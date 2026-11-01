Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traduit par

Un commentateur défie les « détracteurs » d'une star du Barça : seuls Yamal, Raphinha et Mbappé lui sont comparables

FC Barcelone vs Deportivo Alaves
FC Barcelone
Deportivo Alaves
LaLiga
L. Yamal
Kylian Mbappé
Raphinha
F. Lopez
Espagne
France
Brésil

Une statistique remarquable !

100 % Sport
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Accès en direct et à la demande aux 380 matchs de la saison, avec les grandes affiches du Real Madrid, du FC Barcelone et de l'Atlético de Madrid.

✅ Idéal pour les purs fans de football, car la plateforme regroupe LaLiga avec d'autres compétitions majeures (comme la Ligue 1 selon le niveau d'abonnement choisi).

✅ Une interface et des fonctionnalités entièrement dédiées à la consommation sportive (statistiques en direct, résumés, formats courts).

Prix de départ14,99 € par mois
Divertissement Global
Disney+ logo

Disney+

✅ Bien que ce soit une plateforme de divertissement, Disney+ propose exactement les mêmes 10 matchs de LaLiga par week-end que DAZN, sans aucune restriction.

✅ Grâce à son forfait avec publicité, la plateforme offre l'option la plus abordable du marché français pour suivre le football espagnol.

✅ Permet de combiner son abonnement football avec l'immense catalogue de séries et de films de Disney, Marvel, Star Wars et FX au sein d'une seule et même application.

Prix de départ5,99 € par mois
Prochains matchs
ANF

ANF

Coupe du Roi

03 nov. 2026

ALA

ALA

BAR

BAR

Ligue des Champions

03 nov. 2026

AVL

AVL

Fermín López a enflammé les supporters du Barça avec une prestation remarquable lors de la large victoire face au Deportivo Alavés sur le score de 6-1, après avoir inscrit un but et délivré deux passes décisives, contribuant ainsi au retour de l'équipe sur le chemin de la victoire et au rétablissement de son équilibre après ses deux défaites contre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid.

Grâce à ce succès, le Barça conserve la tête du classement de la Liga, avec 30 points, devançant de deux longueurs l'Atlético de Madrid, avant le choc attendu entre les deux équipes lors de la prochaine journée au stade Metropolitano.

À lire aussi : Vidéo : un geste choquant, l'expulsion honteuse de l'ancienne star de Newcastle et d'Al Ahly

  • Lamine, Raphinha et Mbappé : « une plutôt bonne compagnie »

    Le brio de Fermín López n'est pas passé inaperçu auprès du célèbre commentateur espagnol Dani Senabre, qui a suivi la rencontre sur la radio « Cadena COPE » et a salué le niveau du jeune milieu de terrain via son compte sur la plateforme « X », s'adressant à ses détracteurs qui estiment qu'il surévalue ses capacités.

    Selon le site Cadena COPE, Senabre a écrit, après le but inscrit par Fermín depuis un angle difficile : « Où sont ceux qui détestent Fermín aujourd'hui ? Ceux qui disent que je le surévalue et ainsi de suite. »

    Le commentateur espagnol a ajouté, lors de son analyse de la rencontre : « Pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs du Barça au cours des trois dernières années, depuis l'arrivée de Flick. »

    Senabre s'est appuyé sur une statistique qu'il a relayée sur les réseaux sociaux, d'après les données du journaliste Pedro Martín, précisant qu'un nombre restreint de joueurs dépassent Fermín ou l'égalent au total des buts et des passes décisives, à savoir Lamine Yamal, Raphinha et Kylian Mbappé.

    Il a conclu ses propos en déclarant : « Si vous additionnez les buts et les passes décisives, les seuls joueurs qui égalent Fermín ou le dépassent sont Lamine, Raphinha et Mbappé. Ce n'est vraiment pas une mauvaise compagnie. »

    À lire aussi : Mourinho retrouve le stade du Racing après 15 ans, tout a changé sauf le drapeau du Barça !

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Prochains matchs
ANF

ANF

Coupe du Roi

03 nov. 2026

ALA

ALA

BAR

BAR

Ligue des Champions

03 nov. 2026

AVL

AVL