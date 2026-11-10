Marc Bernal poursuit avec constance son ascension au sein du Barça, malgré la forte concurrence dans l'entrejeu, affichant sa confiance en sa capacité à décrocher une place de titulaire dans le onze de l'entraîneur Hansi Flick, qui lui offre des occasions successives de prouver son potentiel.
Le milieu de terrain de 19 ans a passé un test important face à l'Atlético de Madrid au stade Metropolitano, après avoir été titularisé aux côtés de Pedri, livrant une prestation remarquable pendant 74 minutes, avant d'être remplacé à la suite d'un carton jaune.
Bernal a porté son total à 577 minutes cette saison, profitant de la confiance de Flick, qui lui a donné l'occasion de jouer contre Aston Villa après la pause à la place de Rodri, et l'a également aligné d'entrée face au Paris Saint-Germain, où il a disputé 60 minutes et affronté l'un de ses modèles, le Portugais Vitinha.