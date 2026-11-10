Dans ses propos tenus ce mardi dans l'émission « Tot Costa » sur la radio de Catalogne, Bernal a expliqué qu'il se sentait plus à l'aise au poste de milieu de terrain, mais qu'il savait aussi tenir le rôle de numéro 8, qui lui offre davantage de liberté pour pénétrer dans la surface et marquer, par rapport aux missions d'un milieu récupérateur.

Il a souligné que Sergio Busquets représentait son modèle principal, aux côtés de Vitinha, qu'il a décrit comme un joueur différent, doté de qualités techniques exceptionnelles.

Au sujet de la victoire face à l'Atlético de Madrid (2-1), Bernal a exprimé sa satisfaction quant à la manière dont l'équipe a quitté le stade Metropolitano, estimant que ce succès était d'une grande importance, d'autant qu'il avait été acquis lors d'un affrontement direct pour la tête du championnat, et qu'il avait connu de grandes difficultés que les joueurs ont ressenties jusque dans le vestiaire.

Il a affirmé que le Barça était capable de se battre pour le titre, tout en reconnaissant les progrès du Real Madrid, déclarant : « Nous sommes en début de championnat, le Real Madrid s'améliore constamment et ne perd pas beaucoup de points, mais si nous faisons notre travail et jouons de la manière requise, nous pouvons remporter le championnat », selon les propos rapportés par le journal Sport.

Il a par ailleurs insisté sur le fait que le plus grand objectif de l'équipe était de remporter la Ligue des champions, au vu de la qualité du groupe et de la confiance que le club accorde à ses joueurs, tout en soulignant la nécessité de se battre pour gagner chaque match.

« Ils le traitent comme une marionnette » : un conseil néerlandais à De Jong pour quitter le Barça