l'écart, avant qu'il ne finisse par être écarté de la liste finale de la sélection suédoise pour la Coupe du monde.

    Malgré tout cela, le Barça garde une confiance totale dans le potentiel de Bardghi et estime qu'il est capable de devenir un joueur important à l'avenir. C'est la raison pour laquelle le club préfère conclure une vente incluant une clause lui permettant de racheter le joueur ultérieurement, afin de conserver le contrôle sur son avenir sportif.

    Pour l'heure, l'ailier suédois semble plus proche que jamais d'un départ du Barça, mais les modalités de son départ restent à définir.

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