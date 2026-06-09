Un arbitre de renom se voit interdire l’entrée aux États-Unis et, surprise générale, pourrait manquer la Coupe du monde

Les instances dirigeantes mondiales du football ont rapidement réagi pour clarifier le statut de l’arbitre dans le cadre du tournoi, après avoir consulté les services américains de sécurité aux frontières. Concernant l’incident survenu à l’aéroport, la FIFA a publié un communiqué indiquant : « La FIFA peut confirmer que l’arbitre Omar Abdulkadir Artan ne pourra ni s’entraîner ni officier lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026, après s’être vu refuser l’entrée aux États-Unis.

La FIFA, qui ne s’implique pas dans les procédures d’immigration du pays hôte, notamment l’octroi des visas, a été informée par les autorités que le statut de M. Artan ne serait pas modifié dans l’immédiat. Comme le rappellent les précédents événements de la FIFA, c’est au gouvernement hôte qu’il revient, en dernier ressort, de décider qui obtient un visa et qui est admis sur son territoire. »