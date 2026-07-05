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Un clin d’œil à la légende Cruyff : Guardiola pressenti pour prendre les rênes des Pays-Bas

Coupe du monde
Pays-Bas
G. Hiddink
P. Guardiola
R. de Boer
Pays-Bas

Ronald de Boer et Guus Hiddink souhaitent que l’Espagnol Pep Guardiola prenne les commandes de l’équipe nationale des Pays-Bas. 

Après le limogeage de Ronald Koeman, éliminé dès les 16es de finale de la Coupe du monde, le directeur technique de la Fédération néerlandaise, Nigel de Jong, doit trouver un nouveau sélectionneur.

Plusieurs noms circulent dans la presse, dont celui d’Arne Slot, ainsi que celui de l’ex-coach du Bayern Munich, du Barça et de Manchester City, Pep Guardiola.

Dans une interview accordée au journal De Telegraaf et relayée par le site VoetbalPrimeur, Hiddink a déclaré : « Guardiola s’inscrit dans la lignée de Johan Cruyff, et je trouve que c’est une excellente idée. Je ne sais pas dans quelle mesure c’est réaliste, mais si j’étais à la place de Nigel de Jong, j’essaierais sans aucun doute de le recruter. »

Il ajoute : « Je considère également Peter Bosz comme un candidat très pertinent, tant par son âge que par son style de jeu. Je pense que l’PSV ne laissera pas partir son entraîneur si facilement, mais une solution pourrait être trouvée. »

Il conclut : « Peter Bosz pourrait prendre la sélection, et Arne Slot hériterait alors du PSV. »

  • CUP-FR98-YUG-DE BOER JUBILATESAFP

    Selon Ronald de Boer, le salaire de Guardiola ne constitue pas un obstacle.

    De son côté, Ronald de Boer, légende des « Moulins », a apporté son soutien à la candidature de Pep Guardiola.

    « Dans le documentaire *Força Koeman*, il a lui-même déclaré que la Fédération néerlandaise de football pouvait le contacter à tout moment », a expliqué De Boer. « C’est donc à Nigel de Jong, en sa qualité de directeur sportif, de faire le premier pas. »

    Il a ajouté : « Nigel constatera peut-être qu’il est encore trop tôt pour Pep, puisqu’il vient de quitter Manchester City et a annoncé vouloir souffler un peu. Mais c’est peut-être l’occasion pour lui de rester proche du football, grâce à un poste moins exigeant sur le plan physique et temporel. »

    Il a souligné : « Ce serait une excellente vitrine pour les Pays-Bas, car Pep Guardiola est la meilleure figure de proue possible pour la sélection nationale. C’est l’un des disciples de Cruyff, et il veut rendre la pareille au football néerlandais, car c’est grâce à l’entraîneur et conseiller Johan Cruyff qu’il est devenu le joueur et l’entraîneur qu’il est aujourd’hui. Il le répète dans chaque interview. C’est l’occasion idéale pour lui de traduire sa gratitude en actes. »

    Quant à la question du salaire, souvent présentée comme un obstacle potentiel, De Boer la balaye d’un revers de main : « Ce sont des balivernes. Il acceptera le poste pour une simple indemnité de frais, considérant le rôle de sélectionneur comme une fonction honorifique. J’espère vraiment que Nigel y parviendra. »

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