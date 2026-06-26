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Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduit par

Un chaos organisé qui place Messi sous les feux des projecteurs lors de la Coupe du monde

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Analysis
L. Messi
L. Martinez
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Autriche
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Une démonstration de maîtrise technique

L'équipe nationale argentine, tenante du titre, a entamé son parcours dans la Coupe du monde 2026 avec le même élan et la même intensité qu’à la fin de l’édition 2022 au Qatar. La légende Lionel Messi a inscrit les cinq buts de son équipe lors des deux premières rencontres, égalant puis battant un nouveau record de l’histoire des meilleurs buteurs du Mondial.

Selon le site officiel de la Fédération internationale de football (FIFA), John Dahl Tomasson, expert en études techniques à la FIFA, une analyse détaillée du fonctionnement des Argentins en phase offensive. Il souligne la circulation du ballon au milieu de terrain, l’augmentation de la densité sur les ailes et les changements de direction rapides, autant de mouvements rendus possibles par la technique et la vitesse d’exécution des joueurs.

Thomasson explique également que le jeu offensif argentin vise à déstabiliser l’adversaire pour libérer Messi, que ce soit afin qu’il reçoive le ballon dans des zones dangereuses ou pour offrir des solutions à ses coéquipiers lorsque Leo attire le marquage.

  • Les mouvements circulaires

    Les milieux de terrain argentins cherchent à déstabiliser l’organisation adverse et à la faire sortir de son schéma défensif grâce à des rotations et des mouvements circulaires. Leur objectif est de créer un surnombre dans des zones inattendues et d’attirer un grand nombre d’adversaires dans une zone précise du terrain, avant de se dégager de la pression et de changer le sens du jeu grâce à leur technique supérieure. Une fois l’espace conquis, ils accélèrent vers l’avant en un minimum de touches, en progressant vers la surface de réparation.

    Ces déplacements calculés dans des zones inattendues constituent un facteur clé pour déstabiliser le dispositif défensif adverse, comme le souligne Thomasson.

    Tommason résume : « Ils jouent avec précision en une ou deux touches, puis accélèrent brusquement vers l’avant, mais tout part des déplacements des milieux. Ils reculent parfois ou se dirigent vers les ailes pour éloigner les adversaires des zones centrales, et, dès qu’un milieu se déplace, des mouvements contraires s’enclenchent qui brouillent la lecture du jeu adverse. »

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    L’effectif s’est renforcé

    La stratégie argentine se caractérise par des déplacements délibérés vers les espaces libres, tandis que d’autres joueurs attirent la pression adverse, explique Thomason.

    Thomasson ajoute : « Lorsque nos milieux de terrain se projettent sur les ailes, le milieu adverse est confronté à un dilemme : rester en couverture pour protéger l’espace ou suivre le porteur du ballon ? L’équation se complique quand il réalise que Messi pourrait investir cette zone si elle est laissée libre, créant alors un chaos – mais, de notre point de vue, un chaos organisé. »

    Pour illustrer son propos, Tommason a diffusé une vidéo montrant comment l’Argentine a attiré l’Autriche dans un espace central étroit et surchargé, tout en créant, dès que le ballon sortait de la zone de pression, une supériorité numérique de 3 contre 1 sur les ailes.

  • Inversion de la tendance du jeu

    Dès que l’Argentine attire plusieurs adversaires dans une zone restreinte, le porteur du ballon perçoit immédiatement que ses coéquipiers s’activent pour ouvrir des lignes de passe et orienter le jeu vers les espaces libres.

    Thomasson analyse : « Messi est le cœur de cette équipe argentine, mais celle-ci possède une identité et une maîtrise évidentes dans la construction du jeu. Elle fait circuler le ballon de manière excellente et en toute sécurité, en une ou deux touches, puis accélère soudainement le rythme du jeu. Ils jouent en profondeur, s’échangent des ballons et varient constamment le point d’attaque ainsi que la direction du jeu pour servir leurs coéquipiers dans les espaces libres et mettre les adversaires en difficulté. »

    La troisième vidéo illustre parfaitement ce schéma : Messi fixe plusieurs Autrichiens, mais ses partenaires se déplaçant intelligemment lui offrent des solutions de passe à l’extérieur de la zone de pression, conscients de sa capacité technique à jouer dans des espaces restreints. Ils inversent ensuite le jeu et le soutiennent par des courses sans ballon. avant qu’une passe en profondeur ne permette à Lautaro Martínez de contrôler le ballon derrière la ligne défensive, ce qui lui valut une faute et un penalty.

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    Accélérer la progression vers l’avant

    Dès que le ballon, lancé depuis le camp argentin, atteint un joueur dans un espace libre, l’attaque s’emballe : plusieurs partenaires convergent pour offrir au porteur de balle des solutions variées – à ses pieds, dans la profondeur ou sous différents angles.

    Tomason souligne que, lorsqu’ils accélèrent, ils le font à un rythme très soutenu.

    Il ajoute : « Ils échangent le ballon rapidement en une ou deux touches, utilisant ces deux touches comme forme de communication non verbale, une façon de se parler sans mots. C’est magnifique à voir et très difficile à contrer. »

    Dans la quatrième séquence vidéo analysée par Tomason, l’Argentine récupère le ballon dans le couloir latéral, zone où les milieux de terrain sont en supériorité numérique. Messi s’engouffre alors dans l’espace, attirant la pression de plusieurs adversaires, avant de changer le sens du jeu pour servir Thiago Almada.

    Ce changement d’orientation déclenche une accélération vers l’avant, puis une progression méthodique vers la surface de réparation, où Messi, libéré de tout marquage, inscrit le but lui permettant de dépasser le record historique des meilleurs buteurs de la Coupe du monde, jusqu’alors détenu par Miroslav Klose.

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