Le brio de Fermín López n'est pas passé inaperçu auprès du célèbre commentateur espagnol Dani Senabre, qui a suivi la rencontre sur la radio « Cadena COPE » et a salué le niveau du jeune milieu de terrain via son compte sur la plateforme « X », s'adressant à ses détracteurs qui estiment qu'il surévalue ses capacités.
Selon le site Cadena COPE, Senabre a écrit, après le but inscrit par Fermín depuis un angle difficile : « Où sont ceux qui détestent Fermín aujourd'hui ? Ceux qui disent que je le surévalue et ainsi de suite. »
Le commentateur espagnol a ajouté, lors de son analyse de la rencontre : « Pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs du Barça au cours des trois dernières années, depuis l'arrivée de Flick. »
Senabre s'est appuyé sur une statistique qu'il a relayée sur les réseaux sociaux, d'après les données du journaliste Pedro Martín, précisant qu'un nombre restreint de joueurs dépassent Fermín ou l'égalent au total des buts et des passes décisives, à savoir Lamine Yamal, Raphinha et Kylian Mbappé.
Il a conclu ses propos en déclarant : « Si vous additionnez les buts et les passes décisives, les seuls joueurs qui égalent Fermín ou le dépassent sont Lamine, Raphinha et Mbappé. Ce n'est vraiment pas une mauvaise compagnie. »
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