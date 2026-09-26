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UFC, SEOGetty
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UFC ou MMA : quelle est la différence ?

Les sports de combat sont plus populaires que jamais, même en dehors du ring de boxe, et chaque mois, ça chauffe dans l’octogone. Mais au fond, qu’est-ce que l’UFC ? Et quelle est la différence avec le MMA, que nous pourrons de nouveau admirer à l’Oktagon 94 avec Christian Eckerlin et consorts ?

Peu de sports de combat sont actuellement aussi populaires que le MMA, et l’UFC bénéficie tout particulièrement d’une grande attention en ce moment. De nouveaux événements ont lieu mois après mois. 

Ce samedi 26 septembre, les regards ne seront toutefois pas tournés vers l’UFC, mais vers l’Oktagon 94. Christian Eckerlin et Frederic Vosgröne, entre autres, y combattront dans le stade de Francfort à guichets fermés. Vous trouverez ici toutes les informations sur la diffusion. 

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Mais que signifient réellement ces abréviations ? SPOX explique ce que recouvrent les termes « UFC » et « MMA ».

  • UFC ou MMA : quelle est la différence ?

    En substance, il est très simple de distinguer les deux termes : le MMA est le sport, l’UFC est le plus grand organisateur au monde dans ce sport.

    MMA est l’abréviation de Mixed Martial Arts, un sport de contact complet inspiré des compétitions olympiques de la Grèce antique, dans lequel des combattants issus de différentes disciplines comme la lutte ou la boxe s’affrontent. Les coups de poing, les coups de pied, les projections et la lutte sont autorisés : il s’agit donc de trouver les combattants qui combinent le mieux toutes ces techniques.

    UFC signifie Ultimate Fighting Championship. Fondée en 1993, l’UFC est le plus grand organisateur au monde de combats de MMA. Tout au long de l’année, l’organisation propose des événements avec des combats dans différentes catégories de poids, qui se déroulent dans un octogone et durent généralement trois ou cinq rounds de cinq minutes. La victoire peut être obtenue par K.-O., K.-O. technique, abandon de l’adversaire ou décision aux points après la durée totale du combat.

    Contrairement au MMA totalement libre, certaines techniques sont interdites à l’UFC. Il est par exemple interdit d’enfoncer les doigts dans le nez ou les yeux, de frapper ou de donner des coups de pied à l’arrière de la tête, ou encore de donner des coups de pied à des adversaires au sol.

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  • UFC : la diffusion des combats de MMA à la télévision et en streaming en direct

    Si vous souhaitez regarder les combats de l’UFC en direct, vous pouvez le faire en Allemagne ! DAZN est, dans le pays, la référence des événements de sports de combat : le diffuseur retransmet les combats en direct et les met à disposition ensuite.

    Le tout n’est toutefois pas gratuit. Pour accéder aux événements UFC, vous avez besoin d’un abonnement aux offres DAZNDAZN Unlimited ou DAZN Super Sports.

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    Les événements Oktagon, en revanche, sont entre les mains de RTL. La chaîne privée de Cologne diffuse même certains combats en clair, mais pour profiter de l’offre complète, il vous faut un abonnement payant à RTL+.

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  • UFC ou MMA : les principales informations sur la diffusion des combats à la télévision et en streaming en direct

    • Sport : MMA
    • Organisateur : UFC et Oktagon
    • Rythme : hebdomadaire / bihebdomadaire
    • TV & livestream : DAZN (UFC), RTL+ (Oktagon)

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