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Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/2027Getty Images Sport
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Un aveu concernant le Real Madrid : Rodri a-t-il ébranlé la confiance de Bernal ?

FC Barcelone vs Villarreal
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M. Bernal
Rodri
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H. Flick
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Marc Bernal poursuit avec constance son ascension au sein du Barça, malgré la forte concurrence dans l'entrejeu, affichant sa confiance en sa capacité à décrocher une place de titulaire dans le onze de l'entraîneur Hansi Flick, qui lui offre des occasions successives de prouver son potentiel.

Le milieu de terrain de 19 ans a passé un test important face à l'Atlético de Madrid au stade Metropolitano, après avoir été titularisé aux côtés de Pedri, livrant une prestation remarquable pendant 74 minutes, avant d'être remplacé à la suite d'un carton jaune.

Bernal a porté son total à 577 minutes cette saison, profitant de la confiance de Flick, qui lui a donné l'occasion de jouer contre Aston Villa après la pause à la place de Rodri, et l'a également aligné d'entrée face au Paris Saint-Germain, où il a disputé 60 minutes et affronté l'un de ses modèles, le Portugais Vitinha.

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  • Le rêve européen : le Real en progrès

    Dans ses propos tenus ce mardi dans l'émission « Tot Costa » sur la radio de Catalogne, Bernal a expliqué qu'il se sentait plus à l'aise au poste de milieu de terrain, mais qu'il savait aussi tenir le rôle de numéro 8, qui lui offre davantage de liberté pour pénétrer dans la surface et marquer, par rapport aux missions d'un milieu récupérateur.

    Il a souligné que Sergio Busquets représentait son modèle principal, aux côtés de Vitinha, qu'il a décrit comme un joueur différent, doté de qualités techniques exceptionnelles.

    Au sujet de la victoire face à l'Atlético de Madrid (2-1), Bernal a exprimé sa satisfaction quant à la manière dont l'équipe a quitté le stade Metropolitano, estimant que ce succès était d'une grande importance, d'autant qu'il avait été acquis lors d'un affrontement direct pour la tête du championnat, et qu'il avait connu de grandes difficultés que les joueurs ont ressenties jusque dans le vestiaire.

    Il a affirmé que le Barça était capable de se battre pour le titre, tout en reconnaissant les progrès du Real Madrid, déclarant : « Nous sommes en début de championnat, le Real Madrid s'améliore constamment et ne perd pas beaucoup de points, mais si nous faisons notre travail et jouons de la manière requise, nous pouvons remporter le championnat », selon les propos rapportés par le journal Sport.

    Il a par ailleurs insisté sur le fait que le plus grand objectif de l'équipe était de remporter la Ligue des champions, au vu de la qualité du groupe et de la confiance que le club accorde à ses joueurs, tout en soulignant la nécessité de se battre pour gagner chaque match.

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  • Le transfert de Rodri : la confiance de Bernal est-elle ébranlée ?

    Au sujet de ses craintes liées au recrutement de Rodri, qui occupe un poste similaire au sien, Bernal a reconnu que l'arrivée d'un joueur sacré du Ballon d'Or rendait la concurrence pour une place dans le onze de départ plus difficile, mais il s'est dit satisfait de la manière dont Flick gérait la situation, soulignant que la concurrence était saine et qu'il avait conscience de ce qu'implique le fait d'évoluer dans un club qui joue tous les titres.

    Il a également salué le leadership de Rodri au sein du vestiaire et son souci d'aider ses coéquipiers, le considérant comme un modèle, au même titre que Frenkie de Jong, Pedri et Gavi.

    Bernal a révélé que Flick, Deco et le conseil d'administration du Barça l'avaient rassuré dès l'annonce officielle du recrutement de Rodri, lui assurant que la saison était longue et que les chances de jouer étaient offertes à tous, précisant que l'entraîneur allemand se distinguait par sa proximité avec les joueurs, son souci de clarifier ses observations techniques et de les aider à progresser, en plus de son soutien personnel à leur égard.

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  • Prolongation jusqu'en 2031 : la signature en préparation

    Au sujet de son avenir, Bernal a confirmé son désir de rester au Barça pendant de longues années, précisant que la prolongation de son contrat jusqu'en 2031 est en cours de préparation et qu'il espère signer l'accord dans les plus brefs délais, tout en indiquant que l'affaire est actuellement entre les mains de son agent.

    Il a reconnu son point faible, en déclarant qu'il avait besoin de continuer à progresser défensivement, malgré les améliorations qu'il a déjà réalisées, insistant sur le fait que les grands matches lui offrent l'occasion de prouver ses capacités.

    Le joueur profite de la trêve internationale actuelle pour participer avec l'équipe d'Espagne des moins de 21 ans, après avoir été convoqué par David Gordo, affirmant qu'il ne ressent aucune précipitation dans sa carrière.

    À lire aussi : le Maroc à l'image, 4 joueurs qui inquiètent Mourinho pendant la trêve internationale

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