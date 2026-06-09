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Un arbitre de renom se voit interdire l’entrée aux États-Unis et, surprise générale, pourrait manquer la Coupe du monde
Un contentieux sur l’immigration fait capoter une nomination historique
L’arbitre masculin de l’année 2025 de la CAF a été interpellé puis renvoyé immédiatement en Turquie dès son arrivée en Floride. Les autorités américaines de l’immigration n’ont pas encore révélé les raisons précises de cette expulsion, mais la Somalie reste soumise à des restrictions de voyage strictes en vertu des politiques administratives actuelles des États-Unis. La Fédération somalienne de football a lancé un appel urgent, confirmant que l’officiel expérimenté voyageait muni de documents valides et d’un passeport diplomatique spécial.
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L'instance dirigeante confirme l'exclusion du tournoi
Les instances dirigeantes mondiales du football ont rapidement réagi pour clarifier le statut de l’arbitre dans le cadre du tournoi, après avoir consulté les services américains de sécurité aux frontières. Concernant l’incident survenu à l’aéroport, la FIFA a publié un communiqué indiquant : « La FIFA peut confirmer que l’arbitre Omar Abdulkadir Artan ne pourra ni s’entraîner ni officier lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026, après s’être vu refuser l’entrée aux États-Unis.
La FIFA, qui ne s’implique pas dans les procédures d’immigration du pays hôte, notamment l’octroi des visas, a été informée par les autorités que le statut de M. Artan ne serait pas modifié dans l’immédiat. Comme le rappellent les précédents événements de la FIFA, c’est au gouvernement hôte qu’il revient, en dernier ressort, de décider qui obtient un visa et qui est admis sur son territoire. »
Les responsables politiques défendent leur décision concernant la frontière
Cette exclusion spectaculaire a déclenché un vif débat politique sur les protocoles d’immigration stricts appliqués dans le cadre de ce tournoi multinational en plein essor. Malgré les assurances du gouvernement quant à un transit sans encombre pour les athlètes et le personnel internationaux, les agents des services frontaliers sont restés inflexibles concernant les accréditations de l’arbitre africain.
Défendant cette décision, Andrew Giuliani, responsable du groupe de travail de la Maison Blanche sur la Coupe du monde, a déclaré à la BBC : « Sans pouvoir entrer dans les détails, je peux affirmer que c’était la bonne décision de la part des douanes et des services frontaliers, et je la soutiens. »
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Le responsable prévoit de faire son retour lors d’une prochaine compétition.
Malgré cette déception personnelle, ce responsable de la FIFA demeure très respecté dans les milieux arbitraux internationaux, ayant officié avec succès lors de plusieurs éditions de la Coupe d’Afrique des nations. Les 51 arbitres encore en lice poursuivront leurs stages d’entraînement intensifs en Amérique du Nord, en amont des spectaculaires matchs d’ouverture prévus ce jeudi.
Pour l’avenir, Artan a déclaré : « Je tiens à remercier la FIFA et la CAF pour leur soutien et je m’engage à maintenir mon niveau d’arbitrage tout en me concentrant sur l’avenir. Je remercie la famille du football pour ses messages et je souhaite à mes collègues beaucoup de succès pendant la Coupe du monde. J’ai hâte de les rejoindre à nouveau lors de futures compétitions. »