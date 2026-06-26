Un chaos organisé qui place Messi sous les feux des projecteurs lors de la Coupe du monde

L'équipe nationale argentine, tenante du titre, a entamé son parcours dans la Coupe du monde 2026 avec le même élan et la même intensité qu’à la fin de l’édition 2022 au Qatar. La légende Lionel Messi a inscrit les cinq buts de son équipe lors des deux premières rencontres, égalant puis battant un nouveau record de l’histoire des meilleurs buteurs du Mondial.

Selon le site officiel de la Fédération internationale de football (FIFA), John Dahl Tomasson, expert en études techniques à la FIFA, une analyse détaillée du fonctionnement des Argentins en phase offensive. Il souligne la circulation du ballon au milieu de terrain, l’augmentation de la densité sur les ailes et les changements de direction rapides, autant de mouvements rendus possibles par la technique et la vitesse d’exécution des joueurs.

Thomasson explique également que le jeu offensif argentin vise à déstabiliser l’adversaire pour libérer Messi, que ce soit afin qu’il reçoive le ballon dans des zones dangereuses ou pour offrir des solutions à ses coéquipiers lorsque Leo attire le marquage.