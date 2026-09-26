UFC ou MMA : quelle est la différence ?

En substance, il est très simple de distinguer les deux termes : le MMA est le sport, l’UFC est le plus grand organisateur au monde dans ce sport.

MMA est l’abréviation de Mixed Martial Arts, un sport de contact complet inspiré des compétitions olympiques de la Grèce antique, dans lequel des combattants issus de différentes disciplines comme la lutte ou la boxe s’affrontent. Les coups de poing, les coups de pied, les projections et la lutte sont autorisés : il s’agit donc de trouver les combattants qui combinent le mieux toutes ces techniques.

UFC signifie Ultimate Fighting Championship. Fondée en 1993, l’UFC est le plus grand organisateur au monde de combats de MMA. Tout au long de l’année, l’organisation propose des événements avec des combats dans différentes catégories de poids, qui se déroulent dans un octogone et durent généralement trois ou cinq rounds de cinq minutes. La victoire peut être obtenue par K.-O., K.-O. technique, abandon de l’adversaire ou décision aux points après la durée totale du combat.

Contrairement au MMA totalement libre, certaines techniques sont interdites à l’UFC. Il est par exemple interdit d’enfoncer les doigts dans le nez ou les yeux, de frapper ou de donner des coups de pied à l’arrière de la tête, ou encore de donner des coups de pied à des adversaires au sol.