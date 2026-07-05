Un clin d’œil à la légende Cruyff : Guardiola pressenti pour prendre les rênes des Pays-Bas

Ronald de Boer et Guus Hiddink souhaitent que l’Espagnol Pep Guardiola prenne les commandes de l’équipe nationale des Pays-Bas.

Après le limogeage de Ronald Koeman, éliminé dès les 16es de finale de la Coupe du monde, le directeur technique de la Fédération néerlandaise, Nigel de Jong, doit trouver un nouveau sélectionneur.

Plusieurs noms circulent dans la presse, dont celui d’Arne Slot, ainsi que celui de l’ex-coach du Bayern Munich, du Barça et de Manchester City, Pep Guardiola.

Dans une interview accordée au journal De Telegraaf et relayée par le site VoetbalPrimeur, Hiddink a déclaré : « Guardiola s’inscrit dans la lignée de Johan Cruyff, et je trouve que c’est une excellente idée. Je ne sais pas dans quelle mesure c’est réaliste, mais si j’étais à la place de Nigel de Jong, j’essaierais sans aucun doute de le recruter. »

Il ajoute : « Je considère également Peter Bosz comme un candidat très pertinent, tant par son âge que par son style de jeu. Je pense que l’PSV ne laissera pas partir son entraîneur si facilement, mais une solution pourrait être trouvée. »

Il conclut : « Peter Bosz pourrait prendre la sélection, et Arne Slot hériterait alors du PSV. »